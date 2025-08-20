Шок! В Китае разрабатывают робота для вынашивания ребенка

Если до этого медицина знала только технологию инкубатора, в котором развивались рожденные недоношенными дети, то теперь картина меняется. Для решения проблемы бесплодия китайские ученые создают робот в форме гуманоида, оснащенный искусственной маткой в брюшной полости. Ожидается, что он сможет вынашивать беременность в течение 10 месяцев и рожать. Плод будет развиваться в синтетической околоплодной жидкости и получать питание через шланг.

По предварительным прогнозам прототип может быть выпущен в 2026 году, а его цена составит около 100 000 юаней (примерно 1 117 000 рублей).

На взгляд разработчиков, этические и юридические преграды для внедрения такой технологии могут быть преодолены, поскольку проект преследует благую цель — дать надежду людям, которые не могут стать родителями самостоятельно. Почему нельзя пойти по иному пути и легализовать суррогатное материнство, не обсуждалось.