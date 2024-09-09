Первая гигиена, реминерализация и фторопозитив: спросили стоматологов, как заботиться о здоровье детских зубов

От 3 до 5 лет: прививаем пищевую дисциплину и знакомимся с профессиональным фторированием

Ирина Алёшина: «С трех лет (и 20 зубов, которые появляются в этом возрасте) родителям нужно познакомить ребенка с тремя правилами гигиены рта. Номер 1: использовать хорошую щетку и, в идеале, вводить в рутину электрическую модель. Это полезно — быстрые круговые движения становятся привычны, и затем ребенок не испытывает дискомфорт на схожей по механике профессиональной гигиене у стоматолога. Если малыш хочет все делать сам, то лучше предложить компромисс: он проводит утренний ритуал, а вечером ему помогают родители, так как детской моторики еще не хватает, чтобы тщательно прочистить зубы (она появится только тогда, когда ребенок научится быстро писать). Номер 2: сменить пасту на ту, что содержит больше фторидов (1000 ppm). Номер 3: приучить малыша к тому, что после еды мы ополаскиваем рот и примерно два часа не "перекусываем" десертами, а только пьем воду (также с фторидами, которая рекомендована детям примерно до 14 лет, пока формируются зубы). Такие перерывы крайне важны для профилактики кариеса. Но, конечно, соблюдение этих правил не отменяет посещение стоматолога раз в 4 месяца: специалист оценит состояние зубов и слюны (чем более она вязкая, тем выше риск кариеса!), устранит налет в самых труднодоступных местах и проведет фторирование — процедуру укрепления эмали ионами фтора, чтобы снизить ее чувствительность и защитить от вредных бактерий».

А что насчет полезных для здоровья зубов сладостей — леденцов и конфетков с ингредиентом под названием ксилитол? Они действительно нормализуют микрофлору рта и не позволяют патогенным микроорганизмам размножаться. Но при частом употреблении десерт дает слабительный эффект, так что есть его можно не чаще 2 раз в день.

От 5 до 7 лет: учимся гигиене «по-взрослому» и встречаем коренные зубы

Любовь Петрова детский стоматолог, заместитель главного врача клиники «МЕДИ на Суворовском» «Чем старше становится ребенок, тем больше хочет все делать сам, но очень здорово, если он не против, что мама и папа помогают с чисткой зубов. Чтобы прийти к консенсусу, объясните: научиться делать это как взрослый (не только щеткой, но зубной нитью — флоссом и ершиком, которые подберет гигиенист) с первого раза не получится, нужно потренироваться, и вы рядом, чтобы помочь при необходимости. Если с гигиеной все отлично, сладостей в холодильнике почти нет, но на зубах все равно появляются неприятные темные пятна, то, кроме их устранения, мы советуем провести и реминерализацию — укрепление эмали специальным муссом или гелем с фтором, кальцием и фосфором. При этом чистота — не единственное, за чем нужно следить в дошкольном возрасте. Примерно с 5 лет временные (молочные) зубы начинают меняться на постоянные (коренные) и приходит пора для процедуры герметизации (укрепления и защиты!) первых постоянных зубов и визита к ортодонту, чтобы проверить формирование прикуса. Если новые зубы прорезаются во втором ряду, хотя старые еще на месте, то обязательно запишитесь на консультацию, чтобы понять причину. А когда жалоб нет, ортодонтический чек-ап необходим после того, как появились первые нижние резцы и первые жевательные зубы — моляры. Кстати, сразу же отвечу на беспокоящий многих родителей (и детей!) вопрос: брекеты устанавливаются только на постоянные зубы. А пока есть временные, мы обычно назначаем пластинку — специальный съемный аппарат для коррекции развивающейся челюсти».

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.