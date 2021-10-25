«Ауди Центр Лахта» представил новые модели в рамках прошедшего Audi quattro days 2021

В «Охта-парке» 2-3 октября прошла ежегодная программа Audi quattro days 2021, во время которой новые модели немецкого концерна были представлены официальным дилером марки в Петербурге – «Ауди Центром Лахта».

Quattro Days проводится в нескольких городах России и посвящено полноприводному модельному ряду бренда: название quattro используется Audi для обозначения систем постоянного полного привода и связанных с ним технологий.