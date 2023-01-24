Спаси и сохрани: 6 главных вопросов о зубных коронках

Сильно ли приходится обтачивать собственные зубы для установки коронки?

Этот вопрос чаще всего волнует пациентов, потому что они боятся, что их зуб будет сильно обточен и ничего не останется. На сегодняшний момент технологии в стоматологии позволяют избегать большой обточки (препарирования) зуба, современные коронки очень тонкие, поэтому обработка минимальная.

Не стоит забывать, что коронки не ставятся на здоровые зубы. Как правило, это уже сильно разрушенные зубы с большим объемом реставраций, поэтому обточка не является критичной и сильно травматичной.