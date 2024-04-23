Разрушает эмаль или лечит зубы? Вот 6 мифов об отбеливании и столько же причин его провести

Миф 4. Отбелить дома не получится

Татьяна Морева: «Улучшайзингом улыбки можно заниматься самостоятельно — с помощью геля и прозрачных кап, которые делаются специально под вас в клинике. Мы снимаем слепок челюсти или сканируем зубы, в лаборатории отливаем капу и составляем рекомендации: как носить, сколько геля добавлять, как часто применять в зависимости от чувствительности зубов и желаемого результата, а дальше вы забираете капу домой. В среднем курс длится 1–2 недели и помогает осветлить улыбку на 4–6 тонов, первые изменения можно будет увидеть уже на второй-третий день.

Если нужен результат "здесь и сейчас", то есть (очень ограниченный!) пул средств для домашнего применения. Но и они не всесильны. Не верьте в чудесную силу фиолетовых пигментов, лаков и паст, которые можно купить на маркетплейсах. Максимальный «косметический» эффект, который вы получите — появится тонкая светлая пленка, которая смоется после первой чистки. Лучше попросите стоматолога порекомендовать отбеливающие полоски с гелем: они наклеиваются на зубы и действуют как кризис-менеджер — за час-полтора делают улыбку светлее».

Миф 5. Можно только взрослым

Анастасия Литвинова врач-стоматолог-терапевт клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Отбеливать молочные зубы, конечно, противопоказано. А вот подростки, у которых зубы сменились на постоянные (коренные), уже могут прийти на такую процедуру. Для этого необходимо разрешение родителей и, конечно, наличие показаний — скопление пигмента: обычно это происходит не раньше 16–17 лет (у детей, как правило, его не так много). Молодым людям я рекомендую выполнять процедуру в клинике, под контролем врача. Перед отбеливаем мы обязательно устраняем поверхностный налет, зубной камень — проблемы, которые часто бывают у подростков, плохо чистящих зубы. И только после подготовительных этапов занимаемся эстетикой улыбки».

Миф 6. Ограничений нет

Анастасия Литвинова: «Если вы все-таки решились на отбеливание и на консультации вам бодро сказали, что процедура разрешена всем, то это самый настоящий стоматологический red flag. Абсолютное противопоказание — аллергия на соединения перекиси водорода (главный компонент отбеливающего геля!). Отложить процедуру лучше беременным и кормящим мамам и тем, кто лечит прикус на брекетах или элайнерах. В остальных случаях стратегия следующая: устраняем кариес, восстанавливаем зубную эмаль (если она повреждена, то отбеливающий гель проникнет глубоко и вызовет дискомфорт) и только после — отбеливаем. Уточню: отбеливаем мы лишь сами зубы — композитные пломбы и керамические виниры после процедуры могут отличаться от них по цвету, и тогда их можно поменять».

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