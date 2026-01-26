Ключевое про здоровый оргазм: чем отличаются женский и мужской? А сухой — это как? Игрушки правда вызывают привыкание?

Женский оргазм

В отличие от мужчин, которым требуется время, чтобы восстановиться после оргазма, женщины способны испытывать мультиоргазм, то есть множественные оргазмы. Однако (с научной точки зрения) не совсем понятно, следует ли считать под «множественными оргазмами» несколько оргазмов подряд или серию последовательных эпизодов пика сексуального наслаждения с интервалом в несколько секунд или минут. Кстати, у женщин есть еще одно весомое преимущество: «маленькая жемчужина», стимуляция которой также может привести к оргазму без вагинального секса. Поэтому женщины могут испытывать и вагинальный, и клиторальный оргазм — да еще и несколько раз подряд!

Это подводит нас к вопросу, по которому до сих пор ведутся споры: какой оргазм «лучше» — вагинальный или клиторальный? Зигмунд Фрейд был гениальным ученым, но и он допускал ошибки. Например, в том, что касается женского оргазма. Он считал, что вагинальный оргазм — это более «зрелая» форма клиторального оргазма. По его мнению, женщина способна достичь «взрослой» сексуальности, только отказавшись от «инфантильного» клиторального оргазма в пользу более «зрелого» вагинального оргазма. Очевидно, что эта идея вызывала возражения у многих сексологов.

Только в конце 1990-х годов австралийский уролог Хелен О’Коннелл полностью исследовала анатомию клитора и обнаружила, что видимая снаружи «маленькая жемчужина» — лишь небольшая часть органа, представляющего собой скопление эректильной ткани. Фрейду это было неизвестно, так что можно простить ему его заблуждение. (Хотя… нет, все равно нельзя.) Клиторальный оргазм нельзя считать менее «зрелым» или ценным. Многие сексологи полагают, что вагинальный оргазм напрямую связан с клитором. Ножки клитора охватывают влагалище, поэтому во время вагинального секса происходит косвенная стимуляция клитора. У некоторых женщин вагинальный оргазм бывает чаще и интенсивнее, чем клиторальный. Но наше главное преимущество в том, что мы способны испытывать обе формы оргазма. Да еще и несколько раз подряд. А вот мужчинам нужен перерыв… Впрочем, они могут использовать эту паузу для того, чтобы с помощью ласк исследовать вульву и клитор партнерши.

Портят ли удовольствие игрушки (в долгосрочной перспективе)

Нейротрансмиттеры, которые высвобождаются в организме во время секса и оргазма, действуют как наркотик: они вызывают ощущение счастья и эйфории. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы снова и снова переживать эти эмоции. (Прилежащее ядро — одна из структур головного мозга, которая участвует в формировании зависимостей и системы вознаграждения.) Оргазм становится главной целью полового акта. Бизнесменам об этом тоже известно, поэтому они активно рекламируют секс-игрушки, клиторальные стимуляторы и вибраторы, которые гарантируют получение оргазма. Довольно смелое обещание, поскольку оргазм зависит от слаженной работы головного и спинного мозга, а не от суперустройства. Если биохимия мозга нарушена, не помогут даже самые лучшие вибраторы. Почему же секс в одиночку в компании соответствующего приспособления бывает лучше, чем с другим человеком? Неужели причина в том, что женщина чувствует себя менее скованно, а ее мозг и нервная система не подвергаются воздействию негативных факторов? Как бы там ни было, «гарантированного» оргазма не существует, он зависит от того, насколько эффективно мы активируем свои центры эрекции и оргазма.

Однако очевидно, что секс-игрушки обеспечивают устойчивую стимуляцию. Ведь они не нуждаются в отдыхе. Увы, постоянное использование таких устройств может привести к привыканию женщины (а точнее, ее вульвы) к определенному типу стимуляции и снижению чувствительности эрогенных зон.

При частом (несколько раз в день) использовании секс-игрушек возникает чрезмерная стимуляция. В этом случае обычный половой акт или оральный секс перестает приносить удовлетворение. Сексуальная жизнь становится менее интенсивной, а влагалище и клитор теряют чувствительность. Необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать органам возможность восстановиться. Помните о том, что больше — не значит лучше! Научно подтвержденные доказательства существования синдрома «мертвого влагалища» отсутствуют. Скорее, говорят об онемении влагалища и вульвы в результате чрезмерной мастурбации с использованием механических устройств. Слизистая влагалища и клитор крайне чувствительны и требуют бережного отношения. Я понимаю, что женщинам хочется испытать оргазм и для этого они используют вибратор. Хорошая новость в том, что существуют разные способы достичь желаемого. Но если вы не получаете сексуального удовлетворения традиционным способом, необходимо разобраться в том, почему так происходит. Часто причина оказывается в голове, а не «ниже пояса».