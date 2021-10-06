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Outlet Village Пулково организуют проект Автоблогер LIVE

Проект Автоблогер LIVE соберет топовых автоблогеров, которые не только проведут открытые презентации в формате лектория и фан-встречи, но и представят особые экспонаты — девять известных в онлайн-пространстве автомобилей. Выставочная площадка откроется в Outlet Village Пулково 9 октября, посетить ее можно до конца января 2022 года.

На выставке можно будет увидеть легендарные автомобили, пообщаться с их авторами, а также узнать все о машинах-экспонатах. Специально для площадки Автоблогер LIVE разработана технология дополненной реальности, которая оживит каждый экспонат и расскажет о процессе его создания.

Проект Автоблогер LIVE организован Outlet Village Пулково при поддержке автомотофестиваля «ДвижОк» (Summer Motor Fest).

Открытие площадки 9 октября в 14:00

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