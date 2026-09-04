«Может, он сегодня уснет первым?» — иногда секс начинается задолго до спальни, причем с попытки его избежать. Без скандалов, ультиматумов и драм: просто очередное «ну ладно» вместо «хочу». Откуда в отношениях берутся такие сценарии, практикующие сексологи разбирают в сборнике «Призраки в твоей постели. 22 патологических синдрома в любви, сексе и отношениях». Публикуем отрывок с практичными упражнениями, когда стоит обсудить с партнером то, что обычно остается за дверью спальни.
Марина обратилась ко мне после нескольких лет брака. Она говорила спокойно, даже слишком.
— Я люблю мужа. Но каждый раз надеюсь, что он сегодня не предложит секс.
В ее истории не было насилия, давления или грубости. Муж был внимательным человеком. Проблема заключалась в другом: девушка считала отказ предательством супружеской клятвы. В детстве она часто слышала разговоры о том, что женщина обязана сохранять семью, быть мудрой, понимающей, терпеливой. Желания мужчины ставились выше ее собственных потребностей. Поэтому, даже когда ей не хотелось близости, она соглашалась. Иногда из чувства вины, порой из страха показаться плохой женой или же просто по привычке. Со временем ее тело начало говорить за нее. Каждый раз, когда муж начинал предварительные ласки, Марина непроизвольно напрягалась, дистанцировалась или же придумывала повод «соскочить».
Почему людям так трудно говорить о сексе
Секс — одна из немногих сфер жизни, где взрослые, успешные и уверенные люди внезапно становятся очень уязвимыми. Мы можем спокойно обсуждать деньги, карьеру, ипотеку или воспитание детей. Но стоит разговору зайти о желаниях в постели, как многие начинают подбирать эвфемизмы, смущаться или вовсе замолкать. Почему так происходит? Ко мне в кабинет приходит немало женщин и мужчин, которые соглашаются на секс, боясь обидеть партнера. Они не готовы раскрываться в паре и поэтому молчат. А всем известна фраза «Молчание — знак согласия». И половой акт происходит словно «немое кино»: без искренних стонов наслаждения, молча — если повезет, то под музыку.
Секс с молчаливого согласия бывает двух видов:
1. Согласие на сам секс. Один инициирует его словами или касаниями, другой молчит. Молчание засчитывается как «да».
2. Согласие на такой секс. Тот, который не устраивает, «как получится» или «как удобно одному». Пассивный партнер не пытается даже предложить что-то новое или договориться о собственном удовольствии.
В основе молчаливого согласия всегда лежит некий внутренний слом.
Человек, который пассивно соглашается на то, что ему неприятно, испытывает сложную смесь эмоций. И вот некоторые их них:
1. Страх быть отвергнутым. Когда человек говорит: «Мне не хватает так редко» или «Я хочу по-другому», он показывает очень личную часть себя. В этот момент есть риск услышать в ответ: «А мне достаточно! Меня все устраивает», «Это странно», «Ты слишком много хочешь». Психика воспринимает подобную реакцию партнера не просто как несогласие на конкретное действие, а как отвержение личности целиком. Поэтому многие выбирают молчание: оно кажется безопаснее. Если ничего не говорить, тогда и тебя не смогут ранить. По крайней мере, так кажется.
2. Стыд, который тянется из детства. Примечательно, что большинство людей никогда не учились говорить о сексе открыто. Во многих семьях эта тема либо замалчивалась, либо сопровождалась неловкостью и запретами. Кто-то слышал, что «приличные девушки о таком не говорят». Кому-то внушали, что мужчина обязан всегда хотеть секса. Другим объясняли, что собственное удовольствие — это нечто второстепенное. Эти установки остаются внутри даже тогда, когда человек давно вырос. И вот взрослая женщина хочет обсудить свои желания, но чувствует себя так, будто делает что-то неприличное. Или мужчина хочет признаться, что его либидо снизилось, но ощущает себя недостаточно мужественным при этом. Хотя на самом деле речь идет о совершенно нормальных человеческих состояниях и переживаниях.
3. Страх конфликта. Для многих пар секс становится территорией, где любое обсуждение воспринимается как критика. Один говорит: «Мне бы хотелось больше нежности». А партнер слышит: «Ты все делаешь неправильно». В результате разговоры про это зачастую превращаются во взаимные обиды. И тогда возникает соблазн вообще не поднимать эту тему. Зачем, если после нее всегда становится только хуже? Но парадокс заключается в том, что замалчивание редко спасает отношения, оно лишь откладывает конфликт на потом.
4. Желание быть «удобным». Некоторые люди настолько привыкают заботиться о других, что постепенно теряют контакт со своими желаниями. Они хорошо знают, чего хочет партнер, что его расстроит, а что поможет почувствовать себя любимым. А вот собственные потребности остаются где-то на заднем плане. Такие люди часто приходят на терапию с фразой: «Мне сложно понять, чего я вообще хочу». И это не фигура речи. Они действительно давно не задавали себе этот вопрос. Или никогда.
5. Иллюзия, что любовь должна работать без слов. На первый взгляд идея выглядит романтично: если человек меня любит, он должен понимать меня без объяснений, чувствовать и предугадывать мои желания. Но в реальности даже очень любящие люди не умеют читать мысли. Партнер может искренне считать, что все прекрасно, пока другой месяцами терпит дискомфорт. Причем оба находятся в полной уверенности, что делают все правильно. Так и рождаются те самые молчаливые соглашения: никто не обсуждает проблему — ее как бы и нет, следовательно, ничего не меняется.
6. Страх потерять отношения. Это, пожалуй, самый сильный страх. Иногда человеку кажется, что честный разговор способен разрушить пару. Если признаться в отсутствии желания, рассказать о фантазиях или обозначить границы, партнер уйдет. Поэтому люди выбирают компромисс с собой и подстраиваются. Но здесь есть важный парадокс: отношения гораздо чаще разрушаются не от правды, а от того, что ее долго скрывают. Близость невозможна там, где один человек знает себя настоящего, а второй общается лишь с его удобной версией. Секс без возможности говорить о своих желаниях постепенно превращается в сценарий, которого оба придерживаются по привычке. И чем дольше длится это немое кино, тем труднее вспомнить, что когда-то оно было про удовольствие, а не про обязанности.
Признаки: вы актер немого кино, если...
- Секс происходит по инициативе одного, а второй «не против», но и не откровенно «за».
- Вы ловите себя на мысли: «Скорее бы закончилось».
- Вы имитируете удовольствие, чтобы не обидеть или не начинать разговор на эту тему.
- Вы не можете сказать партнеру, что вам больно, скучно, неприятно или хочется иначе.
- Вы избегаете обсуждать интимную жизнь в принципе. Даже намеком.
- Вы считаете, что «супружеский долг» важнее вашего «не хочу».
- Вы бо́итесь, что отказ приведет к скандалу, измене или разрыву.
- Вы думаете: «Он должен догадаться сам». И обижаетесь, когда не догадывается.
Если совпало три или более пункта, значит немое кино — это про вас.
Как выйти из сценария молчаливого соглашения
Разумеется, работа с внутренними ограничениями в виде страха и негативных установок эффективнее всего в терапии. Во время сеансов или на тренингах мне удается гораздо глубже и быстрее проработать проблему и попытаться устранить ее. Но начать работу над собой вы можете уже сейчас. Для этого я предлагаю вам выполнить несколько упражнений.
Упражнение «Три уровня близости»
Многие пары обсуждают секс, только когда проблема уже стала очевидной. Попробуйте превентивные меры и начните с вроде бы нейтральных вопросов про секс. Вместе с партнером ответьте на следующие вопросы:
- Что мне нравится в нашей интимной жизни?
- Что вызывает дискомфорт или сомнения?
- Чего мне хотелось бы больше?
После этого вам надо обсудить ответы открыто, позитивно, без осуждения или же защиты. Задача говорящего — открыто признаться в желаниях, а второго — выслушать и уточнить детали. Иногда, выполняя это упражнение, люди впервые за годы отношений узнают друг о друге то, о чем и не догадывались.
Упражнение «Закончи предложение»
Этот метод помогает тем, кому сложно говорить о сексе напрямую. По очереди закончите фразы:
- Я чувствую себя особенно желанным(-ой), когда…
- Мне сложно говорить о сексе, потому что...
- Я хотел(а) бы чаще...
- Мне бывает неловко просить...
- Я никогда не рассказывал(а) тебе, что...
Стоит отметить, что именно незаконченные предложения часто приводят к самым искренним разговорам.
Упражнение «Красный, желтый, зеленый»
Каждый партнер составляет три списка:
- Зеленый — то, что нравится и приносит удовольствие.
- Желтый — то, что вызывает интерес, но требует обсуждения.
- Красный — то, что точно не подходит или вызывает дискомфорт.
Это упражнение особенно полезно парам, которые привыкли догадываться о желаниях партнера, вместо того чтобы спрашивать.
Упражнение «Минуты честности»
Выберите спокойное время и установите таймер на пять минут. Один партнер говорит о своих чувствах и желаниях в сексуальной сфере. Второй не спорит, не оправдывается и не предлагает решений, а только слушает. Затем роли меняются. Казалось бы, что могут дать всего пять минут? На практике именно отсутствие необходимости защищаться делает разговор безопасным.
Упражнение «Идеальное свидание»
Попросите друг друга описать идеальный романтический вечер от начала до конца. Часто оказывается, что одному человеку нужен долгий эмоциональный контакт, а другому — больше спонтанности и игры. И проблема вовсе не в отсутствии желания, а в том, что партнеры идут к близости разными дорогами.
Упражнение «Да, нет, возможно»
Каждый партнер составляет список из 15–20 сексуальных и романтических действий: от объятий и массажа до совместного душа, флирта или экспериментов. Напротив каждого пункта другим партнером ставится:
- «Да» — нравится
- «Нет» — не подходит
- «Возможно» — готов(а) обсудить
Это упражнение помогает увидеть совпадения скрытых желаний, о которых многие пары даже не подозревают.
Упражнение «Письмо, которое не нужно отправлять»
Если говорить вслух слишком сложно, попробуйте написать партнеру письмо. Начните со слов: «Есть несколько вещей о нашей близости, которые я давно хотел(а) тебе рассказать...» Пишите все, что приходит в голову. Затем письмо можно прочитать вместе, обсудить или даже оставить только для себя. Написанное часто оказывается смелее голоса, и это нормально.
А что, если?..
Есть еще одна непростая правда, о которой редко говорят. Для изменений нужны два человека. Если один партнер замечает проблему, страдает, пытается начать разговор, предлагает решения, читает книги и приходит на терапию, а второй искренне считает, что все в порядке, пространство для изменений оказывается очень ограниченным. В своей практике я нередко встречаю людей, которые годами пытаются найти «правильные слова», чтобы объяснить партнеру свой дискомфорт. Они надеются, что если достаточно убедительно расскажут о своих чувствах, другой человек обязательно изменится. Но это работает не всегда. Человек меняется только тогда, когда сам видит проблему и хочет что-то с ней сделать.
В одиночку парные отношения не построить. И это, пожалуй, один из самых болезненных уроков взрослой близости.
Если партнер раз за разом показывает, что его все устраивает, не готов обсуждать чувства и не считает важным учитывать ваши потребности, тогда вопрос постепенно перестает звучать как «Как нам решить проблему?». Он превращается в другой вопрос: «Готов ли я оставаться в отношениях, где мои потребности не имеют значения?»
Это уже гораздо более глубокий вопрос. Потому что здоровые отношения начинаются не тогда, когда два человека во всем согласны друг с другом, а тогда, когда оба готовы замечать проблемы и искать решения вместе. Даже если эти решения даются непросто.
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