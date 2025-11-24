Оживление зубов стволовыми клетками, пересадка «восьмерок» (вместо имплантов!), нейрокарта челюсти: вот стоматологические технологии наступившего будущего

Пересадка «зуба мудрости»: все свое оставляем

Представьте: вам нужно восстановить разрушенный коренной зуб. Классические варианты — имплант или мост. Но есть и третий, который находится на стыке хирургии и интеллектуальных технологий: на место утраченного зуба можно пересадить ваш собственный зуб мудрости (восьмерку). Эта операция называется аутотрансплантацией.

В чем фокус? Свой зуб, в отличие от импланта, имеет естественную связку. Это особая прослойка надежно удерживает его в кости — с ней зуб лучше амортизирует нагрузку и дольше служит.

Вот только пересадить зуб, не повредив эту связку, очень сложно. Поэтому такие операции долго были лотереей — связки повреждались, и зубы не приживались новом месте. Но сегодня аутотрансплантацию проводят с компьютерной навигацией — это значительно увеличивает шансы на успех.

Все начинается с 3D-снимков челюсти. С их помощью врачи:

Планируют операцию в виртуальной реальности. Хирург виртуально «пересаживает» сегментированный зуб мудрости в область дефекта — это помогает учесть все анатомические особенности.

Печатают прототип зуба из специального материала. Модель позволяет с ювелирной точностью подготовить костное ложе, не травмируя связку на «настоящем» зубе.

Обеспечивают точную навигацию. Для препарирования ложа врач использует хирургический шаблон. Он направляет инструменты и помогает не ошибиться ни на миллиметр.

«У 30-летней пациентки клиники Atribeaute отсутствовал жевательный зуб. Вместо установки импланта ей пересадили ее же зуб мудрости, — приводит пример из практики хирург Мария Контребуц. — Благодаря планированию в виртуальной реальности, прототипу зуба и хирургическим шаблонам операция прошла быстро и точно, несмотря на сложные условия. Через несколько месяцев контрольный снимок показал: зуб прижился, кость вокруг него укрепилась. Так интеллектуальные технологии помогли использовать ресурсы организма для самостоятельного, естественного восстановления».