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Российские банки выдали автокредитов почти на 1 трлн рублей. Это может стать рекордом за все время

По итогам 2021 года российские банки могут поставить исторический рекорд по выдаче автокредитов. Сейчас объем одобренных ссуд уже достиг 924 миллиардов рублей — и эта сумма может перевалить за 1 триллион.

Shutterstock.com

Рекорд прогнозируют аналитики ВТБ. По их подсчетам, за период с января по октябрь 2021 года объем одобренных автокредитов уже достиг 924 миллиардов рублей — это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Спрос на покупку автомобиля в России продолжает оставаться высоким, несмотря на подорожание машин — поэтому до конца года объем выданных ссуд может превысить 1 триллион рублей.

Как считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин, объем одобреных автокредитов может превысить 1 триллион рублей уже по итогам 11 месяцев, тогда как общий годовой объем составит 1,1-1,2 триллиона.

На рост объемов ссуд, выдаваемых банками, повлияло увеличение среднего чека автокредитов. По данным Frank RG, в октябре он составил 1,24 миллиона рублей — на 31,5% больше, чем в январе. Рост среднего чека затронул кредиты как на новые автомобили, так и на подержанные, замечает предправления РГС-Банка Алексей Токарев. По его оценкам, средняя сумма заимствований на покупку новых и подержанных машин за последний год выросла на 55 и 37% соответственно.

Сами банки считают, что дефицит автомобилей, рост цен и повышенный спрос сохранятся и в 2022 году, поэтому автокредитование продолжит расти. Объем выдачи ссуд может вырасти на 10-15% и превзойдет рекорд 2021-го, при том, что их количество может сократиться.

«Уверенно можно сказать, что на фоне увеличения стоимости приобретения автомобиля будет продолжать расти и средняя сумма выдачи автокредита, но уже сейчас обратным фактором мы замечаем существенное снижение потребительского спроса», — приводит РБК слова управляющего директора «Совкомбанка» Артема Языкова. «С учетом большого числа факторов, которые могут оказать влияние на рынок в дальнейшем, на данный момент преждевременно давать прогнозы по выдачам следующего года», — в свою очередь отмечают представители ВТБ.

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