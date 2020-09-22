Российский завод компании Hyundai Motor отмечает 10-летие

21 сентября 2010 года состоялась торжественная церемония открытия предприятия с участием Владимира Путина и Чон Монг Ку, председателя Hyundai Motor Group. С момента начала производства и до настоящего времени компания проделала огромный путь и превратилась в одного из крупнейших автопроизводителей России. За 10 лет с конвейера завода Hyundai Motor в Санкт-Петербурге сошло более 2 100 000 автомобилей. В честь такого важного события бренд запускает специальную кампанию и музыкальный конкурс.
Первой моделью, запущенной в массовое производство в январе 2011 года, стал Hyundai Solaris. С тех пор выпустили почти 800 тысяч единиц этой модели, из них более 700 тысяч — только для российского рынка. Сейчас «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» производит три модели: седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta и седан KIA Rio. Каждый из этих автомобилей уже долгое время остается в числе лидеров продаж.
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» одна из тех компаний, что серьезно заботится об окружающей среде, отправляя на переработку отходы из металла, пластика и других материалов. На территории предприятия работают системы очистки воды и воздуха. Кроме того, с самых первых лет работы компания вовлечена в социальную деятельность, цель которой — помогать окружающим и менять мир к лучшему, что соответствует глобальному видению компании Hyundai Motor «Прогресс для человечества».
Российский завод Hyundai Motor постоянно наращивает производительность и улучшает качество автомобилей. Это удается в том числе за счет повышения уровня автоматизации производства. На предприятии используется самое современное высокотехнологичное оборудование. На момент начала массового производства на заводе установили 111 роботов, сейчас их больше 240. Совершенствование технологических процессов привело к повышению эффективности производства: завод ежедневно выпускает более 980 автомобилей.
Hyundai Motor гордится и высоким уровнем локализации производства: значительная часть поставщиков автокомпонентов разместились в Северо-Западном регионе России. Более того, совсем скоро рядом с «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» появится завод по производству двигателей компании Hyundai WIA. Планируется, что уже в конце 2021 года компания сможет устанавливать в свои автомобили двигатели российского производства.
За время своей работы завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и его продукция не раз были удостоены престижных наград и премий, подтверждающих высокий уровень организации производства и качества автомобилей. Так, предприятие пять раз получало корпоративную награду Hyundai Motor Group и признавалось лучшим среди всех заводов Hyundai и Kia в мире.
В честь праздника Hyundai запускает кампанию «10 лет делаем будущее настоящим», в рамках которой популярная группа Artik & Asti выпустила сингл. Главным героем трека стал... седан Hyundai Solaris! Клип можно посмотреть на YouTube-канале и официальном сайте бренда Hyundai. А еще компания объявила музыкальный конкурс для всех желающих. Правила следующие: посмотрите клип Artik & Asti, придумайте свой вариант исполнения, снимите видео под промо-песню и выложите ролик в соцсети с хештегом #МывСолярисе. Автор лучшего варианта получит возможность исполнить свою версию песни вместе с Artik & Asti. Другие отмеченные жюри участники получат поощрительные призы.
Отдельный конкурс Hyundai запускает для своих самых лояльных клиентов — единственных и действующих владельцев седанов Solaris первого, 2011 года выпуска. Для участия в нем владельцы первых автомобилей Solaris должны заполнить заявку на сайте бренда: указать свои данные, прикрепить фотографию ПТС и собственный снимок с автомобилем. Розыгрыш среди поклонников марки состоится 12 октября. Выбранные случайным образом 10 победителей получат новые седаны Hyundai Solaris. Награждение пройдет 23 октября 2020 года на заводе «Хeндэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.
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