Не дожидаясь боли! Вот 10 признаков того, что вам срочно пора посетить стоматолога

Периодическая ноющая боль

Если у вас время от времени появляется ноющая боль, значит, образовалось хроническое воспаление тканей внутри зуба или тканей, окружающих зуб. Такие симптомы характерны для пульпита, периодонтита, пародонтита. При выраженном разрушении врачу придется удалить очаг инфекции, даже если он находится в нескольких зубах.

Повышенная чувствительность зубов

Если холодные, кислые или сладкие продукты стали вызывать боль, возможно, у вас развился кариес зубов, воспалились десны или есть нарушение прикуса. Такой симптом свидетельствует о разрушении эмали зубов. Так как у эмали нет чувствительных клеток, болевая реакция может подтверждать или наличие кариозной полости, или дефектов и стирание эмали, или оголение корня зуба. Гиперчувствительность при стирании эмали и снижении уровня десны вследствие перегрузки зубов невозможно вылечить пастами и ополаскивателями для чувствительных зубов. Только с помощью врача-стоматолога можно провести диагностику и лечение, чтобы предотвратить осложнения.