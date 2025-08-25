Легкая беременность и никакого выгорания после родов: все тонкости и нюансы объясняет наш консилиум (гинеколог, офтальмолог и стоматолог!)

Женщины-2025 ввели тренд на биохакинг-материнство: для легкой беременности — генетический чекап, окулус-витамины и гигиена улыбки, а против постпартум-выгорания — контроль щитовидки и железа (в организме и в зале)!
9 месяцев плюс вайба
Будущие мамы — чудо-женщины — биохимический факт. С наступлением беременности увеличивается уровень половых гормонов «красоты» (эстрогенов, прогестерона): кожа бархатистая, глаза сияют, тембр — мягче, движения — плавнее. Но, увы, на самочувствие (и самоощущение!) влияют и некоторые негативные факторы.
Юлия Никонова
акушер-гинеколог клиники Embrylife холдинга GRANDMED
«Первое — недосып. Чтобы отражение в зеркале не было бледным и осунувшимся, а сон стал глубже и спокойнее — старайтесь не пить вечером чай и кофе, проветривайте комнату перед сном, используйте увлажнитель воздуха. Кстати, во втором и третьем триместре очень полезно использовать вторую подушку — продолговатую, которую можно положить вдоль тела и легко соблюдать рекомендованную позу сна на боку и полубоку. Если есть возможность, перестройте распорядок под потребности организма — один-два часа отдыха днем часто "окрыляют"!
Второе — токсикоз. Утром, чтобы минимизировать его проявления, как можно раньше съешьте что-то — натощак позывы более выражены. А в течение дня питайтесь дробно пять раз: регулярно и лучше по плану "гарвардской тарелки" (чтобы ваше тело и ребенок получили все необходимое, а сахар и холестерин не "прыгали").
Третье, что не идет на пользу — стереотипы о паузе в бьюти-жизни! Вопреки предрассудкам, будущие мамы могут красить волосы (лучше в хорошо вентилируемом помещении и безаммиачными красками), делать маникюр и педикюр. А вот инъекционные и аппаратные процедуры, фото- и лазерная эпиляция под девятимесячным табу — дают лишнюю нагрузку на организм. Фитнес не запрещен, а нужен! Бассейн, аквааэробика для беременных, йога и пилатес — это хороший метаболизм (отеки, пока!), сильные мышцы (никаких болей в спине) и качественный дофамин (хорошее настроение без "качелей")».
Всевидящие очки
Это база и правило — когда беременная женщина приходит к гинекологу для постановки на учет, он обязательно направляет ее к офтальмологу. Ничего страшного: проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр поверхности и внутренних структур глаза. Если в анамнезе есть нюансы, которые значительно влияют на оптику (офтальмологические заболевания, преэклампсия, негестационный диабет), нужно договориться о повторном чекапе.
Кристина Горбачева
офтальмолог центра «Зрение»
«В финале осмотра доктор скажет, можно ли рожать естественным путем, и даст свои рекомендации, как справляться с сухостью глаз и ухудшением зрения — частыми симптомами-спутниками беременности, которые проходят после родов. Кстати! Еще женщины сталкиваются с появлением пигментации на веках — не нужно бежать в аптеку за отбеливающим кремом — обычно пятна, вызванные гормональными изменениями, проходят с рождением малыша.
Ad summam: как правило, для ухода за глазами молодым мамам достаточно увлажняющих капель (если появилось ощущение "песка"). Никакие БАДы мы не советуем: витаминами и микроэлементами для здоровья окулярного аппарата (Омега-3, лютеин, зеаксантин, витамин А) организм обеспечат разноцветные овощи и фрукты, зелень, растительные масла, орехи, рыба. А если у вас много зрительной нагрузки ("цифровая" работа, любовь к чтению допоздна), достаточно следовать правилу 20–20–20: отрываться от экрана / книги каждые 20 минут на 20 секунд и смотреть на предметы, расположенные на расстоянии 20 футов (5–6 метров). И еще отвечу на вопрос, беспокоящий девушек, которые носят линзы: рожать в них или в очках? Для естественных родов нет строгих запретов, но учтите — процесс может быть долгим, что приводит к пересыханию линз и дискомфорту. А при кесаревом сечении (иногда оно необходимо не по плану!) контактные линзы использовать нельзя. Поэтому в любом случае положите в сумку для роддома очки».
Зуб на зуб (попадает!)
Идеальный (ответственный!) расклад: отнестись к созданию семьи как к ракетостроению и все тщательно спланировать — перед беременностью вылечить кариесы и воспаления, удалить зубы (если показано), сделать чистку и укрепление эмали — фторирование. Но! Не забываем о профилактических визитах к стоматологу в каждом триместре и домашнем уходе.
Ольга Вишневская
заведующая отделением терапии, врач-стоматолог, терапевт, детский врач клиники «Флоренция»
«Во-первых, токсикоз способствует тому, что на зубы попадают кислоты желудочного сока — они повреждают эмаль. Противодействие: тщательно полоскать рот обычной водой, использовать неабразивную, полирующую пасту. Во-вторых, гормоны, которые обеспечивают правильное вынашивание ребенка, могут вызывать кровоточивость десен — здесь терапию подберет только доктор. В-третьих, в эти 9 месяцев повышается вязкость слюны, что приводит к нарушению функции "самоочищения" зубов. А еще уменьшается число ионов калия в слюне — растет численность патогенных микроорганизмов. Проблему решит чистка по методу Басса (легко гуглится) и обильное питье. А гигиену в клинике можем провести во втором триместре, с 15-й недели.
Наконец, некоторые будущие мамы испытывают магнетическую тягу к сладкому — увы, это прямая дорога к кариесу. Берем волю в руки и ограничиваем дубайский шоколад (лучше заменить его фруктами и ягодами), чистим зубы после каждого приема сладкой пищи, применяя укрепляющие пасты с кальцием. После родов ставим в календарь: осмотры и профгигиена — не реже одного раза в полгода. Когда закончите кормление, советую сделать контрольный рентген всех зубов и проконсультироваться с доктором, чтобы исключить хронические воспаления, которые могли возникнуть во время беременности».
Адьос, бэби-блюз
После рождения ребенка не геройствуйте (вы уже совершили подвиг!) и пересмотрите принцип «все могу сама»: принимайте помощь близких — они ухаживают за малышом, а вы восстанавливаете силы. Спустя три недели после родов обязательно посетите гинеколога: он проведет контрольный осмотр и подтвердит, что организм успешно восстанавливается.
Марина Кривонос
акушер-гинеколог клиники семейной медицины «МЕДИ на Комендантском»
«Если чувствуете усталость и грусть, то расскажите об этом доктору — он назначит проверку уровня железа и гемоглобина (они отвечают за ресурс сил), а также показатели щитовидной железы (иногда из-за ее сбоя после беременности усиливается выпадение волос) и подберет решение — витаминную или медикаментозную поддержку. И кроме того, в период грудного вскармливания иногда бывает сложно вернуться к половой жизни (сильная сухость, ранимость во время близости) — не стесняйтесь обсудить это со специалистом. Он подскажет хорошие увлажняющие лубриканты, которые деликатно решат вопрос.
Еще один момент: дорогие женщины, набирать вес во время беременности — как правило, абсолютно нормально. Экстремальное похудение после родов точно не придаст вам сил — к тому же оно может нарушить лактацию (на кормление грудью организм тратит дополнительные 400 ккал). А вот спорт — это отлично: он улучшает сон, углеводный обмен, повышает качество мышц, подтягивает силуэт и снижает риск развития диабета. В среднем, постепенно возвращаться к нагрузкам после естественных родов можно уже через месяц, а после кесарева — через два. Начинайте с привычных упражнений, прислушивайтесь к себе во время тренировок (останавливайтесь, если что-то беспокоит) и пейте достаточно воды!»
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
