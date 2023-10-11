Лазерная терапия, элайнеры и умное протезирование: стоматологи рассказывают, как защитить зубы (и лицо) от старения

Как омолодить зубы?

Екатерина Пономарева: «Молодость улыбки определяется двумя факторами: белизной и высотой зубов. Со временем они становятся короче из-за стираемости и темнее из-за истончения эмали и появления на ней микротрещин. Десны тоже постепенно слабеют — теряют плотность и становятся более рыхлыми. При этом край десны начинает отходить от корня зуба, частично обнажая его и делая беззащитным перед любыми "угрозами": от горячей пищи до инфекций».

Павел Круглов: «С возрастом зубы укорачиваются: за счет естественного трения друг о друга объем твердых тканей уменьшается, а это отражается на работе всей зубочелюстной системы — перегружаются лицевые мышцы и суставы, провоцируя появление характерных щелчков в челюсти».

Татьяна Морева: «Важный триггер старения — функциональная перегрузка зубов, которая приводит к нарушению прикуса. Этот эффект мы, к сожалению, часто усугубляем — когда откусываем слишком твердую еду, пытаемся открыть что-то зубами, грызем ручки. Все это приводит к тому, что зубные ряды быстрее стираются, скалываются, хуже очищаются».

Константин Ронкин: «Слово "старение" сейчас повторяется очень часто и кажется негативно окрашенным, но это абсолютно нормальный процесс. Наши зубы, как и все ткани организма, имеют свой срок службы, так что изменения, которые мы обсуждаем (обычно они начинаются после 45–50 лет), — предопределены. В наших силах — не ускорять их наступление. Поэтому цель антиэйдж-стоматологии — профилактика преждевременного (!) старения».

С чего начать профилактику?

Константин Ронкин: «Мой главный совет — с детства следить за смыканием зубов, то есть за тем, как верхние и нижние ряды соприкасаются. Мы смыкаем зубы 2000 раз (!) в день — и если все это время они будут перекрывать, давить, теснить друг друга, это приведет к их деформации. Чтобы узнать, правильно ли смыкаются зубы, стоит пойти на прием к врачу-ортодонту».

Екатерина Пономарева: «Проблемы с прикусом нужно решать, не откладывая (в любом возрасте — никогда не поздно!), как правило, с помощью брекетов и элайнеров (специальных прозрачных кап), ведь это напрямую воздействует на скорость старения лица. Его каркас — это мышцы и кости, которые зависят от зубов. Наклон резцов определяет положение верхней губы, а значит и выраженность морщин около рта и носогубных складок. Состояние нижней челюсти и дна полости рта влияет на "остроту" угла молодости между подбородком и шеей, а также на тонус тканей и мышц шеи и субментальной зоны».

Татьяна Морева: «Не устаю повторять: от многих проблем вас спасут регулярные профосмотры у стоматолога и профессиональная чистка хотя бы раз в полгода — при проблемах с прикусом это особенно актуально, поскольку неправильное положение зубов затрудняет их очищение. При тенденции к бруксизму (синдрому "стискивания" челюстей) советую задуматься о разгрузочной капе, чтобы зубы не стирались сами по себе. А любителям еды и напитков, окрашивающих зубы (чая, кофе, красных фруктов и овощей), рекомендую периодически делать отбеливание, ведь благодаря светлому цвету эмали улыбка выглядит молодой и здоровой».