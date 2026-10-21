Две недели клеили отбеливающие полоски, мечтая об улыбке как в рекламе, а теперь даже глоток холодной воды вызывает боль. Что пошло не так? И можно ли вообще отбелить зубы дома, не рискуя их здоровьем? Вместе с врачом-стоматологом Максимом Обушенковым разбираемся, какие средства действительно дают результат, чего от них ждать и где заканчивается безобидный бьюти-эксперимент.
Паста, полоски, капы: как они работают?
По-настоящему меняют цвет зубов перекись водорода и перекись карбамида. Хотя действуют они, по сути, одинаково: перекись карбамида постепенно распадается в том числе на перекись водорода и дальше за дело берется уже это вещество. Оно проходит через эмаль в дентин — ткань, от которой во многом зависит цвет зуба. Там образуются свободные радикалы — активные частицы, которые разрушают молекулы пигмента. В результате зубы становятся светлее.
Тогда зачем нужны два разных вещества? Все дело в скорости. Перекись водорода действует быстрее, поэтому ее часто используют в кабинете стоматолога, когда хотят получить результат за один прием. А перекись карбамида высвобождает ее постепенно — это удобно для домашнего отбеливания.
Но не все средства с надписью «отбеливающее» действуют схоже:
- Гели с капами действительно могут менять цвет зубов. Если в составе есть перекись водорода или карбамида, средство воздействует на пигменты внутри зуба. За 10–14 дней такие гели могут дать осветление примерно на 3–5 тонов. Но это лишь ориентир: результат зависит от концентрации продукта, продолжительности курса и исходного цвета зубов.
- Полоски тоже отбеливают, но обычно слабее. Перекиси в них, как правило, меньше, поэтому и эффект скромнее — около 2–3 тонов за 14–28 дней. Многое зависит от того, насколько регулярно вы пользуетесь полосками и как долго держите их на зубах.
- Пасты и порошки в основном убирают окрашенный налет. Это происходит за счет абразивов — мелких частиц, которые механически очищают поверхность зубов. В некоторых средствах есть и перекись, но ее настолько мало, что она не успевает проникнуть достаточно глубоко, чтобы дать эффект. Поэтому паста способна сделать улыбку визуально светлее на пару тонов, но естественный цвет зубов останется прежним.
В некоторые наборы для отбеливания кладут еще LED-лампу. Синий свет может ускорить действие перекиси, но делает ли это зубы заметно белее — вопрос спорный. Одни исследования показывают дополнительный эффект, другие не находят никакой разницы. Так что главное — состав средства, а не эффектная подсветка.
Почему «домашнее» еще не означает «без стоматолога»
Казалось бы, зачем идти к стоматологу, если зубы не болят, а набор для отбеливания можно заказать на маркетплейсе? Но даже если с виду все отлично, это еще не значит, что с полостью рта действительно все в порядке.
Например, скрытый кариес, микротрещины эмали, оголенные шейки зубов или начинающийся пародонтит могут долго никак себя не проявлять. А вот во время отбеливания как раз дадут о себе знать. Через поврежденные участки перекись способна затронуть пульпу — мягкую ткань с нервами внутри зуба — и вызвать сильную боль. Если десны уже воспалены, гель иногда усиливает раздражение.
Поэтому перед отбеливанием стоит заглянуть к стоматологу. Он проверит состояние зубов и десен, а если понадобится, назначит рентген. Врач также может посоветовать профессиональную чистку: она уберет зубной камень и налет, чтобы осветляющий гель равномерно воздействовал на эмаль.
А вот дальше есть два варианта. Можно купить готовый набор для самостоятельного отбеливания, а можно делать это также из дома, но по схеме стоматолога. Во втором случае врач подбирает состав, если нужно, изготавливает индивидуальную каппу и следит за результатом. Так вы не остаетесь один на один с довольно сильным активом.
Но есть ситуации, когда отбеливание лучше отложить, а иногда — вовсе от него отказаться:
- Беременность и грудное вскармливание. Пока недостаточно данных о том, безопасна ли перекись для плода и младенца, поэтому в эти периоды отбеливать зубы не рекомендуют.
- Возраст до 18 лет. Зубные ткани еще продолжают развиваться, поэтому осветляющие составы в этом возрасте использовать не рекомендуют.
- Повышенная чувствительность зубов. Если они и без того реагируют на горячее и холодное, перекись может усилить неприятные ощущения. Сначала обсудите риски с врачом.
- Гингивит и пародонтит. Это заболевания, при которых воспаляются десны и ткани вокруг зубов. Отбеливающий гель усилит раздражение, поэтому сначала нужно заняться лечением.
- Эрозии эмали и оголенный дентин. Если эмаль повреждена и обнажилась ткань под ней, перекись может проникнуть глубже и вызвать сильную боль.
- Аллергия на перекись или другие компоненты средства — очевидное противопоказание. Правда, такая реакция именно на перекись встречается довольно редко.
Как выбрать средство, если хотите сами отбелить зубы
На маркетплейсах полно средств для отбеливания: полоски, карандаши, гели и даже целые наборы с капами и LED-лампами. Как хотя бы немного сориентироваться в обещаниях производителей?
Вот три момента, на которые нужно обратить внимание:
- Действующее вещество. Ищите в составе hydrogen peroxide (перекись водорода) или carbamide peroxide (перекись карбамида). Если ни того ни другого нет, средство, скорее всего, просто убирает налет.
- Концентрация. Чем больше перекиси в составе, тем выше риск появления неприятных побочек. Поэтому проверяйте указания на упаковке: можно ли пользоваться средством самостоятельно или только после консультации стоматолога. Даже небольшая концентрация не гарантирует, что гель вам подойдет. Многое зависит от состояния зубов и того, как долго на них действует состав.
- Безопасность. Лучше выбирать продукты, безопасность и эффективность которых подтвердили клиническими исследованиями. Изучите инструкцию, противопоказания, информацию о производителе. Полагаться только на рекламные обещания не стоит.
Как отбеливают зубы дома под контролем стоматолога?
Можно пройти курс по схеме врача, но сами процедуры проводить не в кабинете. Для этого стоматолог подберет гель — например, с 10% перекиси карбамида — и индивидуальную каппу по форме ваших зубов, определит, как часто и как долго пользоваться средством, а ещё будет следить за результатом.
Вот как это устроено:
- Подготовка. С осматривает зубы и десны, проверяет, нет ли противопоказаний, и иногда рекомендует профессиональную чистку. Затем изготавливает каппу и показывает, как правильно наносить гель.
- Отбеливание дома. Один из вариантов — носить каппу с гелем по 2–4 часа в день в течение 14 дней. Некоторые составы разрешено оставлять даже на ночь. Также во время курса врач может предложить вам пасту для чувствительных зубов.
- Проверка результата. Примерно через две недели пациент возвращается к стоматологу, чтобы оценить, насколько посветлели зубы. Врач может посоветовать гель с фтором, который помогает эмали восполнить минералы. Этот процесс называют реминерализацией.
Зачем идти в клинику, если можно дома получить похожий эффект?
Главный плюс кабинетного отбеливания — скорость. Стоматолог использует более концентрированный гель — обычно с 25–40% перекиси водорода. Врач защищает десны специальным материалом, наносит состав, а иногда дополнительно использует свет или лазер. Через 45–60 минут уже виден результат.
Если спешить некуда, можно пройти домашний курс с помощью стоматолога. Это занимает больше времени, зато чувствительность зубов после процедуры иногда бывает менее выраженной. Эффект при этом близок к кабинетному отбеливанию.
С готовыми полосками и гелями с маркетплейсов все менее предсказуемо. Они тоже способны осветлить зубы, но результат зависит от конкретного средства и того, как им пользоваться.
Почему после отбеливания ноют зубы, щиплет десна и появляются пятна?
Отбелили зубы, а теперь от мороженого болят зубы? Такое бывает довольно часто. С повышенной чувствительностью сталкиваются 50–75% людей, особенно в первые дни курса. Дело в том, что перекись может раздражать пульпу — мягкую ткань внутри зуба, где находятся нервы и сосуды.
Если зубы немного реагируют на горячее и холодное, а через 1–3 дня после окончания курса чувствительность исчезает — это допустимая реакция. Но если боль усиливается, не проходит между процедурами или появляется сама по себе, то отбеливание нужно прекратить и обратиться к стоматологу.
Пострадать могут и десны, если на них попадет отбеливающий гель. Например, когда каппа плохо прилегает к зубам или из нее выдавливается лишнее средство. Чем выше концентрация перекиси, тем сильнее может быть раздражение.
Если десна покраснела, щиплет или болит прямо в процессе отбеливания, сразу снимите полоску или каппу и прополощите рот теплой водой. Пока раздражение не пройдет, продолжать процедуру не нужно. А прежде чем возобновлять курс, разберитесь в причине неприятных ощущений: возможно, каппа не подходит по размеру или вы наносите слишком много геля. Десна кровоточит или боль сохраняется дольше 2–3 дней? Обратитесь к стоматологу.
Препятствия для идеального тона
Даже если ничего не болит, результат может разочаровать: вместо ровного белого оттенка зубы иногда становятся пятнистыми. И вот почему:
- Пломбы, коронки и виниры не отбеливаются. Перекись не меняет цвет искусственных материалов. Поэтому зуб становится светлее, а пломба остается прежней и начинает выделяться.
- Не все участки зуба светлеют одинаково. Например, при флюорозе из-за избытка фтора во время формирования зубов на эмали появляются пятна. После отбеливания светлые участки иногда становятся еще заметнее, а темные почти не меняют цвет.
- Гель лег неровно. Если полоска или капа плохо прилегает к зубам (особенно в промежутках между ними), перекись попадает не везде. В итоге некоторые участки остаются прежнего цвета.
Поэтому, если на зубах уже есть пятна, пломбы или коронки, лучше заранее обсудить со стоматологом, какого результата можно ожидать. Иногда в кабинете проще контролировать отбеливание, но даже профессиональная процедура не гарантирует идеально ровного цвета.
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