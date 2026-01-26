Ключевое про здоровый оргазм: чем отличаются женский и мужской? А сухой — это как? Игрушки правда вызывают привыкание?

Удовольствие от секса — не роскошь, а база. Оно может быть разным, и это в большинстве случаев нормально. Что всем нужно знать про оргазм, как не потерять человеческую связь, полюбив секс-девайсы, и почему говорят (справедливо), что при регулярной половой жизни молодеют? Объясняет врач и медицинский просветитель Карола Хольцнер в книге «Ниже пояса».
Женский оргазм
В отличие от мужчин, которым требуется время, чтобы восстановиться после оргазма, женщины способны испытывать мультиоргазм, то есть множественные оргазмы. Однако (с научной точки зрения) не совсем понятно, следует ли считать под «множественными оргазмами» несколько оргазмов подряд или серию последовательных эпизодов пика сексуального наслаждения с интервалом в несколько секунд или минут. Кстати, у женщин есть еще одно весомое преимущество: «маленькая жемчужина», стимуляция которой также может привести к оргазму без вагинального секса. Поэтому женщины могут испытывать и вагинальный, и клиторальный оргазм — да еще и несколько раз подряд!
Это подводит нас к вопросу, по которому до сих пор ведутся споры: какой оргазм «лучше» — вагинальный или клиторальный? Зигмунд Фрейд был гениальным ученым, но и он допускал ошибки. Например, в том, что касается женского оргазма. Он считал, что вагинальный оргазм — это более «зрелая» форма клиторального оргазма. По его мнению, женщина способна достичь «взрослой» сексуальности, только отказавшись от «инфантильного» клиторального оргазма в пользу более «зрелого» вагинального оргазма. Очевидно, что эта идея вызывала возражения у многих сексологов.
Только в конце 1990-х годов австралийский уролог Хелен О’Коннелл полностью исследовала анатомию клитора и обнаружила, что видимая снаружи «маленькая жемчужина» — лишь небольшая часть органа, представляющего собой скопление эректильной ткани. Фрейду это было неизвестно, так что можно простить ему его заблуждение. (Хотя… нет, все равно нельзя.) Клиторальный оргазм нельзя считать менее «зрелым» или ценным. Многие сексологи полагают, что вагинальный оргазм напрямую связан с клитором. Ножки клитора охватывают влагалище, поэтому во время вагинального секса происходит косвенная стимуляция клитора. У некоторых женщин вагинальный оргазм бывает чаще и интенсивнее, чем клиторальный. Но наше главное преимущество в том, что мы способны испытывать обе формы оргазма. Да еще и несколько раз подряд. А вот мужчинам нужен перерыв… Впрочем, они могут использовать эту паузу для того, чтобы с помощью ласк исследовать вульву и клитор партнерши.
Портят ли удовольствие игрушки (в долгосрочной перспективе)
Нейротрансмиттеры, которые высвобождаются в организме во время секса и оргазма, действуют как наркотик: они вызывают ощущение счастья и эйфории. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы снова и снова переживать эти эмоции. (Прилежащее ядро — одна из структур головного мозга, которая участвует в формировании зависимостей и системы вознаграждения.) Оргазм становится главной целью полового акта. Бизнесменам об этом тоже известно, поэтому они активно рекламируют секс-игрушки, клиторальные стимуляторы и вибраторы, которые гарантируют получение оргазма. Довольно смелое обещание, поскольку оргазм зависит от слаженной работы головного и спинного мозга, а не от суперустройства. Если биохимия мозга нарушена, не помогут даже самые лучшие вибраторы. Почему же секс в одиночку в компании соответствующего приспособления бывает лучше, чем с другим человеком? Неужели причина в том, что женщина чувствует себя менее скованно, а ее мозг и нервная система не подвергаются воздействию негативных факторов? Как бы там ни было, «гарантированного» оргазма не существует, он зависит от того, насколько эффективно мы активируем свои центры эрекции и оргазма.
Однако очевидно, что секс-игрушки обеспечивают устойчивую стимуляцию. Ведь они не нуждаются в отдыхе. Увы, постоянное использование таких устройств может привести к привыканию женщины (а точнее, ее вульвы) к определенному типу стимуляции и снижению чувствительности эрогенных зон.
При частом (несколько раз в день) использовании секс-игрушек возникает чрезмерная стимуляция. В этом случае обычный половой акт или оральный секс перестает приносить удовлетворение. Сексуальная жизнь становится менее интенсивной, а влагалище и клитор теряют чувствительность. Необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать органам возможность восстановиться. Помните о том, что больше — не значит лучше! Научно подтвержденные доказательства существования синдрома «мертвого влагалища» отсутствуют. Скорее, говорят об онемении влагалища и вульвы в результате чрезмерной мастурбации с использованием механических устройств. Слизистая влагалища и клитор крайне чувствительны и требуют бережного отношения. Я понимаю, что женщинам хочется испытать оргазм и для этого они используют вибратор. Хорошая новость в том, что существуют разные способы достичь желаемого. Но если вы не получаете сексуального удовлетворения традиционным способом, необходимо разобраться в том, почему так происходит. Часто причина оказывается в голове, а не «ниже пояса».
Мужской оргазм
Мужской оргазм Давайте вспомним о таком замечательном органе, как простата. Да, с определенного возраста мужчинам рекомендуется проводить регулярное обследование предстательной железы, а еще она способна приносить сексуальное удовлетворение. Говоря о мужском оргазме, мы почти всегда подразумеваем половой акт с проникновением или мастурбацию, то есть ручную стимуляцию пениса. Но мужчины могут добраться до финала и другими способами. Ключевое слово: массаж простаты. Вспомните мой рассказ о том, как, будучи молодым врачом, я делала такой массаж пожилому мужчине. Конечно, у этой процедуры нет никакого эротического подтекста, как и у визита к гинекологу. Все зависит от обстановки и от того, кто и зачем выполняет стимуляцию.
Массаж простаты может вызвать оргазм, так как это эрогенная зона со множеством нервных окончаний. Прикосновения к простате доставляют удовольствие. Предстательная железа не просто выделяет секрет во время эрекции и эякуляции. Многих мужчин останавливает то, что доступ к простате можно получить только через анальное отверстие. Вероятно, некоторым женщинам кажется, что это неэротично или даже неприятно. Однако есть пары, которым нравится анальный секс. Оргазм через массаж простаты может стать для многих мужчин открытием. (Не забывайте использовать побольше смазки и следите за тем, чтобы ваши движения были мягкими и плавными: это чувствительный орган, который легко можно травмировать.) Кстати, простату называют мужской точкой G, хотя господин Грефенберг не имеет к этому ни малейшего отношения.
Сухой оргазм
Давайте вернемся к одному из вопросов, которые мы задавали в начале этой главы: «Эякуляция и оргазм — это одно и то же?» В норме — да. Однако бывает оргазм без эякуляции и эякуляция без оргазма. Оба состояния встречаются довольно редко. Различают два вида сухого оргазма.
Ретроградная эякуляция — это состояние, при котором сперма движется не наружу, а в обратном направлении из уретры в мочевой пузырь. Ретроградный = обратный. В норме в начале семяизвержения внутренний сфинктер мочевого пузыря закрывается, но при некоторых заболеваниях (рассеянный склероз, грыжа межпозвоночных дисков, заболевания нервной системы, операция на предстательной железе, сахарный диабет) эта функция нарушается. В этом случае после оргазма моча становится мутной из-за примеси спермы. Этот дефект можно устранить только путем лечения основного заболевания.
Вторая разновидность сухого оргазма — это анэякуляция, то есть полное отсутствие спермы. Оно может быть обусловлено непроходимостью семявыносящих протоков, простатитом, заболеваниями мочеполовой системы, рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона. В случае анэякуляции необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить причину дисфункции. Определить, о каком виде сухого оргазма идет речь, поможет анализ мочи. При ретроградной эякуляции в образце будет присутствовать сперма. Выходит, что мужчины действительно способны испытывать оргазм и при этом не эякулировать. Обычно это состояние сопряжено с проблемами медицинского характера.
Оргазм без семяизвержения иногда случается у мужчин пожилого возраста. В любом случае разумно будет поговорить об этом со своим врачом. Но бывает ли так, что мужчина эякулирует, не ощущая при этом сексуального удовлетворения? Да, это возможно. В медицине это явление называют поллюцией — неконтролируемой эякуляцией, которая обычно происходит во время сна (ночные поллюции). В принципе , это тоже оргазм, просто мужчина его не осознает.
А как насчет анализа спермы? Представьте себе: вы сидите в кабинете врача — и вдруг вам торжественно вручают контейнер для биоматериалов и просят сдать образец эякулята. Удачи! Расслабьтесь и получите удовольствие! На самом деле ситуация не из приятных: весь персонал клиники в курсе, что вы сидите в кабинке и мастурбируете. Вам стыдно и неловко, а это мешает настроить работу головного мозга и центральной нервной системы. Как в таких условиях активировать центр эрекции и оргазма? Сначала нужно простимулировать центр удовольствия с помощью сексуальных фантазий. В некоторых клиниках в кабинках можно посмотреть порнофильмы или порножурналы. У некоторых мужчин эта процедура проходит без проблем, а другим приходится тяжело. Начинается процесс в голове, но, как только в ней щелкнет нужный переключатель, дело обязательно закончится эякуляцией. Но можно ли считать ее полноценным оргазмом? Что ж, решать вам.
Оргазм полезен для здоровья!
В первую очередь благодаря потрясающему коктейлю из гормонов. Но это далеко не все. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что у оргазма множество положительных эффектов. Вы ведь и сами об этом кое-что знаете, верно? По собственному опыту. Да и вообще это вполне логично.
Кровообращение: оргазм его улучшает. А это означает, что кровь снабжает организм достаточным количеством кислорода и питательных веществ! От этого выигрывают не только внутренние органы, но и кожа. Мы выглядим свежо и молодо! Так что секс делает нас более привлекательными!
Эстроген, который вырабатывается во время полового акта, способствует синтезу коллагена. В результате уменьшаются морщины и признаки целлюлита. С годами это становится важно, не так ли? Занимайтесь сексом хотя бы потому, что он оказывает благотворное влияние на внешность! Ваша кожа будет сохранять свежесть и сияние в любом возрасте.
А еще секс снижает риск развития гипертонии. Было доказано, что регулярный оргазм уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых женщин (от 57 до 85 лет).
Обезболивающий эффект: им обладают эндогенные опиоиды эндорфин и серотонин. Это полезно при мигрени, а также головных или менструальных болях. Ведь во время полового акта слизистая оболочка матки сокращается, отторгая клетки старого эндометрия и облегчая боль и спазмы.
Иммунная система: выброс половых гормонов во время оргазма удваивает содержание клеток-киллеров (антител) в крови. Антитела борются не только с микроорганизмами, которые проникают во влагалище во время полового акта, но и с другими патогенами, снижая риск развития воспаления. Оргазм также помогает при простуде и гриппе, поскольку вырабатывается больше иммуноглобулинов класса А — эти антитела делают слизистые оболочки более устойчивыми к инфекциям. Секс всего дважды в неделю (разумеется, с оргазмом) укрепляет иммунную систему.
Сон и релаксация: оргазм помогает бороться с бессонницей. Это касается и секса в одиночку. Отсутствие партнера не значит, что вам придется отказаться от сексуального удовольствия. При желании можно использовать различные секс-игрушки. Помните, что оргазм снижает уровень гормонов стресса в организме.
Фитнес: секс — это форма физической активности, во время которой происходит интенсивное потоотделение. Двадцать пять минут в постели эквивалентны небольшой кардиотренировке. Секс сжигает калории. И может доставить больше удовольствия, чем пробежка по парку. Кроме того, это отличная возможность укрепить мышцы тазового дна вместе с партнером (и оргазмом), а не на занятиях пилатесом. Напряженная работа мышц обеспечивает непрерывную циркуляцию крови в организме.
Психологическое состояние: секс полезен для тела, разума и души. Дофамин дарит ощущение счастья от получения заслуженной награды. Окситоцин — эмоциональную привязанность, чувство безопасности и здоровый сон. Что может быть лучше? Секс и оргазм помогают расслабиться физически и психологически . Маленький побег от повседневности, причем совершенно без участия опасных наркотических веществ. Все хлопоты берет на себя прилежащее ядро! Уровень адреналина растет, а кортизола падает.
Словом, секс и оргазм — отличный способ борьбы со стрессом. Так что не стоит ссылаться на «тяжелый день» (как и на головную боль) в качестве отговорки! Все как раз наоборот! Способность испытывать оргазм может оказывать благотворное влияние на самооценку человека, формировать позитивное восприятие собственного тела, повышать уровень удовлетворенности отношениями с партнером (Нужно добавить, что асексуальность не нарушение , и люди, не испытыва ющие влечения, тоже могут быть счастливы в отношениях. — Прим. науч. ред.).
Думаю, вы знали, что оргазм прекрасен, и догадывались, что он полезен для здоровья, задолго до того, как приступили к чтению этой главы. Но теперь вам известно, что в половом акте и наступлении оргазма важную роль играют головной и спинной мозг, а также нервная система. И вы сможете все это хорошенько растолковать на следу ющем семейном празднике. С удовольствием поучаствовала бы в процессе — в разговоре, я имею в виду… :)
