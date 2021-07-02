Hyundai обсуждает с Минпромторгом продление льгот на электромобили

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник информации, локализация нецелесообразна на данный момент. Hyundai не может говорить о каком-то объеме. По словам топ-менеджера, для локализации необходимо продавать «минимум 10 тысяч автомобилей в год и выше».

Сейчас Hyundai активно работает над сертификацией первого электромобиля нового поколения IONIQ 5. Продажи планируется запустить в следующем году через формат подписки на платформе Hyundai Mobility.

Концерн также ведет переговоры с Минпромторгом о продлении льгот для покупателей электромобилей, в частности нулевой таможенной пошлины.

Какое производство разместится на площадке в Шушарах, которую корейский концерн купил в конце 2020 года у General Motors, Алексей Калицев не сообщил.