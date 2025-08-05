«Им не нужен гинеколог, все равно рожать нельзя»: главные мифы о женщинах с ментальными особенностями, в которые важно перестать верить

Особенные девочки, девушки и женщины могут жить полноценной жизнью и становиться мамами! Как им заботиться о своем репродуктивном здоровье и чем могут помочь родственники, врачи и общество — рассказывает Надежда Усынина, акушер-гинеколог, медицинский директор сети клиник женского здоровья «Медок» (кстати, они открыли клинику, интерьер которой создан в коллаборации с инклюзивной мастерской «Простые вещи» — и это очень красиво!).
Особенным женщинам гинеколог не нужен
Совсем не так. Начинать следить за здоровьем следует, как минимум, с подростковых лет. У девочек с депрессией, тревожными расстройствами в возрасте становления репродуктивной системы (13-15 лет), в том числе у вынужденно принимающих антидепрессанты, часто бывают нарушения менструального цикла. Например, аменорея (полное отсутствие менструаций) или олигоменорея (редкие менструации, когда промежутки между более 35 дней, или когда менструации происходят менее девяти раз в год). Именно поэтому особенным девушкам следует наблюдаться у детского гинеколога не реже, чем раз в полгода для оценки состояния здоровья и своевременной помощи. На приеме проводится УЗИ органов малого таза и назначается поддерживающая терапия для сохранения фертильности.
У взрослых женщин репродуктивного возраста также часто встречаются нарушения менструального цикла (чаще всего, вторичная аменорея или маточные кровотечения), а период менопаузы сопровождается ярко выраженными перепадами настроения и приливами.
Родители и опекуны не могут помочь, особенно если женщина взрослая
Наоборот, они играют важную роль в сохранении репродуктивного здоровья своих родных. Как мы говорили, у девочек часто бывают длительные, болезненные и обильные месячные. И здесь родителю или опекуну обязательно нужно обратиться к специалисту по подростковой гинекологии, который поможет подобрать средства для интимной гигиены, рассказать, как их правильно использовать, назначит препараты для облегчения состояния.
А среди взрослых пациенток остро стоит вопрос беременности, ведь почти каждая женщина когда-нибудь захочет стать мамой. Так как у данной категории девушек вынашивание ребенка может протекать непросто, то поддержка родственника или опекуна очень ценна: они помогают вовремя получить консультацию специалиста (акушера-гинеколога, терапевта, невролога, эндокринолога и т.д.), контролируют своевременный прием препаратов, сопровождают в родах.
Ментальное здоровье не влияет на физическое
В первую очередь, особенные девушки подвержены железодефицитной анемии на фоне обильных менструаций, а при пониженной двигательной активности находятся в зоне риска развития эндометриоза.
Во-вторых, они в силу своего основного заболевания могут пропустить симптомы развития функциональных кист (достаточно частое явление вообще у всех женщин репродуктивного возраста): задержку месячных, другие нарушения менструального цикла, боли внизу живота.
Далее, присутствует повышенный риск разрыва кист. Это связано с отсутствием овуляции на фоне приема препаратов центрального действия, когда растущий фолликул не лопается для выхода яйцеклетки, а продолжает расти дальше, повреждая ткань здорового яичника. Если пропустить сигналы организма, то есть вероятность разрыва кист, при котором понадобится операция с удалением нормальной ткани яичника, что может приводить к бесплодию.
Наконец, при неправильной интимной гигиене вероятен дебют воспалительных заболеваний репродуктивной системы.
Им нельзя рожать
Правильнее сказать, что иногда бывает непросто. Зачастую прием препаратов, назначенных по жизненным показаниям и позволяющих сохранять нормальную социализацию, тормозит созревание фолликула в яичнике, приводя к ановуляции и, как следствие, к бесплодию. Так, при планировании беременности очень важно отслеживать гормональный фон и овариальный резерв, а при необходимости подобрать метод терапии, чтобы повысить фертильность, и девушка смогла забеременеть.
Как особенной женщине стать мамой, если есть такие сложности?
На сегодняшний день очень широко используются программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) по криоконсервации ооцитов (женские половые клетки, которые развиваются в яичниках и являются начальной стадией формирования яйцеклетки). Это актуальная процедура в том случае, если женщине необходимо проходить длительное лечение, при котором есть риск развития инфертильности.
Для лечения бесплодия применяются различные протоколы ЭКО, а если женщина не в состоянии выносить своего малыша — суррогатное материнство.
А КОКи не влияют негативно?
Прием препаратов оральной контрацепции не всегда подходит, поскольку у них есть противопоказания совместного приема с лекарствами по основному ментальному заболеванию. В данном случае лучше выбрать метод внутриматочной контрацепции (спираль).
Клиника «Медок Парнас» расписана при участии художников с ментальными особенностями в коллаборации с инклюзивной мастерской «Простые вещи». Проект поднимает остросоциальную тему, которая табуирована в обществе, и подчеркивает важность физиологических потребностей женщин с ментальными особенностями. Обратиться сюда может каждая женщина и в любом состоянии здоровья!
Особенные люди не чувствуют грубости
Все знают и понимают, что такое нетактичность, а уровень ранимости у каждого свой, мы очень разные. И, увы, с грубостью или болезненным осмотром на приеме у гинеколога сталкивались многие женщины. Поэтому часто задача ответственного врача — «переписать» травматичный опыт через заботливое и доброжелательное отношение к любой пациентке (с ментальными отличиями и без). А задача клиники — поспособствовать и обеспечить комфорт, в том числе через удобство и эстетику, «небольничный» интерьер.
Они не умеют нормальном общаться с врачом
Доктору нужно понимать, что перед ним — пациентка с ментальными особенностями, и она может не пожелать остаться со специалистом наедине. Поэтому присутствие опекуна или родителя даже во время осмотра допустимо в любом возрасте. При этом все манипуляции должны проводится максимально бережно и только после предупреждения.
Их нельзя научить заботе о здоровье
Девочкам с ментальными особенностями не подходят групповые обучения, но все вопросы можно и нужно обговорить на приеме индивидуально. Врач доступным языком (без сложносочиненных терминов и на комфортной скорости!) расскажет пациентке о нюансах ее репродуктивной системы, менструации, гигиене и контрацепции.
Во взрослом возрасте, в случае, если ментальный диагноз является не наследственным, а приобретенным в процессе жизни (к примеру, травма, заболевание центральной нервной системы), доктор обратит внимание женщины на заполнение календаря менструаций и посещение гинеколога каждые полгода.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
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