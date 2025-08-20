В Кремниевой долине сходят с ума от идеи рождения максимально умных детей и отбирают эмбрионы по IQ! Стоп, такие тесты существуют? Результат 100%?

Что-то из «Дюны»!

А Фрэнк Герберт говорил! По сюжету его нетленного произведения человечество, пережившее восстание машин, отказалось от применения искусственного интеллекта и сделало акцент на развитии суперспособностей тела.

Техкомпании и хэды Кремниевой долины поменяли местами причины, следствия и результаты и теперь, руководимые мыслью, что более умные представители нашего вида не допустят порабощения общества ИИ, тестируют эмбрионы по когнитивным показателям.

Математик Цви Бенсон-Тилсен, глава компании, продвигающей идею ускоренного развития человечества, Berkeley Genomics Project, убежден, что, именно люди с прокачанным IQ смогут договориться с компьютером так, чтобы он руководствовался человеческими ценностями, или же убедят научное комьюнити остановить работы по усовершенствованию ИИ.

Генетические исследования «когнитивных шансов» предлагают, в частности, Nucleus Genomics и Herasight и стоит это удовольствие от 6 000 до 50 000 долларов (от 480 000 до 4 000 000 рублей по актуальному сегодня курсу). В расшифровке будущие родители получают не только риски заболеваний каждого «потенциального человека», но и его предполагаемый уровень интеллекта. Точных баллов IQ не гарантируют, заключение выглядит примерно так: «Эмбрион № 3 имеет на 10% более благоприятный когнитивный прогноз, чем остальные».