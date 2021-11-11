В Ленинградской области появились мобильные пункты сбора автомобильных покрышек

Сдать автомобильные покрышки можно с 11 по 24 ноября в восьми городах Ленинградской области — Выборге, Всеволожске, Кировске, Сосновом бору, Кингисеппе, Волосово, Тосно и Гатчине.

11 ноября. Выборг, Московский проспект, 1. Координаты: 60.704061, 28.745559.

12 ноября. Всеволожск, Октябрьский проспект, возле дома №1. Координаты: 60,017733,300.625203.

13 ноября. Кировск, улица Победы, 24.

15 ноября. Сосновый бор, в районе пересечения улиц Александра Невского и Молодежной, с 12:00 до 16:00.

17 ноября. Кингисепп.

19 ноября. Волосово.

22 ноября. Тосно.

24 ноября. Гатчина.

Направить в переработку можно любые шины без дисков, в том числе велосипедные — за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Шины могут иметь проколы и порезы, но в целом должны быть целыми.

Автомобильные шины относятся к IV классу опасности, их запрещено выбрасывать в контейнеры, предназначенные для твердых коммунальных отходов и размещать на полигонах. Однако резиновую крошку можно использовать для изготовления спортивных и детских площадок, в дорожном строительстве и при производстве различных резино-технических изделий.

«Таким образом, при отлаженной системе сбора автомобильных покрышек и их адрес переработке формируется экономика замкнутого цикла», — отмечают в пресс-службе правительства региона.

Уточнить адреса пунктов сбора с момента старта акции можно на сайтах местных администраций, регионального оператора, а также в группе «ВКонтакте» Центра управления регионом Ленинградской области.