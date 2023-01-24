Спаси и сохрани: 6 главных вопросов о зубных коронках

Сделать зуб красивым и защитить его от разрушения может коронка: она идеально подходит в случаях, когда зубная поверхность разрушилась, но корни при этом остались здоровыми. «Собака.ru» попросила главного специалиста клиник МЕДИ по ортопедической стоматологии Константина Гельштейна ответить на основные вопросы о коронках.
Что происходит с зубом под коронкой, ухудшается ли его состояние?
Коронка – попытка сохранения зуба и продления его жизни, она не делает хуже. Иногда у пациентов возникает ощущение, что зуб под коронкой служит не так долго и не так успешно, но это лишь потому, коронка ставится на уже проблемный зуб в попытке его сохранить и, естественно, это временное, компромиссное решение. Например, от зуба остался не очень хороший корень, который все же может сколько-то прослужить, делается коронка, и пациент в течение нескольких лет живет со своим родным зубом – это лучше, чем сразу ставить имплантат.
Сильно ли приходится обтачивать собственные зубы для установки коронки?
Этот вопрос чаще всего волнует пациентов, потому что они боятся, что их зуб будет сильно обточен и ничего не останется. На сегодняшний момент технологии в стоматологии позволяют избегать большой обточки (препарирования) зуба, современные коронки очень тонкие, поэтому обработка минимальная.
Не стоит забывать, что коронки не ставятся на здоровые зубы. Как правило, это уже сильно разрушенные зубы с большим объемом реставраций, поэтому обточка не является критичной и сильно травматичной.
Нужно ли удалять нерв при установке коронки или перелечивать каналы?
Необходимости специально депульпировать зуб для установки коронки нет. Для удаления нерва есть определенные медицинские показания – большое разрушение зуба или пломбы, которое может в дальнейшем привести к тому, что пульпа (нерв зуба) может воспалиться, в этом случае депульпирование показано и его проводят.
Если же зуб был ранее пролечен и на диагностике видно, что каналы запломбированы хорошо, то, перелечивать такой зуб нет необходимости. Но если есть какие-то сомнения в корректности пролеченных каналов, зуб лучше перелечить. Потому что после установки коронки, лечение каналов уже проблематично. Именно поэтому важно, чтобы каналы были пролечены идеально.
Снятие слепков достаточно неприятный процесс. Есть ли сейчас какая-то альтернатива?
Действительно, процедура снятия оттисков не очень приятна, и даже не все врачи-ортопеды любят ее делать. На сегодняшний день есть очень хорошая альтернатива аналоговым слепкам – интраоральные сканеры (небольшая трубочка с видеокамерой), позволяющие создать высокоточный трехмерный снимок челюсти. Использование сканера позволяет избежать неприятных ощущений, например, рвотного рефлекса.
Какой средний срок службы коронки и от чего он зависит?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Жизнь коронки зависит от очень многих факторов: состояния зуба, состояния здоровья человека в целом, от уровня гигиены. Как правило, коронки ставятся на проблемные зубы, поэтому если эта проблема проявит себя, тогда коронка не прослужит долго. Но если зуб с хорошим прогнозом, то такая конструкция может прослужить 20-25 и даже 30 лет.
Коронки также можно заменить, но делается это только по показаниям. Как правило, это связано с положением зуба, состоянием мягких тканей (десны, например) и так далее. В коронках не заложен срок, когда они должны разрушиться по какой-то причине.
Если зуб сохранить не удалось, в каких случаях врач порекомендует имплантацию, а в каких протезирование?
Решение вопроса отсутствующего зуба при помощи протезирования – это всегда необходимость обтачивать или препарировать соседние зубы, при имплантации в этом нет необходимости. Поэтому современная стоматология отдает предпочтение более щадящему методу – имплантации.
Сейчас при планировании имплантации активно используются цифровые технологии (внутриротовые сканеры, программы планирования), хирургические шаблоны, передовые материалы ведущих европейских производителей. Все это гарантирует безопасность, точность и качество проведенной процедуры.
Бывают ситуации, когда имплантация не показана, это связано с состоянием здоровья пациента или индивидуальными сложностями в проведении процедуры, – тогда врачи идут по пути классического протезирования. Но в любом случае выбор метода восстановления зубного ряда принимается совместно и врачом, и пациентом.
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