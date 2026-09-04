Марина обратилась ко мне после нескольких лет брака. Она говорила спокойно, даже слишком.

— Я люблю мужа. Но каждый раз надеюсь, что он сегодня не предложит секс.

В ее истории не было насилия, давления или грубости. Муж был внимательным человеком. Проблема заключалась в другом: девушка считала отказ предательством супружеской клятвы. В детстве она часто слышала разговоры о том, что женщина обязана сохранять семью, быть мудрой, понимающей, терпеливой. Желания мужчины ставились выше ее собственных потребностей. Поэтому, даже когда ей не хотелось близости, она соглашалась. Иногда из чувства вины, порой из страха показаться плохой женой или же просто по привычке. Со временем ее тело начало говорить за нее. Каждый раз, когда муж начинал предварительные ласки, Марина непроизвольно напрягалась, дистанцировалась или же придумывала повод «соскочить».

Почему людям так трудно говорить о сексе

Секс — одна из немногих сфер жизни, где взрослые, успешные и уверенные люди внезапно становятся очень уязвимыми. Мы можем спокойно обсуждать деньги, карьеру, ипотеку или воспитание детей. Но стоит разговору зайти о желаниях в постели, как многие начинают подбирать эвфемизмы, смущаться или вовсе замолкать. Почему так происходит? Ко мне в кабинет приходит немало женщин и мужчин, которые соглашаются на секс, боясь обидеть партнера. Они не готовы раскрываться в паре и поэтому молчат. А всем известна фраза «Молчание — знак согласия». И половой акт происходит словно «немое кино»: без искренних стонов наслаждения, молча — если повезет, то под музыку.

Секс с молчаливого согласия бывает двух видов:

1. Согласие на сам секс. Один инициирует его словами или касаниями, другой молчит. Молчание засчитывается как «да».

2. Согласие на такой секс. Тот, который не устраивает, «как получится» или «как удобно одному». Пассивный партнер не пытается даже предложить что-то новое или договориться о собственном удовольствии.

В основе молчаливого согласия всегда лежит некий внутренний слом.