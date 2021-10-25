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«Ауди Центр Лахта» представил новые модели в рамках прошедшего Audi quattro days 2021

В «Охта-парке» 2-3 октября прошла ежегодная программа Audi quattro days 2021, во время которой новые модели немецкого концерна были представлены официальным дилером марки в Петербурге – «Ауди Центром Лахта».

Quattro Days проводится в нескольких городах России и посвящено полноприводному модельному ряду бренда: название quattro используется Audi для обозначения систем постоянного полного привода и связанных с ним технологий.

Во время события были представлены все полноприводные новинки Audi, включая электрокары e-tron. Гости мероприятия получили возможность провести тест-драйвы в экстремальных условиях специального off-road трека, а также познакомились с техническими особенностями и опциями новых моделей.

«Ауди Центр Лахта», Торфяная дорога, д. 8, корп. 3

audi-lahta.ru

(812) 604-30-17

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