Она попросит еще! Кунилингус-гайд: от базовых движений до удовольствий со спецэффектами

«Ну что там сложного — язык, губы, немного энтузиазма и вуаля!». А она лежит и думает: «Когда же это закончится…». Для тех, кто не переживет этот кринж еще раз, подготовили интригующий туториал по кунилингусу. Алина Михайлова, психолог-сексолог, коуч в центре семейного и сексуального образования Secrets раскрывает «секреты» анатомии, рабочие техники и маленькие детали, которые могут сделать ощущения в разы ярче. Читайте сами, показывайте партнеру! 

Настройка перед стартом

Сначала гигиена, но без фанатизма — чистая кожа, свежий запах изо рта и интимной зоны. При риске передачи инфекций лучше использовать латексную салфетку. Да-да, такое тоже уже существует! Если под рукой не нашлось, просто разрежьте презерватив вдоль и отрежьте кончик – получится то же самое.

Важно: Не забываем и про психологический настрой! Если один из партнеров заранее испытывает стыд и комплексует, практику стоит отложить и для начала разобраться с эмоциями (желательно в кабинете психолога!). 
Прелюдия обязательна: поцелуи, ласки по всему телу, флирт. Многие думают, что кунилингус сам по себе может служить прелюдией к проникающему сексу, однако это не так! Женщина возбуждается медленнее, без предварительных ласк клитор не «включится» по-настоящему. Мужчине тоже нужно войти в процесс — нарастающее возбуждение сделает движения более естественными.

Это база: анатомия и движения

Вульва — как панель управления с кнопками разной чувствительности, а клитор — звезда шоу. В нем около 8 тысяч нервных окончаний, в основном в головке и капюшоне. Нежно раздвиньте половые губы, работайте языком ритмично, но не давите сильно. Прикосновения должны быть легкими и едва ощутимыми, особенно в самом начале.

Малые губы и преддверие влагалища любят влажный обхват, легкое посасывание. Вход во влагалище реагирует на давление пальцем (ищите G-точку на передней стенке, 5-8 см от входа). Промежуток между влагалищем и анусом — бонусная зона, массаж там усиливает кровообращение везде. Анус — опционально, только с согласия партнерши. После него лучше не возвращаться к вагине, иначе можно занести инфекцию. И конечно стоит помнить, что все индивидуально и зависит от степени чувствительности: кому-то больше нравятся ласки преддверия влагалища, так как клитор очень чувствительный, а кто-то, наоборот, предпочитает активную его стимуляцию.

Практика! От азов до виртуозов

Начинайте медленно. Положите партнершу так, чтобы ей было удобно: на спину с подушкой под попой или на край кровати. Ноги разведены, колени согнуты. Вы между ними или сбоку, чтобы шея не затекла.

  • Новичкам
    Двигайте язык плоско по клитору вверх-вниз, скорость как метроном. Губы слегка обхватывают, создавая тепло. Добавьте палец у входа, двигайте его аккуратно по кругу. Дышите носом, не торопитесь. Если она течет — супер, слюна плюс ее смазка улучшат скольжение.
  • Опытным
    Попробуйте менять темп. Пять секунд медленно по губам, потом ускорьтесь на клиторе. Мягко сосите головку, чередуя с вибрацией языком. Можно добавить пальцы внутрь на точку G или помогать подушечками пальцев массировать клитор нежными движениями. Делайте микропаузы: задержитесь, глядя ей в глаза, пусть напряжение нарастает.
  • Профи
    Положите ее ноги себе на плечи, язык глубже во влагалище, пальцы на промежность (можно слегка стимулировать анус или большие половые губы). Вибрация подбородком или губами усилит ощущения. Позиция 69 – для вашего взаимного удовольствия (главное не отвлекаться!). 

Добавим спецэффекты: смазки, вибраторы и другие помощники

Первый и самый недооцененный инструмент — руки. Одной можно мягко касаться клитора или области вокруг, другой — гладить внутреннюю сторону бедра, живот, грудь или спину. Такие параллельные прикосновения делают ощущения объемнее: мозг получает сразу несколько сигналов и возбуждение нарастает быстрее.

Еще один усилитель — маленькие вибраторы. Их удобно держать в руке и добавлять вибрацию точечно: например, рядом с клитором или на лобковой кости, пока язык продолжает работать. Получается эффект «двойного канала»: мягкая и живая стимуляция + ритм и интенсивность. 

Не забываем про смазки. Для орального секса лучше выбирать водную основу — она легкая и безопасная для слизистых. Если естественность смущает — есть тысячи вариантов с разными вкусами и ароматами. 

Отдельная категория — разогревающие и охлаждающие гели. Они усиливают чувствительность кожи и создают дополнительный слой ощущений. Наносить их можно совсем немного: каплю на губы, на клитор или на внутреннюю сторону бедра. Главное — начать с минимального количества и проверить реакцию кожи.

И наконец — аксессуары для атмосферы. Иногда самый сильный эффект дают вовсе не гаджеты, а маленькие психологические трюки. Шелковый платок, перо, мягкая кисточка подойдут для легких прикосновений по животу, внутренней стороне бедер или груди — дразнящие касания только подогревают интерес. Или например, повязка на глаза и мягкие манжеты на запястья. Когда тело чуть меньше контролирует ситуацию, оно начинает в разы сильнее воспринимать каждое прикосновение. В результате даже мягкие ласки ощущаются гораздо интенсивнее.  

Если что-то пошло не так…

Она молчит? Это не повод паниковать. Обратите внимание на сигналы тела: учащенное дыхание, изгиб спины, хват за простыню — ‘это успех. На ее лице напряжение или отстраненность — действуйте нежнее, спросите: «Как тебе больше нравится?». И не ждите мгновенного фейерверка, иногда волны удовольствия даже приятнее, чем оргазм.

Если она долго не доходит до пика, возможно, сегодня просто не тот день. Менструальный цикл, стресс, усталость — причины, на которые не всегда можно повлиять. А вот если она кончила быстро — хвалите себя, значит, техника подошла. Вам самому некомфортно? Перейдите на пальцы или проникающий секс в миссионерской позе. Устала челюсть? Можно переключиться на ласки руками, игрушкой или просто сменить позу.

Самое главное, говорите с партнершей открыто и прямо: «Покажи, где нравится», «А вот так тебе приятно?». После можно спросить: «Что тебе особенно понравилось?», «Что бы ты хотела повторить?». И конечно, не нужно относиться к обратной связи как к критике, наоборот, используйте ее во благо и в общее удовольствие. Куни — не экзамен на хорошего любовника. Если комфортно обоим, все остальное придет с опытом.

