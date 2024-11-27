Главные вопросы о менопаузе (и как ее не бояться). Всем нужны гормоны или есть альтернативы? А вес увеличится? Секс не отменяется?

«Менопауза = старость + отсутствие радостей жизни» — миф! Как подготовиться к этому периоду и минимизировать неприятные симптомы? Можно ли отсрочить его наступление? И какую роль играет заместительная гормональная терапия? Подготовили FAQ вместе с Мариной Лисянской, врачом-гинекологом MK Clinic&Beauty.
Почему думать о менопаузе нужно за 10-15 лет до нее
После 35 лет гормональный фон женщины начинает претерпевать изменения. В частности, снижается уровень эстрогенов — гормонов, которые отвечают как за репродуктивное здоровье, так и за обмен веществ, целостность костной ткани, функцию нервной и многих других систем организма. Само постепенное снижение эстрогенов — не повод для паники и немедленного обращения за гормональной терапией, просто важно быть внимательной к своему организму.
Средний возраст наступления менопаузы составляет 51–52 года, но первые сигналы иногда звучат и за 10 лет до этого. Потому нужно следить, появляются ли (и с какой регулярностью) такие предвестники менопаузы, как:
- Резкие перепады настроения;
- Нарушения сна;
- Приливы жара, потливость и скачки температуры тела.
Репрорутина или ключевые шаги к комфортной менопаузе
- Посещение гинеколога 1 раз в 6 месяцев. Это главный шаг, сделать который достаточно, чтобы получить развернутый план действий — доктор даст нужные рекомендации и при необходимости направит к профильным специалистам.
- Прохождение необходимых обследований. В частности, с 21 года раз в три года — скрининг рака шейки матки, до 40 лет раз в год — УЗИ молочных желез, после 40 лет добавляется маммография 1 раз в два года.
- Сбалансированное и регулярное питание без диет и голоданий. Рацион, богатый фруктами, овощами, клетчаткой и полезными жирами, способствует поддержанию гормонального баланса и качества жизни в целом.
- Здоровый образ жизни. Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя — необходимые условия для профилактики многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые, риск которых повышается в период менопаузы.
- Физическая активность. Систематические нагрузки положительно влияют на стабильность настроения, качество сна и работу сердца.
Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять тренировкам средней интенсивности — не менее 2,5–5 часов в неделю, а тренировкам высокой интенсивности — не менее 75 минут–2,5 часов в неделю. В идеальной картине: сочетать эти виды занятий и разбавлять силовыми средней или большей интенсивности на все основные группы мышц не реже двух раз в неделю!
- Управление настроением: стресс может усугубить менопаузальные симптомы тревоги и депрессии. Найдите эффективные способы борьбы с ним – йога, медитация, прогулки на природе. Или бокс, почему нет?
Как связаны секс и менопауза
Интересная закономерность была выявлена в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science. Ученые обнаружили, что у женщин, ведущих регулярную половую жизнь, вероятность наступления менопаузы на 28% ниже, чем у женщин, которые занимаются сексом со своим партнером реже одного раза в месяц. Теория привлекательная, но без серьезной доказательной базы. Все-таки менопауза зависит не от количества контактов, а от ресурса яичников — и если он расходуется, то неважно, насколько регулярна половая жизнь, менопауза наступит, как определено физиологически.
Но, кстати говоря, после наступления менопаузы сексуальная активность (как и правила безопасного контакта) не отменяется. То, что женщины перестают испытывать интерес к сексу и удовольствие от него — абсолютный факт и самая частая жалоба. Это связано со снижением эстрогенов, прогестерона и тестостерона. Но! Грамотно подобранная терапия (от гормональных препаратов до лубрикантов) возвращает и улучшает качество сексуальной жизни.
Менопаузальная гормональная терапия: за и против
Менопауза — абсолютно естественный физиологический процесс, который не требует лечения как такового. Но если необходимо скорректировать «патологические симптомы»: сильные приливы, раздражительность и повышенную тревогу, ухудшение памяти и внимания, сухость кожи и слизистых, снижение качества волос, то может быть назначена заместительная или менопаузальная гормональная терапия (МГТ).
МГТ — индивидуальная стратегия лечения гормональными препаратами, которая — подчеркнем еще раз — применяется по необходимости, а не как рутинная процедура. Особенно задуматься о ней стоит при преждевременной и ранней менопаузе (до 40 и 45 лет, соответственно), так как раннее прекращение работы яичников существенно повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.
Подходит МГТ не всем. Если в медицинской истории пациентки есть рак молочной железы, опухоли печени, острый гепатит и ряд других заболеваний, то эта стратегия не применяется. В таком случае можно рассмотреть безопасные альтернативы, к примеру, фитоэстрогены — негормональные растительные препараты против проявлений климакса.
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