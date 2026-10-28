Душить во время секса — уже норма? Что говорят врачи и почему стоп-слово не всегда спасает

Как это сделать безопасно?

Никак. С медицинской точки зрения безопасного способа сдавливать шею во время секса не существует. В БДСМ-сообществах есть принцип RACK (Risk-Aware Consensual Kink): партнеры заранее обсуждают риски и добровольно соглашаются на практику. Но одно дело — понимать, чем рискуешь, и совсем другое — управлять реакцией собственного организма. Даже если оба партнера соблюдают все договоренности, предсказать последствия невозможно.

Через шею проходят крупные сосуды и дыхательные пути. Если их сдавить, можно серьезно навредить здоровью. Причем для этого необязательно прикладывать большую силу. Вот что может произойти:

Потеря сознания и нарушения работы мозга. Когда сосуды сдавливаются, кровь хуже поступает к мозгу или оттекает от него. Из-за нехватки кислорода человек может внезапно потерять сознание. А если кровоснабжение нарушится слишком сильно, пострадают нервные клетки. Среди возможных последствий — проблемы с памятью, вниманием и мышлением.

Когда сосуды сдавливаются, кровь хуже поступает к мозгу или оттекает от него. Из-за нехватки кислорода человек может внезапно потерять сознание. А если кровоснабжение нарушится слишком сильно, пострадают нервные клетки. Среди возможных последствий — проблемы с памятью, вниманием и мышлением. Расслоение артерии и инсульт. Под давлением внутренний слой стенки артерии может надорваться, и кровь начнет проникать между ее слоями. Такое состояние называют расслоением сосуда. На месте травмы может образоваться тромб, который перекроет кровоток и спровоцирует инсульт.

Под давлением внутренний слой стенки артерии может надорваться, и кровь начнет проникать между ее слоями. Такое состояние называют расслоением сосуда. На месте травмы может образоваться тромб, который перекроет кровоток и спровоцирует инсульт. Травмы дыхательных путей. При сдавливании шеи могут пострадать гортань или трахея. Тогда человеку становится трудно дышать или глотать, а голос может осипнуть. Причем отек иногда появляется уже после того, как давление прекратилось.

Нюанс: серьезные травмы не всегда оставляют следы на коже. Синяков и ссадин может не быть вообще, хотя внутри уже пострадали сосуды или другие ткани. А некоторые осложнения, включая инсульт, способны проявиться лишь спустя время.

Если после сдавливания шеи стало трудно дышать или глотать, осип голос, появилась сильная или непроходящая головная боль, головокружение, спутанность сознания или случилась потеря сознания — нужна срочная медицинская помощь.