Hyundai открыли выставку, посвященную мобильности будущего

22 октября в Hyundai MotorStudio в Москве открылась экспозиция Hyundai Future Mobility. Экспонаты отражают видение мобильности будущего и глобальную стратегию бренда, в центре которой — сам человек и его роль в разных сферах жизни.

Выставка Hyundai Future Mobility включает в себя концептуальные проекты и реальные серийные продукты. Их объединяет новая идеология Hyundai, согласно которой в центре любых транспортных решений — человек, его потребности и комфорт. Любой новый сервис или продукт призваны улучшить качество жизни как отдельного человека, так и всего общества. В продолжение этой идеи экспозиция состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых демонстрирует достижения Hyundai в области мобильности настоящего и будущего.