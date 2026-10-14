БДСМ и фетишизм — теперь психиатрический диагноз? Что новые рекомендации Минздрава говорят о нетипичных сексуальных предпочтениях

Мне нравится БДСМ и есть пара фетишей — это психическое расстройство?

В Международной классификации болезней (МКБ-10), которой пользуются российские врачи, есть целая группа диагнозов под кодом F65 «Расстройства сексуального предпочтения». В нее входят в том числе фетишизм и садомазохизм. Но это не значит, что любителям БДСМ автоматически грозит диагноз, отмечает Надежда Попова. Даже МКБ-10 допускает, что легкие элементы садомазохизма могут быть частью обычной сексуальной жизни.

Тогда вопрос: а где граница между нормальными предпочтениями и психическим расстройством? Как объясняет медицинский юрист Дарья Скаянская, для начала врач должен выяснить, как долго сохраняются желания и насколько важна определенная практика для человека (если практика не главный и не обязательный источник возбуждения, диагноза по рекомендациям нет). В новых рекомендациях Минздрава речь идет о сильных сексуальных фантазиях и побуждениях, которые регулярно возникают как минимум шесть месяцев. При этом они должны быть обязательны для человека или вызывать у него значительный дистресс. Так что один эксперимент с наручниками точно не повод для диагноза.

Врач должен разобраться и в других обстоятельствах: