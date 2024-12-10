Супергид по отбеливанию зубов. Как проходит процедура (пошагово!)? Какую технологию выбрать? Цвет получится естественным? А дома можно?

Белозубо улыбаемся и повествуем! С похвальной дотошностью собрали самые главные вопросы об отбеливании: от «Доктор, а мне оно нужно?» до «А если я слишком люблю кофе?» — и попросили ответить на них Татьяну Вергасову, главного врача клиники стоматологии «МЕДИ на Итальянской».
Отбеливание: да, нет, наверное?
Нельзя сказать, что процедура показана всем и каждому. Но редко встретишь человека, который не хочет быть обладателем красивой улыбки. Если с последним есть сложности, и вы заметили пятна, изменение оттенка или потускнение зубов — это повод для консультации. Врач оценит состояние эмали и десен и предложит безопасный метод отбеливания.
Почему перед отбеливанием улыбка обязательно должна быть здорова?
Мы проводим предварительную диагностику, чистку и лечение (при необходимости), чтобы предотвратить раздражение и повреждение зубов и десен. К примеру, кариозные полости могут усилить чувствительность зубов. Кроме того, налет и зубной камень блокируют доступ отбеливающего состава к эмали, снижая эффективность процедуры.
Разрешено с брекетами, капами или винирами?
Мы не рекомендуем проводить отбеливание с брекетами, так как отбеливающий состав не проникает под брекеты, и результат получается неравномерным. С капами проводить процедуру допустимо, но лучше делать это в клинике, а если в домашних условиях — то под наблюдением врача, чтобы подобрать правильный состав и избежать раздражения десен. Виниры и коронки не отбеливаются, их цвет останется прежним — так что после процедуры вероятна заметная разница в оттенке между естественными зубами и реставрациями. Такой итог не обрадует и придется заменить старые виниры и коронки.
Как подобрать цвет?
Ориентируемся на естественный оттенок эмали, цвет кожи и личные предпочтения человека. Обычно используем шкалу оттенков (например, Vita), чтобы найти оптимальный тон, который будет естественно смотреться в улыбке. Наилучший подход — выбрать цвет на 1-2 тона светлее, чем ваш естественный, чтобы сохранить гармоничный вид, избегая эффекта «искусственной белизны».
Какие технологии кабинетного отбеливания существуют и как выбрать?
- Фотоотбеливание (ZOOM). Популярная во всем мире методика, использующая систему White Professional Philips Zoom. Процедура основывается на применении специального геля, который активируется под ультрафиолетовым светом. Ранние версии этой технологии имели свои недостатки, например, повышенную чувствительность зубов из-за перегрева. Со временем система была усовершенствована, а последняя версия — Zoom4 — очень деликатна и не вызывает никаких неприятных ощущений. Результат длительный, при условии соблюдения всех рекомендаций врача.
- Отбеливание Belle. Метод, основанный на использовании геля с активным кислородом и активации светодиодной лампой. Процедура безопасна для эмали благодаря низкому содержанию перекиси и щадящему воздействию. Основные преимущества: минимальная чувствительность после процедуры, равномерный эффект и сохранение результата до 1 года.
- Лазерное отбеливание. Технология, в которой лазерный луч активирует отбеливающий гель. Такой способ дает быстрый и заметный результат, снижая вероятность чувствительности. Однако лазерное отбеливание чаще всего обходится дороже других методов.
Что нужно осознать перед визитом к стоматологу?
- Отбеливание — это не мгновенная трансформация. Многие ожидают слишком быстрых результатов. Важно помнить, что процесс отбеливания зависит от индивидуальных особенностей тканей и уровня потемнения. В некоторых случаях потребуется несколько сеансов для достижения желаемого.
- Генетика имеет значение. У некоторых людей естественно более белый цвет, в то время как у других он имеет желтоватый или сероватый оттенок, и это нельзя изменить даже с помощью сильных отбеливающих процедур.
- С возрастом зубы могут темнеть. Из-за износа эмали, что делает более заметным подлежащий дентин (основной материал зуба). В такой ситуации отбеливание, скорее всего, улучшит внешний вид улыбки, но оно не решит проблемы, связанные с уменьшением толщины эмали.
Как проходит кабинетное отбеливание?
Как мы уже говорили, сначала проводится осмотр, чистка и лечение по показаниям. Когда подготовительный этап завершен — планируем отбеливание. И рекомендуем воздержаться от красящих напитков и пищи за день (!) до процедуры.
Порядок действий в день Х:
- Пациенту надевают защитные очки и наносят специальный состав для защиты десен.
- На зубы наносят отбеливающий гель, который активируют светом лампы (в случае фотоотбеливания) или лазером.
- В зависимости от метода гель может несколько раз обновляться в течение процедуры для усиления эффекта.
- После отбеливания снимаются все защитные материалы, и зубы очищаются от остатков геля.
- Стоматолог объясняет, как ухаживать за улыбкой после отбеливания, чтобы продлить эффект, и при необходимости назначает дополнительное наблюдение. Результат кабинетного отбеливания обычно сохраняется от 1 до 3 лет.
Процедура занимает от 45 минут до 1,5 часов в зависимости от технологии. Например, фотоотбеливание ZOOM обычно занимает около часа. Повторим (это важно!), что для оптимального результата иногда требуется несколько сеансов.
Как заниматься домашним отбеливанием?
С осторожностью и под наблюдением стоматолога, чтобы избежать повреждения эмали и десен! Процедура включает два этапа:
- Консультация. Врач подбирает безопасный проверенный отбеливающий состав и изготавливает индивидуальные каппы (или рекомендует подходящий гель и полоски).
- Процедура отбеливания. Человек наносит гель на каппы и носит их от 1 до 3 часов. Курс домашнего отбеливания длится около 1-2 недель, и врач регулирует длительность для контроля результата и минимизации риска чувствительности.
Домашнее отбеливание дает более мягкий эффект, менее яркий и устойчивый, чем при кабинетном отбеливании — от 6 месяцев до года. Это связано с меньшей концентрацией отбеливающих веществ в домашних средствах. Однако для сохранения плодов кабинетного отбеливания или в случае умеренного изменения цвета домашние процедуры подходят вполне.
Как поддерживать эффект отбеливания?
Вот ключевые советы:
- Отличный вариант — сначала провести профессиональное отбеливание в кабинете, а затем поддерживать результат с помощью индивидуальных капп для домашнего применения.
- Выбирайте щетки с мягкими щетинами, чтобы не повредить эмаль.
- Лучше пользоваться пастами с пометкой «для отбеливания» или «для защиты эмали». Обратите внимание на те, что с низким абразивным индексом, чтобы избежать повреждения эмали. Кстати, пасты с сильными отбеливающими компонентами — не наш путь, так как они могут быть слишком агрессивными для регулярного использования.
- Используйте специальные ополаскиватели с отбеливающим эффектом для укрепления эмали и предотвращения появления пятен.
- Раз в 6 месяцев посещайте стоматолога для профессиональной чистки, чтобы справиться с налетом и камнем, которые могут привести к потемнению эмали. А процедура полировки помогает устранить микроскопические пятна с поверхности зубов и поддерживать эффект белизны.
- Рассмотрите вариант «поддерживающего» отбеливания раз в 6-12 месяцев. Это позволит освежить эффект и улучшить стойкость цвета.
- Старайтесь избегать частого употребления напитков и пищи, которые окрашивают эмаль, таких как кофе, чай, красное вино, соусы, ягоды и куркума. И, конечно, будет отлично отказаться от курения, чтобы сохранить белизну улыбки (и здоровья в целом!).
Не брошу капучино – что если почистить зубы сразу после чашечки?
Если вы не готовы отказаться от кофе, то чистка мягкой отбеливающей пастой с фтором через 20-30 минут (или полоскание рта средством с фтором — сразу) после его употребления действительно может помочь минимизировать негативные последствия для эмали.
Почему происходит «потемнение» эмали у детей?
Это проблема, с которой сталкиваются как малыши, так и подростки. Причины здесь самые разные:
- Неправильное питание. Употребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахара (соки, сладости, газировки) приводит к образованию налета и пятен, а также увеличивает риск кариеса, что способствует изменению цвета.
- Недостаточная гигиена полости рта. Особенно если ребенок не чистит зубы должным образом или пропускает чистку — приводит к накоплению налета и бактериального осадка, который тоже несет риск сделать улыбку потускневшей.
- Применение фторсодержащих паст в высоких дозах или употребление воды с высокой концентрацией фтора. Есть опасность флюороза — состояния, когда эмаль приобретает белые пятна, а затем темнеет.
- Прием антибиотиков в раннем возрасте (особенно тетрациклиновых). Эти препараты накапливаются в эмали, нарушая ее нормальное развитие и вызывая сероватый или коричневый оттенок.
- Наследственность. У некоторых детей природный цвет эмали более желтый или серый, что также иногда способствует заметному потемнению с возрастом.
- Износ или повреждение молочных зубов. А еще, когда они начинают выпадать, и их заменяют постоянные зубы, это может привести к различию в цвете.
Как предотвратить сохранить цвет улыбки ребенка?
Дорогие родители, важный факт: отбеливание — не выход, на молочных зубах оно ни в коем случае не проводится. А вот своевременное лечение кариеса (в том числе на молочных зубах), герметизация фиссур и правильный подбор паст, подходящих по возрасту, позволят снизить риск потемнения. Отсюда вывод: помогайте ребенку поддерживать гигиену рта, аккуратно контролируйте питание и не забывайте регулярно посещайте стоматолога.
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