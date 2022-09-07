Не дожидаясь боли! Вот 10 признаков того, что вам срочно пора посетить стоматолога

Многие считают, что единственный повод записаться к стоматологу — острая боль. Но есть несколько важных признаков заболеваний полости рта, при которых проблема уже есть, а симптомы еще не такие явные. Как сэкономить нервы, деньги и не допустить развития серьезных проблем, рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», Елена Мартынова.
Периодическая ноющая боль
Если у вас время от времени появляется ноющая боль, значит, образовалось хроническое воспаление тканей внутри зуба или тканей, окружающих зуб. Такие симптомы характерны для пульпита, периодонтита, пародонтита. При выраженном разрушении врачу придется удалить очаг инфекции, даже если он находится в нескольких зубах.
Повышенная чувствительность зубов
Если холодные, кислые или сладкие продукты стали вызывать боль, возможно, у вас развился кариес зубов, воспалились десны или есть нарушение прикуса. Такой симптом свидетельствует о разрушении эмали зубов. Так как у эмали нет чувствительных клеток, болевая реакция может подтверждать или наличие кариозной полости, или дефектов и стирание эмали, или оголение корня зуба. Гиперчувствительность при стирании эмали и снижении уровня десны вследствие перегрузки зубов невозможно вылечить пастами и ополаскивателями для чувствительных зубов. Только с помощью врача-стоматолога можно провести диагностику и лечение, чтобы предотвратить осложнения.
Кровоточивость десен
Кровоточивость обычно проявляется при чистке зубов. Чаще всего мы не придаем этому значения, так как считаем, что просто сильно нажали щеткой. Но длительная периодическая кровоточивость может быть признаком воспаления. Обычно оно возникает из-за скопления налета на зубах, некачественной гигиены полости рта. Застревание пищи, наличие пломб с нарушением прилегания, коронок, протезов, изготовленных много лет назад, также может привести к травме, нарушению контактов между зубами и хроническому воспалению десны.
Изменение положения зубов
«Неправильный» прикус для многих не является проблемой или смущает положение только передних зубов. Но привычное смыкание зубов, дефекты тканей зуба в пришеечной области, стирание и сколы зубов приводят к серьезным последствиям. Восьмые зубы (мудрости) прорезываются с изменением своего положения из-за отсутствия места в зубной дуге. Они способствуют большей скученности зубов и усугубляют исходную картину. При нарушении прикуса становится невозможно качественное восстановление зубов, протезирование и имплантация. А длительное нарушение смыкания ведет к изменению в височнонижнечелюстных суставах.
Подвижность зубов
Длительное воспаление десен при отсутствии гигиены и качественного лечения приводит к разрушению связки зуба и образованию карманов. Постепенно развивается подвижность зубов. Это замечают, когда меняется расстояние между зубами или происходит значительное смещение зубов. Кроме того, подвижность может быть симптомом нарушения прикуса. В результате это приводит к разрушению костной ткани вокруг зуба. Если не лечить, то можно остаться без зуба.
Дискомфорт при открывании рта
Характерные щелчки, болезненность, хруст в суставе при открывании и закрывании рта — очень значимый симптом. Это может говорить о травме, вывихе, воспалительном процессе в височнонижнечелюстном суставе. Причиной обычно становится кариес и его осложнения, патологический прикус, воспаление десен. Без лечения ситуация ухудшится: может усугубиться дальнейшим нарушением смыкания зубов, появлением боли при жевании. Еще в списке осложнений — мигрени, шум в ушах, изменение черт лица.
Изменение цвета зуба
Появление пигментированного налета приводит к изменению цвета зубов и прозрачности эмали. Скопление налета в пришеечной области и между зубами провоцирует развитие кариеса и воспаление десен. Может измениться цвет только одного зуба, например, если внутри разрушились ткани. Обычно такое происходит из-за травмы или как осложнение кариеса. В качестве профилактики рекомендую не забывать про профессиональную гигиену полости рта и осмотр стоматолога 2 раза в год!
Неприятный запах и сухость полости рта
В результате уменьшения количества слюны скапливается большее количество налета, возникает кариес и воспаление десен, меняется иммунитет ротовой полости, начинают активно размножаться патогенные бактерии, включая те, что выделяют соединения серы. Также неприятный запах изо рта характерен при наличии зубов мудрости, разрушенных зубов, заболеваний желудка, печени, эндокринной патологии. Снижение количество слюны может быть связано с заболеваниями слюнных желез, сахарным диабетом.
Припухлость на десне
Появление на десне в области корня зуба припухлости округлой формы говорит о выходе инфекции за верхушку корня и разрушению костной ткани. Воспалительный очаг может сформироваться со стороны щеки или со стороны неба. На зубах верхней челюсти инфекция может поддерживать хронический гайморит. Обострение воспаления будет проявляться отеком мягких тканей, острой болью, нагноением (флюс). При выраженном разрушении такого зуба и окружающей костной ткани, его сохранить невозможно — придется удалять.
Выпадение пломбы. Разрушение зуба
Выпадение пломбы происходит при ее разгерметизации, то есть граница фиксация пломбы разрушается. Это происходит в результате действия кислот бактерий. Такой же сценарий происходит и при разрушении зуба. Выход кальция из эмали сопровождается образованием полости. Многие с этим живут по несколько лет, поскольку никаких неприятных ощущений нет. Только важно понимать, что отсутствие симптомов говорит или о хроническом воспалении нерва, или о его гибели. При застревании пищи разрушается корень зуба и костная ткань. В этом случае его тоже придется удалить.
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