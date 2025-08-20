Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Кремниевой долине сходят с ума от идеи рождения максимально умных детей и отбирают эмбрионы по IQ! Стоп, такие тесты существуют? Результат 100%?

Боссы Силиконовой долины топят за то, чтобы оценивать когнитивные шансы эмбрионов и давать жизнь только самым потенциально умным — говорят, такой отбор нужен для создания общества, которое сможет противостоять нарастающей мощи искусственного интеллекта. Это великое дело, развод, евгеника или, по крайней мере, что-то близкое к ней? Сигнальные огни зажег The Wall Street Journal, рассказавший о новой услуге, которой пользуются пациенты программ ЭКО. А мы разбираемся.

N Universe

Что-то из «Дюны»!

А Фрэнк Герберт говорил! По сюжету его нетленного произведения человечество, пережившее восстание машин, отказалось от применения искусственного интеллекта и сделало акцент на развитии суперспособностей тела.

Техкомпании и хэды Кремниевой долины поменяли местами причины, следствия и результаты и теперь, руководимые мыслью, что более умные представители нашего вида не допустят порабощения общества ИИ, тестируют эмбрионы по когнитивным показателям.

Математик Цви Бенсон-Тилсен, глава компании, продвигающей идею ускоренного развития человечества, Berkeley Genomics Project, убежден, что, именно люди с прокачанным IQ смогут договориться с компьютером так, чтобы он руководствовался человеческими ценностями, или же убедят научное комьюнити остановить работы по усовершенствованию ИИ. 

Генетические исследования «когнитивных шансов» предлагают, в частности, Nucleus Genomics и Herasight и стоит это удовольствие от 6 000 до 50 000 долларов (от 480 000 до 4 000 000 рублей по актуальному сегодня курсу). В расшифровке будущие родители получают не только риски заболеваний каждого «потенциального человека», но и его предполагаемый уровень интеллекта. Точных баллов IQ не гарантируют, заключение выглядит примерно так: «Эмбрион № 3 имеет на 10% более благоприятный когнитивный прогноз, чем остальные».

Master1305

Ум заключен в ДНК?

«Он наследуется лишь частично и определяется взаимодействием тысяч генов и негенетических факторов», — отвечает Анастасия Алабушева, врач пренатальной и ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог W Clinic.

Так что фиксируем, интеллект — признак полигенный, сформированный целым пулом кодов нашего генома. Безусловно, один ген может влиять сильнее, чем другой: к примеру, именно наследуемый ген FNBP1L ученые наиболее тесно связывают с детским и взрослым интеллектом. Однако генетическая архитектура ума сложно организована и один-единственный маркер совершенно точно ее не опишет.

Чем еще определяется сообразительность?

Средой! Качество здравоохранения и образования в стране, в которой ребенок живет, социальный класс, к которому принадлежит семья, имеют важное значение. Кроме того, свое действие оказывает и уровень образования того значимого взрослого, который проводит с ребенком больше времени. Объяснить это можно тем, что люди интеллигентного склада используют гуманные методы воспитания, делают акцент на раннее развитие младшего поколения и обогащают детский слух большим количеством лексики.

Психологическим климатом в семье. Исследования показывают, что положительные эмоции в младенчестве (в возрасте 1,5 лет) напрямую связаны с более высоким IQ в детстве (6–8 лет) и более высоким уровнем образования во взрослом возрасте, даже с учетом социально-экономического статуса семьи и «наследуемых» умственных способностей младенца. А опыт сексуального, физического или эмоционального насилия, пренебрежения и других неблагоприятных событий из детства связан с повышенным риском развития шизофрении и более низкими показателями коэффициента интеллекта.

Anton Vierietin

Главное — можно ли узнать IQ в зародыше?

«Для начала, — рекомендует врач пренатальной диагностики Анастасия Алабушева, — нужно задаться вопросом: а есть ли у эмбриона IQ?  Потому что на момент, когда он создается для использования в программе ЭКО и соответственно для будущего преимплантационного генетического тестирования (ПГТ) — это набор нескольких клеток в оболочке, из них в будущем сформируются плод и плацента. На данном этапе создания организма о коэффициенте интеллекта говорить нет смысла». 

Кроме того, не совсем понятно, какие именно исследования применяются для расшифровки когнитивного потенциала. Как объясняет Анастасия Алабушева, сегодня медицинским сообществом одобрено несколько типов ПГТ.

ПГТ-А определяет риск анеуплоидий (отсюда буква А), то есть нарушений числа хромосом, которые приводят к развитию у плода синдромов Дауна, Эдвардса, Патау. Эти заболевания действительно могут повлечь за собой серьезные нарушения умственного развития и в таком контексте допустимо говорить, что у эуплоидных эмбрионов (с обычными 46 хромосомами) выше когнитивные шансы, чем у анеуплоидных.  

Скрининг ПГТ-М проверяет конкретный ген на мутацию (отсюда буква М), которую ребенок может унаследовать от родителей. Так, к примеру, можно вычислить, какие эмбрионы являются носителями муковисцидоза, гемофилии, мутации гена мутации BRCA1/2 (повышает вероятность некоторых видов рака) и других опасных болезней, а какие — нет, и последние допустить к переносу биологической или суррогатной матери для рождения ребенка.

Если с помощью данного теста определяется, наследует ли эмбрион патологию опасную для головного мозга (допустим, фенилкетонурию), то можно с осторожностью делать предположения относительно его когнитивных функций. Но называть это прогнозом IQ ни в одном из случаев нельзя. 

«Эти исследования помогают не допустить прогресс заболевания, угрожающего беременности и качеству жизни ребенка, но не дают информации о будущей обучаемости или остроте ума, — резюмирует Алабушева. — Даже полигенные тесты (расшифровка множеств генов — Прим ред. ), которые рекламируются некоторыми компаниями, могут лишь выявить эмбрионы с очень высоким риском тяжелой умственной отсталости, но они не способны предсказать высокий интеллект».

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

