Супергид по отбеливанию зубов. Как проходит процедура (пошагово!)? Какую технологию выбрать? Цвет получится естественным? А дома можно?

Отбеливание: да, нет, наверное?

Нельзя сказать, что процедура показана всем и каждому. Но редко встретишь человека, который не хочет быть обладателем красивой улыбки. Если с последним есть сложности, и вы заметили пятна, изменение оттенка или потускнение зубов — это повод для консультации. Врач оценит состояние эмали и десен и предложит безопасный метод отбеливания.

Почему перед отбеливанием улыбка обязательно должна быть здорова?

Мы проводим предварительную диагностику, чистку и лечение (при необходимости), чтобы предотвратить раздражение и повреждение зубов и десен. К примеру, кариозные полости могут усилить чувствительность зубов. Кроме того, налет и зубной камень блокируют доступ отбеливающего состава к эмали, снижая эффективность процедуры.

Разрешено с брекетами, капами или винирами?

Мы не рекомендуем проводить отбеливание с брекетами, так как отбеливающий состав не проникает под брекеты, и результат получается неравномерным. С капами проводить процедуру допустимо, но лучше делать это в клинике, а если в домашних условиях — то под наблюдением врача, чтобы подобрать правильный состав и избежать раздражения десен. Виниры и коронки не отбеливаются, их цвет останется прежним — так что после процедуры вероятна заметная разница в оттенке между естественными зубами и реставрациями. Такой итог не обрадует и придется заменить старые виниры и коронки.

Как подобрать цвет?

Ориентируемся на естественный оттенок эмали, цвет кожи и личные предпочтения человека. Обычно используем шкалу оттенков (например, Vita), чтобы найти оптимальный тон, который будет естественно смотреться в улыбке. Наилучший подход — выбрать цвет на 1-2 тона светлее, чем ваш естественный, чтобы сохранить гармоничный вид, избегая эффекта «искусственной белизны».