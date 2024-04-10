К гадалке не ходи (ну серьезно!): какие внутренние болезни можно предвидеть или рано выявить по состоянию зубов?

Вирусные инфекции

В человеческом организме все взаимосвязано, и проблемы в одном органе могут сказаться на состоянии других. Это касается и зубов, которые находятся в непосредственной близости от входных ворот вирусной инфекции — носоглотки. Поэтому при гриппе и простуде болеть не только нижнечелюстные лимфоузлы, но и зубы (выше вероятность для тех, которые уже поражены кариесом!). Дискомфорт не чрезвычайно острый и мучительный, но все равно довольно ощутимый, особенно при покачивании или более интенсивных движениях головы.

! Описанная связь может быть и обратной, когда инфекция из больного зуба с легкостью распространяется дальше с пищей и слюной. Поэтому не стоит оставлять боль в зубах и другие симптомы без внимания.

Рак

В своей практике я столкнулась со случаем онкозаболевания, которое удалось выявить по состоянию зубов. Пациентка пришла на плановый осмотр, в результате которого обнаружились повреждения эмали: она буквально рассыпалась и крошилась. Увидев такое впервые, я порекомендовала обратиться к специалисту онкопрофиля, пройти обследование и сдать назначенные им анализы. В результате был выявлен рак щитовидной железы на ранней стадии, который удалось победить.

! Обращайте внимание на состояние своей эмали, любые изменения — в цвете, структуре и так далее. Это важный маркер, который может стать решающим в деле сохранения своего здоровья и даже жизни.

О каких болезнях расскажет налет на языке

Вид и цвет налета всегда обращает на себя внимания, ведь он также указывает на возможные неполадки в работе организма. Белый налет является симптомом кандидоза, который в народе прозвали молочницей. Мы привыкли думать, что она поражает лишь маленьких детей, но это на самом деле это грибковое заболевание возникает при ослабленном иммунитете, на фоне лейкемии или ВИЧ-инфекции. Эти же грибки могут быть ответственны и за появление трещин в уголках рта — хейлита.

Коричневый оттенок налета (нередко с ним сталкиваются курильщики) — говорит, что возможны проблемы с печенью. Кстати, если любители сигарет обнаружат на своей губе белое, долго непроходящее пятно, то стоит всерьез задуматься о том, чтобы отказаться от своей вредной привычки. В данном случае есть риск лейкоплакии, которая вполне способна перерасти в рак губы.

Черный налет на языке характерен для людей с хронической алкогольной зависимостью и по понятным причинам ничего хорошего им не сулит.