К гадалке не ходи (ну серьезно!): какие внутренние болезни можно предвидеть или рано выявить по состоянию зубов?

Как по состоянию полости рта определить диабет, болезнь Крона и даже рак, когда зубная боль предупреждает об ОРВИ и почему витамин В6 и добавки с йодом нужно принимать осторожно (особенно перед свиданием!) — рассказала директор стоматологической студии «Зубная Фея» Виктория Шелудкова.
Сахарный диабет
Мы привыкли думать, что неприятный запах изо рта свидетельствует о том, что человек не почистил зубы, а если изо рта пахнет ацетоном? С такими симптомами часто сталкиваются люди с осложненным диабетом (диабетическим кетоацидозом), у которых повышен уровень глюкозы, а также кетоновых тел в крови. Именно эти факторы и дают соответствующий запах. Впрочем, кетоацидоз может быть не диабетическим. Обычно он встречается у маленьких детей из-за погрешностей в диете и злоупотреблении снеками.
Проблемы в работе желудочно-кишечного тракта
Есть немало болезней пищеварения, диагностировать которые можно по состоянию полости рта. Если у пациента наблюдается покраснение щек с внутренней стороны, а также опухание губ, то под подозрением болезнь Крона. Среди всех отделов ЖКТ она чаще всего затрагивает кишечник, вызывая появление на его стенках воспалений, язв и рубцов. Клиническая картина болезни Крона весьма разнообразна, но первое, на что нужно обратить внимание — хроническая диарея.
Есть еще одно заболевание пищеварительной системы, о котором стоматологам могут поведать зубы пациента. Так, покрытые с задней поверхности эрозиями, они указывают на наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Для нее характерен заброс содержимого желудка в пищевод, особенно в ночные часы, когда тело человека принимает горизонтальное положение. Кислота желудочного сока, попавшая в пищевод (и в полость рта!) повреждает ткани и вызывает функциональные нарушения.
Вирусные инфекции
В человеческом организме все взаимосвязано, и проблемы в одном органе могут сказаться на состоянии других. Это касается и зубов, которые находятся в непосредственной близости от входных ворот вирусной инфекции — носоглотки. Поэтому при гриппе и простуде болеть не только нижнечелюстные лимфоузлы, но и зубы (выше вероятность для тех, которые уже поражены кариесом!). Дискомфорт не чрезвычайно острый и мучительный, но все равно довольно ощутимый, особенно при покачивании или более интенсивных движениях головы.
! Описанная связь может быть и обратной, когда инфекция из больного зуба с легкостью распространяется дальше с пищей и слюной. Поэтому не стоит оставлять боль в зубах и другие симптомы без внимания.
Рак
В своей практике я столкнулась со случаем онкозаболевания, которое удалось выявить по состоянию зубов. Пациентка пришла на плановый осмотр, в результате которого обнаружились повреждения эмали: она буквально рассыпалась и крошилась. Увидев такое впервые, я порекомендовала обратиться к специалисту онкопрофиля, пройти обследование и сдать назначенные им анализы. В результате был выявлен рак щитовидной железы на ранней стадии, который удалось победить.
! Обращайте внимание на состояние своей эмали, любые изменения — в цвете, структуре и так далее. Это важный маркер, который может стать решающим в деле сохранения своего здоровья и даже жизни.
О каких болезнях расскажет налет на языке
Вид и цвет налета всегда обращает на себя внимания, ведь он также указывает на возможные неполадки в работе организма. Белый налет является симптомом кандидоза, который в народе прозвали молочницей. Мы привыкли думать, что она поражает лишь маленьких детей, но это на самом деле это грибковое заболевание возникает при ослабленном иммунитете, на фоне лейкемии или ВИЧ-инфекции. Эти же грибки могут быть ответственны и за появление трещин в уголках рта — хейлита.
Коричневый оттенок налета (нередко с ним сталкиваются курильщики) — говорит, что возможны проблемы с печенью. Кстати, если любители сигарет обнаружат на своей губе белое, долго непроходящее пятно, то стоит всерьез задуматься о том, чтобы отказаться от своей вредной привычки. В данном случае есть риск лейкоплакии, которая вполне способна перерасти в рак губы.
Черный налет на языке характерен для людей с хронической алкогольной зависимостью и по понятным причинам ничего хорошего им не сулит.
Влияют ли на состояние зубов лекарства
Время от времени всем приходится принимать медикаменты, ведь даже здоровый человек иногда болеет простудными инфекциями, сталкивается с головной болью или нарушением пищеварения из-за погрешностей в питании. Но некоторые препараты негативно сказываются на состоянии зубов, поэтому принимать их нужно с осторожностью (и никогда —«на всякий случай»), в полном соответствии с рекомендациями врача, не меняя самостоятельно курс и дозировку.
- Антибиотики
Их употребление может привести к грибковым инфекциям, налету на зубах и воспалению слизистой. А прием антибиотиков тетрациклинового ряда в некоторых случаях приводит к характерному потемнению зубов (есть даже термин «тетрациклиновые зубы»). Если лекарство принимает беременная женщина, то эмаль зубов у ребенка тоже может пострадать.
- Антидепрессанты, диуретики, антигистаминные и противоотечные средства
Уменьшают слюноотделение. Слюна выполняет огромную роль, поддерживая здоровье полости рта – смывая налет, восстанавливая эмаль, нейтрализуя процессы гниения. Поэтому последствия сухости во рту могут быть печальными.
- Кортикостероиды, цитотоксические препараты, иммунодепрессанты
Рискуют нарушить микрофлору полости рта и повысить восприимчивость организма к инфекциям.
- Витамин B6 и препараты с йодом
Удивительно, но самые профилактические препараты из списка иногда становятся причиной появления неприятного запаха.
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