Хочу виниры: что нужно знать перед установкой (и после)? Отвечаем на ключевые вопросы о «новой эмали»

Сколько шагов до успешного преображения?

Александр Силивейстр стоматолог-ортопед клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Установка виниров — программа из четырех этапов. Первый — 3D-моделирование. Цифровые технологии позволяют нам создать реставрацию высокой точности — мы получаем тончайший винир, не отличающийся от настоящего зуба, с воспроизведенным микрорельефом. Наш второй шаг — подготовка к лечению. Сюда входит анализ прикуса, состояния самих зубов и пародонта, ведь красивая улыбка — это еще и здоровая улыбка. Третья стадия — примерка готовых протезов. Здесь мы также делаем клинические фотографии, чтобы оценить макро- и микроэстетику (от общей симметрии до случайных, незаметных глазу неровностей), и если необходимо — корректируем конструкцию. Финальный этап — установка виниров. Стоматолог и ассистент работают по клиническому протоколу, и такая работа обеспечивает надежную фиксацию и желанный результат. На следующий день после процедуры и еще раз — через 4 дня мы проверяем правильность смыкания верхней и нижней челюстей (окклюзию) и проводим общий осмотр».

А спустя две недели назначается (обязательный!) визит к пародонтологу — он проведет финальную чистку. И далее рекомендуется приходить на профилактические консультации и, конечно, профессиональную гигиену раз в полгода. Да, на винирах действительно образуется меньше налета, но о них тоже нужно заботиться, чтобы «новая эмаль» служила долго и счастливо.

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