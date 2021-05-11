Что мешает Петербургу перейти на электрический транспорт? Объяснили в Смольном

Переход на электрический транспорт потребует прежде всего перестройки инфраструктуры, что «крайне затратное мероприятие», считает вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин. По данным на начало 2020 года, в городе зарегистрировано 110 электрических автомобилей, 125 троллейбусов и 10 электробусов, при этом «быстрых» и «медленных» зарядок всего 35 и 13 соответственно — все они принадлежат «Ленэнерго». Также имеются 23 зарядные станции, которыми владеют другие собственники.

Строительство новых зарядных станций в Петербурге ведется небыстро — одна «медленная» зарядка устанавливается на 1 600 квадратных метров вводимого в эксплуатацию жилья. «Если мы хотим изменить ситуацию на 2024 год, этой инфраструктуры крайне недостаточно. Как она должна быть конфигурирована — вопрос открытый», — приводит «Деловой Петербург» слова вице-губернатора.

При этом ретейлеры готовы перейти на электрический тип перевозки грузов прямо сейчас — но, как отмечает Княгинин, они просят «быстрые» зарядные станции в товарораспределительных центрах.

На сегодняшний день Смольный заинтересован в создании собственного центра разработки электротранспорта, причем «компонентную базу желательно располагать также здесь». «Второе, в чем мы заинтересованы — «уходить» в низкоуглеродный транспорт. Нам придется изменять выбросы и снижать их. В этом отношении затягивать с переходом я бы не стал», — резюмировал вице-губернатор Петербурга.