Лазерная терапия, элайнеры и умное протезирование: стоматологи рассказывают, как защитить зубы (и лицо) от старения

Собрали врачей из Петербурга на консилиум, чтобы понять, как работает антиэйдж для нашей улыбки и почему правильный прикус — пятый элемент крепкого иммунитета, профилактики глубоких носогубок и залог хорошего сна.
Врачи-эксперты:
Павел Круглов
врач-стоматолог-ортопед клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Татьяна Морева
врач стоматолог-терапевт клиники стоматологии «МЕДИ на Невском»
Екатерина Пономарева
управляющий партнер центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile
Константин Ронкин
сооснователь и президент Бостонского Института Эстетической Медицины
Как омолодить зубы?
Екатерина Пономарева: «Молодость улыбки определяется двумя факторами: белизной и высотой зубов. Со временем они становятся короче из-за стираемости и темнее из-за истончения эмали и появления на ней микротрещин. Десны тоже постепенно слабеют — теряют плотность и становятся более рыхлыми. При этом край десны начинает отходить от корня зуба, частично обнажая его и делая беззащитным перед любыми "угрозами": от горячей пищи до инфекций».
Павел Круглов: «С возрастом зубы укорачиваются: за счет естественного трения друг о друга объем твердых тканей уменьшается, а это отражается на работе всей зубочелюстной системы — перегружаются лицевые мышцы и суставы, провоцируя появление характерных щелчков в челюсти».
Татьяна Морева: «Важный триггер старения — функциональная перегрузка зубов, которая приводит к нарушению прикуса. Этот эффект мы, к сожалению, часто усугубляем — когда откусываем слишком твердую еду, пытаемся открыть что-то зубами, грызем ручки. Все это приводит к тому, что зубные ряды быстрее стираются, скалываются, хуже очищаются».
Константин Ронкин: «Слово "старение" сейчас повторяется очень часто и кажется негативно окрашенным, но это абсолютно нормальный процесс. Наши зубы, как и все ткани организма, имеют свой срок службы, так что изменения, которые мы обсуждаем (обычно они начинаются после 45–50 лет), — предопределены. В наших силах — не ускорять их наступление. Поэтому цель антиэйдж-стоматологии — профилактика преждевременного (!) старения».
С чего начать профилактику?
Константин Ронкин: «Мой главный совет — с детства следить за смыканием зубов, то есть за тем, как верхние и нижние ряды соприкасаются. Мы смыкаем зубы 2000 раз (!) в день — и если все это время они будут перекрывать, давить, теснить друг друга, это приведет к их деформации. Чтобы узнать, правильно ли смыкаются зубы, стоит пойти на прием к врачу-ортодонту».
Екатерина Пономарева: «Проблемы с прикусом нужно решать, не откладывая (в любом возрасте — никогда не поздно!), как правило, с помощью брекетов и элайнеров (специальных прозрачных кап), ведь это напрямую воздействует на скорость старения лица. Его каркас — это мышцы и кости, которые зависят от зубов. Наклон резцов определяет положение верхней губы, а значит и выраженность морщин около рта и носогубных складок. Состояние нижней челюсти и дна полости рта влияет на "остроту" угла молодости между подбородком и шеей, а также на тонус тканей и мышц шеи и субментальной зоны».
Татьяна Морева: «Не устаю повторять: от многих проблем вас спасут регулярные профосмотры у стоматолога и профессиональная чистка хотя бы раз в полгода — при проблемах с прикусом это особенно актуально, поскольку неправильное положение зубов затрудняет их очищение. При тенденции к бруксизму (синдрому "стискивания" челюстей) советую задуматься о разгрузочной капе, чтобы зубы не стирались сами по себе. А любителям еды и напитков, окрашивающих зубы (чая, кофе, красных фруктов и овощей), рекомендую периодически делать отбеливание, ведь благодаря светлому цвету эмали улыбка выглядит молодой и здоровой».
Какой антиэйдж-протокол выбрать?
Константин Ронкин: «В антивозрастной стоматологии важно работать комплексно, ведь обычно одна проблема становится причиной появления следующей. Так, если неправильный прикус привел к апноэ (затруднению дыхания во время сна), стоматологу-ортопеду надо корректировать его вместе с ЛОР-врачом. А если произошло оголение корней зубов, нужно задуматься о профилактике, лечении и укреплении десен вместе с пародонтологом. В большинстве случаев врач может порекомендовать лазерную терапию: она хорошо заживляет мягкие и твердые ткани челюсти — запускает кровообращение и снимает воспаления».
Павел Круглов: «Стираемость зубов напрямую влияет на пропорции лица, и, чтобы скорректировать высоту зубного ряда и гармонизировать черты, я рекомендую прибегнуть к коррекции винирами. Они, как новая эмаль, защищают зубы и поддерживают их функцию на протяжении минимум десяти лет. Эти тонкие керамические накладки помогают воссоздать правильную анатомическую форму зубов, делают красивой улыбку (а значит и лицо!) — и человек выглядит гораздо моложе».
Татьяна Морева: «На место отсутствующего зуба важно вовремя установить имплант, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей челюсти. Иначе увеличившееся давление на «соседей» приведет к деформации зубных рядов и нарушит работу височно-нижнечелюстного сустава. "Красные флаги", которые сигнализируют о том, что пора идти к стоматологу-ортопеду — хруст и неприятные ощущения при пережевывании пищи. Если вовремя не решить проблему, то зубы могут еще и постепенно сместиться на свободное место, из-за чего образуются микробный налет и впоследствии — кариес».
Екатерина Пономарева: «Восстановить полностью или частично утраченные зубы — вполне реально, причем в довольно короткий срок. Если из-за проблем с деснами или костями невозможна традиционная имплантация или человек не хочет носить съемные протезы — советую обратить внимание на протокол протезирования "Все на четырех". С его помощью все отсутствующие зубы (даже если не хватает целого ряда!) восстанавливаются всего четырьмя имплантами. Думаю, сегодня это один из самых быстрых и рациональных вариантов восстановления функции и эстетики зубов — и с психологической, и с финансовой точки зрения».
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