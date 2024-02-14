Чистка зубов в кровати, съедобная паста и домашнее отбеливание: вот 6 новых (и очень необычных!) трендов в стоматологии

Обсудили сладости против кариеса, технику мьюинга (правильное укладывание языка на небо заменит брекеты?) и другие открытия — с директором стоматологической студии «Зубная Фея», сертифицированным специалистом в области профилактики, диагностики, терапевтического лечения, эстетической реставрации зубов у детей всех возрастов Викторией Шелудковой.
Гигиена в кровати
Да, чистить зубы лежа удобнее, нежели стоя или сидя. В горизонтальном положении наше лицо расслаблено, и мы можем провести самостоятельную гигиену полости рта намного качественнее. Можно использовать любые средства для чистки: щетку, монопучок, флостик (это гигиеническая конструкция 2 в 1: зубная нить и зубочистка — Прим. ред.). Противопоказаний у такого метода практически нет — всего лишь нужно быть аккуратнее с водой, чтобы просто не подавиться.
Кстати, если вы чистите зубы профессиональной пастой (например, Biorepair), то лучше всего сплевывать ее, а затем пить воду. Тогда на зубах образуется защитная пленка, которая будет работать всю ночь.
Полезные сладости
Многие из нас обожают десерты и не могут прожить и дня без них. К сожалению, сладкое вредит зубам: шоколад, ириски и жевательный мармелад застревают между ними и снижают кислотно-щелочной баланс ротовой полости (pH), что создает прекрасную среду для размножения вредных микроорганизмов. Конечно, иногда порадовать себя не возбраняется, но после обязательно полощите рот ополаскивателями и чистите промежутки между зубами флостиками.
Что делать, если вы не успеваете провести пост-трюфельную гигиену или ваш ребенок большой сладкоежка? Выбирайте сладости с ксилитом, то есть сахарозаменителем, который совершенно не усваивается бактериями, а еще приводит в норму pH (за счет реакции ксилита с кальцием и протеинами в слюне), что в разы снижает кариес.
Выбор здесь большой: есть специальные чупа-чупсы и леденцы с ксилитом, жевательная резинка (мне нравится XYLITOL). При выстроенном здоровом рационе, использовании профессиональных паст и ежегодном посещении стоматолога, они могут заменить утреннюю чистку зубов!
Чистка зубов один раз в день
Мы привыкли к тому, что врачи акцентируют внимание на ритуале очищения. Иногда даже советуют проводить его после каждого приема пищи. На самом деле, при правильном уходе и здоровом образе жизни, можно ограничиться ночной гигиеной.
Принцип «чем чаще, тем лучше» в отношении зубов совершенно не работает. Наоборот, стремление к «стерильности» истончает эмаль и приводит к ее стиранию. Идеально чистить зубы два раза в день. Но если вдруг утром было не до гигиены, то считать секунды до появления кариеса не надо. Главное — соблюдать эти правила:
- После завтрака обязательно полощите рот водой или ополаскивателем. Если нет такой возможности, то используете жвачку;
- Вечером тщательно чистите зубы в течение 2-3 минут. Затем пользуетесь зубной ниткой или ирригатором, которые призваны удалять загрязнения между зубами;
- При необходимости утренний моцион с щеткой и пастой замените ополаскивателями, очищающими спреями, пенками и профилактическим чупа-чупсом с ксилитом.
Съедобная зубная паста
Реклама, демонстрирующая, что пасту нужно намазывать толстым слоем — стратегический ход, чтобы средство быстрее заканчивалось, и люди снова и снова его покупали. В действительности, чтобы почистить зубы, нам достаточно всего лишь выдавить из тюбика горошину пасты и создать пену во рту (чем ее больше — тем лучше!).
Другая маркетинговая уловка — уверять, что пасту нужно тщательно вымывать и ни в коем случае не допускать ее попадания внутрь. Конечно, масс-маркет средства глотать не следует, однако профессиональные — другое дело, они вам не повредят. Хорошее средство, подходящее именно вам, подбирайте с любимым стоматологом.
Детям от 0 до 6 лет я даже рекомендую глотать пену от пасты, потому что она сочень приятная (и ребенок не воспринимает ежедневную чистку зубов как повинность!), легко усваивается организмом. И сама я чищу зубы детской пастой, а затем еще и пользуюсь сладкими флостиками.
Домашние отбеливание
Это наиболее щадящая процедура, которая проводится с помощью капы или отбеливающих полосок, а также поддерживающих эффект после специальных паст и ополаскивателей. Отбеливать зубы рекомендуется и детям, тогда во взрослом возрасте уже не придется прибегать к серьезной эстетической коррекции цвета. Например, начиная с 8 лет можно понемногу начинать осветлять эмаль здоровых зубов, и к подростковому периоду у ребенка сформируются белые и крепкие тридцать два. Напомню, чтобы такими они и оставались, важно правильно проводить гигиену.
Мьюинг
Британский профессор Джон Мью (от его фамилии и пошло название концепции — мьюинг) является основателем уникальной теории развития челюстно-лицевой области, где главное звено принадлежит верхней челюсти. Именно ее нужно активно стимулировать у детей (не самостоятельно, а под наблюдением врача в рамках терапии!) для того, чтобы их зубы менялись правильно, росли ровно и не давили друг на друга. Методика Джона подтверждена и действенна, что нельзя сказать о разработке его сына Майкла, который взял и испортил фундаментальный труд отца.
Майкл Мью утверждает, что нам в принципе не нужно никаких ортодонтических аппаратов для исправления прикуса. Необходимо просто держать язык в правильном положении на верхнем небе, в результате чего положение зубных рядов гармонизируется. Но эту концепцию признали псевдонаучной, а отца и сына Мью исключили из Британской Ассоциации Ортодонтов. Сам же Майкл после этого опубликовал в Интернете несколько упражнений, которые, по его мнению, позволят омолодить лицо и даже выровнять улыбку. Но повторим еще раз: ни ребенку, ни взрослому эта техника прикус не исправит, в любом случае нужна работа со стоматологом.
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