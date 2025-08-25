Легкая беременность и никакого выгорания после родов: все тонкости и нюансы объясняет наш консилиум (гинеколог, офтальмолог и стоматолог!)

акушер-гинеколог клиники Embrylife холдинга GRANDMED

«Первое — недосып. Чтобы отражение в зеркале не было бледным и осунувшимся, а сон стал глубже и спокойнее — старайтесь не пить вечером чай и кофе, проветривайте комнату перед сном, используйте увлажнитель воздуха. Кстати, во втором и третьем триместре очень полезно использовать вторую подушку — продолговатую, которую можно положить вдоль тела и легко соблюдать рекомендованную позу сна на боку и полубоку. Если есть возможность, перестройте распорядок под потребности организма — один-два часа отдыха днем часто "окрыляют"!

Второе — токсикоз. Утром, чтобы минимизировать его проявления, как можно раньше съешьте что-то — натощак позывы более выражены. А в течение дня питайтесь дробно пять раз: регулярно и лучше по плану "гарвардской тарелки" (чтобы ваше тело и ребенок получили все необходимое, а сахар и холестерин не "прыгали").

Третье, что не идет на пользу — стереотипы о паузе в бьюти-жизни! Вопреки предрассудкам, будущие мамы могут красить волосы (лучше в хорошо вентилируемом помещении и безаммиачными красками), делать маникюр и педикюр. А вот инъекционные и аппаратные процедуры, фото- и лазерная эпиляция под девятимесячным табу — дают лишнюю нагрузку на организм. Фитнес не запрещен, а нужен! Бассейн, аквааэробика для беременных, йога и пилатес — это хороший метаболизм (отеки, пока!), сильные мышцы (никаких болей в спине) и качественный дофамин (хорошее настроение без "качелей")».