«Им не нужен гинеколог, все равно рожать нельзя»: главные мифы о женщинах с ментальными особенностями, в которые важно перестать верить

Особенным женщинам гинеколог не нужен

Совсем не так. Начинать следить за здоровьем следует, как минимум, с подростковых лет. У девочек с депрессией, тревожными расстройствами в возрасте становления репродуктивной системы (13-15 лет), в том числе у вынужденно принимающих антидепрессанты, часто бывают нарушения менструального цикла. Например, аменорея (полное отсутствие менструаций) или олигоменорея (редкие менструации, когда промежутки между более 35 дней, или когда менструации происходят менее девяти раз в год). Именно поэтому особенным девушкам следует наблюдаться у детского гинеколога не реже, чем раз в полгода для оценки состояния здоровья и своевременной помощи. На приеме проводится УЗИ органов малого таза и назначается поддерживающая терапия для сохранения фертильности.

У взрослых женщин репродуктивного возраста также часто встречаются нарушения менструального цикла (чаще всего, вторичная аменорея или маточные кровотечения), а период менопаузы сопровождается ярко выраженными перепадами настроения и приливами.

В первую очередь, с наступлением менархе, нужно регулярно наблюдаться у детского гинеколога, а также сдавать анализ на флору и делать УЗИ органов малого таза. Помимо этого, необходимо регулярно посещать эндокринолога и проверять щитовидную железу, поскольку она отвечает практически за все процессы в нашем организме — за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ, рост и развитие клеток, а также влияют на работу многих органов и систем.

Родители и опекуны не могут помочь, особенно если женщина взрослая

Наоборот, они играют важную роль в сохранении репродуктивного здоровья своих родных. Как мы говорили, у девочек часто бывают длительные, болезненные и обильные месячные. И здесь родителю или опекуну обязательно нужно обратиться к специалисту по подростковой гинекологии, который поможет подобрать средства для интимной гигиены, рассказать, как их правильно использовать, назначит препараты для облегчения состояния.

А среди взрослых пациенток остро стоит вопрос беременности, ведь почти каждая женщина когда-нибудь захочет стать мамой. Так как у данной категории девушек вынашивание ребенка может протекать непросто, то поддержка родственника или опекуна очень ценна: они помогают вовремя получить консультацию специалиста (акушера-гинеколога, терапевта, невролога, эндокринолога и т.д.), контролируют своевременный прием препаратов, сопровождают в родах.