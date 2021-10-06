Outlet Village Пулково организуют проект Автоблогер LIVE

На выставке можно будет увидеть легендарные автомобили, пообщаться с их авторами, а также узнать все о машинах-экспонатах. Специально для площадки Автоблогер LIVE разработана технология дополненной реальности, которая оживит каждый экспонат и расскажет о процессе его создания.