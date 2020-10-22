Hyundai открыли выставку, посвященную мобильности будущего

22 октября в Hyundai MotorStudio в Москве открылась экспозиция Hyundai Future Mobility. Экспонаты отражают видение мобильности будущего и глобальную стратегию бренда, в центре которой — сам человек и его роль в разных сферах жизни.
Выставка Hyundai Future Mobility включает в себя концептуальные проекты и реальные серийные продукты. Их объединяет новая идеология Hyundai, согласно которой в центре любых транспортных решений — человек, его потребности и комфорт. Любой новый сервис или продукт призваны улучшить качество жизни как отдельного человека, так и всего общества. В продолжение этой идеи экспозиция состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых демонстрирует достижения Hyundai в области мобильности настоящего и будущего.
«Сегодня Hyundai не просто автопроизводитель, а перспективный поставщик комплексных и интеллектуальных мобильных решений. На пути этой трансформации мы уделяем первостепенное внимание клиенту — реализации его насущных и предвидению будущих потребностей. Футуристичная выставка в галерее Hyundai MotorStudio познакомит гостей с нашим видением будущего и покажет дальнейшее направление развития общества и автомобильной индустрии», — говорит управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Один из ключевых экспонатов выставки — кроссовер Hyundai NEXO, электромобиль с силовой установкой на водородных топливных элементах (FCEV) и нулевым уровнем вредных выбросов. Единственным выбросом автомобиля является водяной пар. При этом автомобиль демонстрирует впечатляющие ходовые качества.
Водородный двигатель Hyundai представлен на выставке как арт-объект, призванный донести до зрителя идею того, что высокие технологии и высокая скорость могут гармонично сосуществовать с природой и не наносить вред окружающей среде. В отличие от двигателя внутреннего сгорания любой конструкции, двигатель, работающий на водороде, выбрасывает в окружающую среду только воду.
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