Разрушает эмаль или лечит зубы? Вот 6 мифов об отбеливании и столько же причин его провести

Если будете делать «шик-шак-шок» зубной щеткой и ирригатором — дома, а ультразвуком и системой Air Flow — у стоматолога, то зубная фея обещает наколдовать вам белоснежную улыбку. Не верите? Тогда пора разобраться с мифами об отбеливании.
Миф 1. Отбеливание разрушает эмаль
Анастасия Литвинова: «За цвет улыбки отвечает основная часть зуба — дентин, а эмаль, под которой он расположен, защищает от повреждений! Но часто между эмалью и дентином накапливается цвет от красящих продуктов вроде красного вина и черного кофе, меняя оттенок зубов. И современные технологии отбеливания — например, система Zoom 4 — позволяют "добраться" до пигмента, не оказывая воздействия на эмаль. Работает методика так: на зубы наносим специальный осветляющий гель, который активируем с помощью специальной диодной лампы холодного света — его молекулы проникают в толщу зуба и «вытягивают» из нее пигмент. Вуаля — зубы становятся на 8–12 тонов светлее! И что самое приятное — это не только безопасно для эмали, но и полезно, ведь ионы кальция в составе геля делают зубы крепче».
Миф 2. Осветлить можно раз и навсегда
Татьяна Морева
врач-стоматолог-терапевт клиники «МЕДИ на Невском»
«Даже после самого профессионального отбеливания у самого опытного эстетиста не стоит думать, что эффект останется с вами навечно. Обычно мы говорим, что повторить процедуру можно уже через год. Но! Чем чище зубы, тем дольше сохранится результат, поэтому советую ввести в рутину чистку по утрам и вечерам по методу Басса (ставим щетку под углом 45 градусов к зубу!) и профосмотр раз в полгода. А еще пользуйтесь ополаскивателем для рта после еды (особенно такой, как индийское карри, шоколад или горсть черники!) и не пренебрегайте стоматологическими "гаджетами" вроде ирригатора, зубной нити и межзубного ершика — это отличная профилактика пигментации, кариеса».
Миф 3. Это все просто для красоты
Татьяна Морева: «Оттенок зубов может меняться по разным причинам: с возрастом, из-за приема некоторых лекарств, при травмах или после удаления нерва — и в этих случаях мы обычно также советуем отбеливание с реминерализацией (нанесем + 1 гель — для здоровой эмали!) как часть комплексной восстановительной терапии. Кстати, не удивляйтесь, если кроме самой процедуры осветления стоматолог предложит провести и профгигиену — разобраться с пигментацией гораздо легче (и просто стратегически правильнее!) после того, как мы удалим зубной камень и налет ультразвуком и методом Air Flow, почистим поверхность. Финальный штрих: дополнительно к ежедневному уходу назначаем домашние системы (к примеру, Opalescence) или специальные капы для отбеливания — для закрепления и поддержки результата наших трудов. межзубные промежутки и отполируем».
Миф 4. Отбелить дома не получится
Татьяна Морева: «Улучшайзингом улыбки можно заниматься самостоятельно — с помощью геля и прозрачных кап, которые делаются специально под вас в клинике. Мы снимаем слепок челюсти или сканируем зубы, в лаборатории отливаем капу и составляем рекомендации: как носить, сколько геля добавлять, как часто применять в зависимости от чувствительности зубов и желаемого результата, а дальше вы забираете капу домой. В среднем курс длится 1–2 недели и помогает осветлить улыбку на 4–6 тонов, первые изменения можно будет увидеть уже на второй-третий день.
Если нужен результат "здесь и сейчас", то есть (очень ограниченный!) пул средств для домашнего применения. Но и они не всесильны. Не верьте в чудесную силу фиолетовых пигментов, лаков и паст, которые можно купить на маркетплейсах. Максимальный «косметический» эффект, который вы получите — появится тонкая светлая пленка, которая смоется после первой чистки. Лучше попросите стоматолога порекомендовать отбеливающие полоски с гелем: они наклеиваются на зубы и действуют как кризис-менеджер — за час-полтора делают улыбку светлее».
Миф 5. Можно только взрослым
Анастасия Литвинова
врач-стоматолог-терапевт клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Отбеливать молочные зубы, конечно, противопоказано. А вот подростки, у которых зубы сменились на постоянные (коренные), уже могут прийти на такую процедуру. Для этого необходимо разрешение родителей и, конечно, наличие показаний — скопление пигмента: обычно это происходит не раньше 16–17 лет (у детей, как правило, его не так много). Молодым людям я рекомендую выполнять процедуру в клинике, под контролем врача. Перед отбеливаем мы обязательно устраняем поверхностный налет, зубной камень — проблемы, которые часто бывают у подростков, плохо чистящих зубы. И только после подготовительных этапов занимаемся эстетикой улыбки».
Миф 6. Ограничений нет
Анастасия Литвинова: «Если вы все-таки решились на отбеливание и на консультации вам бодро сказали, что процедура разрешена всем, то это самый настоящий стоматологический red flag. Абсолютное противопоказание — аллергия на соединения перекиси водорода (главный компонент отбеливающего геля!). Отложить процедуру лучше беременным и кормящим мамам и тем, кто лечит прикус на брекетах или элайнерах. В остальных случаях стратегия следующая: устраняем кариес, восстанавливаем зубную эмаль (если она повреждена, то отбеливающий гель проникнет глубоко и вызовет дискомфорт) и только после — отбеливаем. Уточню: отбеливаем мы лишь сами зубы — композитные пломбы и керамические виниры после процедуры могут отличаться от них по цвету, и тогда их можно поменять».
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