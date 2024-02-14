Чистка зубов в кровати, съедобная паста и домашнее отбеливание: вот 6 новых (и очень необычных!) трендов в стоматологии

Гигиена в кровати

Да, чистить зубы лежа удобнее, нежели стоя или сидя. В горизонтальном положении наше лицо расслаблено, и мы можем провести самостоятельную гигиену полости рта намного качественнее. Можно использовать любые средства для чистки: щетку, монопучок, флостик (это гигиеническая конструкция 2 в 1: зубная нить и зубочистка — Прим. ред.). Противопоказаний у такого метода практически нет — всего лишь нужно быть аккуратнее с водой, чтобы просто не подавиться.

Кстати, если вы чистите зубы профессиональной пастой (например, Biorepair), то лучше всего сплевывать ее, а затем пить воду. Тогда на зубах образуется защитная пленка, которая будет работать всю ночь.

Полезные сладости

Многие из нас обожают десерты и не могут прожить и дня без них. К сожалению, сладкое вредит зубам: шоколад, ириски и жевательный мармелад застревают между ними и снижают кислотно-щелочной баланс ротовой полости (pH), что создает прекрасную среду для размножения вредных микроорганизмов. Конечно, иногда порадовать себя не возбраняется, но после обязательно полощите рот ополаскивателями и чистите промежутки между зубами флостиками.

Что делать, если вы не успеваете провести пост-трюфельную гигиену или ваш ребенок большой сладкоежка? Выбирайте сладости с ксилитом, то есть сахарозаменителем, который совершенно не усваивается бактериями, а еще приводит в норму pH (за счет реакции ксилита с кальцием и протеинами в слюне), что в разы снижает кариес.

Выбор здесь большой: есть специальные чупа-чупсы и леденцы с ксилитом, жевательная резинка (мне нравится XYLITOL). При выстроенном здоровом рационе, использовании профессиональных паст и ежегодном посещении стоматолога, они могут заменить утреннюю чистку зубов!