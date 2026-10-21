Паста, полоски, капы: как они работают?

По-настоящему меняют цвет зубов перекись водорода и перекись карбамида. Хотя действуют они, по сути, одинаково: перекись карбамида постепенно распадается в том числе на перекись водорода и дальше за дело берется уже это вещество. Оно проходит через эмаль в дентин — ткань, от которой во многом зависит цвет зуба. Там образуются свободные радикалы — активные частицы, которые разрушают молекулы пигмента. В результате зубы становятся светлее.

Тогда зачем нужны два разных вещества? Все дело в скорости. Перекись водорода действует быстрее, поэтому ее часто используют в кабинете стоматолога, когда хотят получить результат за один прием. А перекись карбамида высвобождает ее постепенно — это удобно для домашнего отбеливания.

Но не все средства с надписью «отбеливающее» действуют схоже:

Гели с капами действительно могут менять цвет зубов. Если в составе есть перекись водорода или карбамида, средство воздействует на пигменты внутри зуба. За 10–14 дней такие гели могут дать осветление примерно на 3–5 тонов. Но это лишь ориентир: результат зависит от концентрации продукта, продолжительности курса и исходного цвета зубов.

Если в составе есть перекись водорода или карбамида, средство воздействует на пигменты внутри зуба. За 10–14 дней такие гели могут дать осветление примерно на 3–5 тонов. Но это лишь ориентир: результат зависит от концентрации продукта, продолжительности курса и исходного цвета зубов. Полоски тоже отбеливают, но обычно слабее. Перекиси в них, как правило, меньше, поэтому и эффект скромнее — около 2–3 тонов за 14–28 дней. Многое зависит от того, насколько регулярно вы пользуетесь полосками и как долго держите их на зубах.

Перекиси в них, как правило, меньше, поэтому и эффект скромнее — около 2–3 тонов за 14–28 дней. Многое зависит от того, насколько регулярно вы пользуетесь полосками и как долго держите их на зубах. Пасты и порошки в основном убирают окрашенный налет. Это происходит за счет абразивов — мелких частиц, которые механически очищают поверхность зубов. В некоторых средствах есть и перекись, но ее настолько мало, что она не успевает проникнуть достаточно глубоко, чтобы дать эффект. Поэтому паста способна сделать улыбку визуально светлее на пару тонов, но естественный цвет зубов останется прежним.

В некоторые наборы для отбеливания кладут еще LED-лампу. Синий свет может ускорить действие перекиси, но делает ли это зубы заметно белее — вопрос спорный. Одни исследования показывают дополнительный эффект, другие не находят никакой разницы. Так что главное — состав средства, а не эффектная подсветка.