Хочу виниры: что нужно знать перед установкой (и после)? Отвечаем на ключевые вопросы о «новой эмали»

Art + science! Попросили стоматологов-ортопедов объяснить, как получить ровную и белоснежную улыбку благодаря HD-винирам, 3D-моделированию и навыкам уровня Рафаэля Монти (итальянский скульптор вытачивал полупрозрачные вуали в мраморе, а зубные мастера создают тончайшие реставрации из керамики!).
Виниры — (я так) хочу или (мне очень) нужны?
Олег Федоров
стоматолог-ортопед клиники «МЕДИ на Невском»
«Объяснения для чего ставить виниры, мы всегда начинаем с того, а что это собственно такое. Виниры — тонкие керамические пластины, которые покрывают переднюю поверхность зуба. Благодаря им он сохраняет (или приобретает) правильную форму, красивый светлый цвет, а его ткани при этом защищаются от разрушения. По сути, все перечисленное и есть "клинические" и "эстетические" цели установки виниров. Разница в том, что процедуру советует стоматолог по показаниям (к примеру, компенсировать стираемость или исправить клиновидный дефект) или она проводится по желанию человека, чтобы, допустим, убрать щель а-ля Мик Джаггер между резцами или "спрятать" пигментированную эмаль и выровнять оттенок зубов».
Абсолютные («вечные») противопоказания для виниров — вещь редкая. Скорее, есть случаи, когда вмешательство лучше отложить. Если необходимо ортодонтическое лечение (устранить бруксизм, выровнять прикус), то сначала врачевание, а затем установка виниров — в противном случае зубы и реставрация будут перегружены и повысится риск сколов и повреждений. Переживать, что вы отказываетесь от мечты о новой улыбке, не надо, есть временная альтернатива — мягкие композитные реставрации. Они помогают прогрессу терапии, укрепляя зубы, и позволяют получить заветное преображение. А через несколько лет можно перейти на виниры! Или даже остаться на композитных реставрациях — только учтите, что в отличие от виниров они более «заметны» на зубах, требуют полировки, дополнительной очистки и периодической замены.
Керамические vs. циркониевые (говорят, они крепче). Что выбрать?
Армен Абрамянц
cтоматолог-ортопед клиники GRANDMED
«Подчеркну (и обведу в кружок!): виниры бывают исключительно керамическими, потому что только керамику можно закрепить на эмали максимально надежно — химически+механически (на медицинском это называется адгезивной фиксацией). А загадочные "циркониевые виниры" или "виниры 360" — на самом деле не что иное, как маркетинговая обложка для коронок (реставраций, покрывающих зуб со всех сторон). Они как раз могут быть выполнены не только из керамики, но и из диоксида циркония — и, как правило, чем масштабнее требуется восстановление (к примеру, реставрируем боковые зубы), тем чаще мы принимаем решение в пользу этого, более прочного, материала».
Но! Прочность — не единственное, чем нужно руководствоваться. Если есть показания и человек выбирает между керамическими винирами / коронками и циркониевыми конструкциями, стоматологи всегда объясняют, что срок службы у них одинаковый, но первые более эстетичны. Дело в том, что при должной искусности зубного техника и правильной технологии (фрезеровка, прессование или послойное нанесение керамической массы — все это похоже на работу скульптора) они полностью повторяют оптику зуба: от формы до светоотражения. Так улыбка остается абсолютно естественной, но при этом становится ровной, белоснежной и красиво вписывается в гармонию лица.
Сколько шагов до успешного преображения?
Александр Силивейстр
стоматолог-ортопед клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Установка виниров — программа из четырех этапов. Первый — 3D-моделирование. Цифровые технологии позволяют нам создать реставрацию высокой точности — мы получаем тончайший винир, не отличающийся от настоящего зуба, с воспроизведенным микрорельефом. Наш второй шаг — подготовка к лечению. Сюда входит анализ прикуса, состояния самих зубов и пародонта, ведь красивая улыбка — это еще и здоровая улыбка. Третья стадия — примерка готовых протезов. Здесь мы также делаем клинические фотографии, чтобы оценить макро- и микроэстетику (от общей симметрии до случайных, незаметных глазу неровностей), и если необходимо — корректируем конструкцию. Финальный этап — установка виниров. Стоматолог и ассистент работают по клиническому протоколу, и такая работа обеспечивает надежную фиксацию и желанный результат. На следующий день после процедуры и еще раз — через 4 дня мы проверяем правильность смыкания верхней и нижней челюстей (окклюзию) и проводим общий осмотр».
А спустя две недели назначается (обязательный!) визит к пародонтологу — он проведет финальную чистку. И далее рекомендуется приходить на профилактические консультации и, конечно, профессиональную гигиену раз в полгода. Да, на винирах действительно образуется меньше налета, но о них тоже нужно заботиться, чтобы «новая эмаль» служила долго и счастливо.
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