Она попросит еще! Кунилингус-гайд: от базовых движений до удовольствий со спецэффектами

Настройка перед стартом

Сначала гигиена, но без фанатизма — чистая кожа, свежий запах изо рта и интимной зоны. При риске передачи инфекций лучше использовать латексную салфетку. Да-да, такое тоже уже существует! Если под рукой не нашлось, просто разрежьте презерватив вдоль и отрежьте кончик – получится то же самое.

Важно: Не забываем и про психологический настрой! Если один из партнеров заранее испытывает стыд и комплексует, практику стоит отложить и для начала разобраться с эмоциями (желательно в кабинете психолога!).

Прелюдия обязательна: поцелуи, ласки по всему телу, флирт. Многие думают, что кунилингус сам по себе может служить прелюдией к проникающему сексу, однако это не так! Женщина возбуждается медленнее, без предварительных ласк клитор не «включится» по-настоящему. Мужчине тоже нужно войти в процесс — нарастающее возбуждение сделает движения более естественными.

Это база: анатомия и движения

Вульва — как панель управления с кнопками разной чувствительности, а клитор — звезда шоу. В нем около 8 тысяч нервных окончаний, в основном в головке и капюшоне. Нежно раздвиньте половые губы, работайте языком ритмично, но не давите сильно. Прикосновения должны быть легкими и едва ощутимыми, особенно в самом начале.

Малые губы и преддверие влагалища любят влажный обхват, легкое посасывание. Вход во влагалище реагирует на давление пальцем (ищите G-точку на передней стенке, 5-8 см от входа). Промежуток между влагалищем и анусом — бонусная зона, массаж там усиливает кровообращение везде. Анус — опционально, только с согласия партнерши. После него лучше не возвращаться к вагине, иначе можно занести инфекцию. И конечно стоит помнить, что все индивидуально и зависит от степени чувствительности: кому-то больше нравятся ласки преддверия влагалища, так как клитор очень чувствительный, а кто-то, наоборот, предпочитает активную его стимуляцию.