Российские банки выдали автокредитов почти на 1 трлн рублей. Это может стать рекордом за все время

Рекорд прогнозируют аналитики ВТБ. По их подсчетам, за период с января по октябрь 2021 года объем одобренных автокредитов уже достиг 924 миллиардов рублей — это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Спрос на покупку автомобиля в России продолжает оставаться высоким, несмотря на подорожание машин — поэтому до конца года объем выданных ссуд может превысить 1 триллион рублей.

Как считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин, объем одобреных автокредитов может превысить 1 триллион рублей уже по итогам 11 месяцев, тогда как общий годовой объем составит 1,1-1,2 триллиона.

На рост объемов ссуд, выдаваемых банками, повлияло увеличение среднего чека автокредитов. По данным Frank RG, в октябре он составил 1,24 миллиона рублей — на 31,5% больше, чем в январе. Рост среднего чека затронул кредиты как на новые автомобили, так и на подержанные, замечает предправления РГС-Банка Алексей Токарев. По его оценкам, средняя сумма заимствований на покупку новых и подержанных машин за последний год выросла на 55 и 37% соответственно.

Сами банки считают, что дефицит автомобилей, рост цен и повышенный спрос сохранятся и в 2022 году, поэтому автокредитование продолжит расти. Объем выдачи ссуд может вырасти на 10-15% и превзойдет рекорд 2021-го, при том, что их количество может сократиться.

«Уверенно можно сказать, что на фоне увеличения стоимости приобретения автомобиля будет продолжать расти и средняя сумма выдачи автокредита, но уже сейчас обратным фактором мы замечаем существенное снижение потребительского спроса», — приводит РБК слова управляющего директора «Совкомбанка» Артема Языкова. «С учетом большого числа факторов, которые могут оказать влияние на рынок в дальнейшем, на данный момент преждевременно давать прогнозы по выдачам следующего года», — в свою очередь отмечают представители ВТБ.