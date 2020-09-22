Российский завод компании Hyundai Motor отмечает 10-летие

21 сентября 2010 года состоялась торжественная церемония открытия предприятия с участием Владимира Путина и Чон Монг Ку, председателя Hyundai Motor Group. С момента начала производства и до настоящего времени компания проделала огромный путь и превратилась в одного из крупнейших автопроизводителей России. За 10 лет с конвейера завода Hyundai Motor в Санкт-Петербурге сошло более 2 100 000 автомобилей. В честь такого важного события бренд запускает специальную кампанию и музыкальный конкурс.

Первой моделью, запущенной в массовое производство в январе 2011 года, стал Hyundai Solaris. С тех пор выпустили почти 800 тысяч единиц этой модели, из них более 700 тысяч — только для российского рынка. Сейчас «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» производит три модели: седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta и седан KIA Rio. Каждый из этих автомобилей уже долгое время остается в числе лидеров продаж.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» одна из тех компаний, что серьезно заботится об окружающей среде, отправляя на переработку отходы из металла, пластика и других материалов. На территории предприятия работают системы очистки воды и воздуха. Кроме того, с самых первых лет работы компания вовлечена в социальную деятельность, цель которой — помогать окружающим и менять мир к лучшему, что соответствует глобальному видению компании Hyundai Motor «Прогресс для человечества».