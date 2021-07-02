Hyundai обсуждает с Минпромторгом продление льгот на электромобили

Hyundai пока не планирует локализовать производство электромобилей в России, заявил 2 июля в ходе пресс-конференции управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
-
Фото: Shutterstock.com
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник информации, локализация нецелесообразна на данный момент. Hyundai не может говорить о каком-то объеме. По словам топ-менеджера, для локализации необходимо продавать «минимум 10 тысяч автомобилей в год и выше».
Сейчас Hyundai активно работает над сертификацией первого электромобиля нового поколения IONIQ 5. Продажи планируется запустить в следующем году через формат подписки на платформе Hyundai Mobility.
Концерн также ведет переговоры с Минпромторгом о продлении льгот для покупателей электромобилей, в частности нулевой таможенной пошлины.
Какое производство разместится на площадке в Шушарах, которую корейский концерн купил в конце 2020 года у General Motors, Алексей Калицев не сообщил.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.