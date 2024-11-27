Главные вопросы о менопаузе (и как ее не бояться). Всем нужны гормоны или есть альтернативы? А вес увеличится? Секс не отменяется?

Почему думать о менопаузе нужно за 10-15 лет до нее

После 35 лет гормональный фон женщины начинает претерпевать изменения. В частности, снижается уровень эстрогенов — гормонов, которые отвечают как за репродуктивное здоровье, так и за обмен веществ, целостность костной ткани, функцию нервной и многих других систем организма. Само постепенное снижение эстрогенов — не повод для паники и немедленного обращения за гормональной терапией, просто важно быть внимательной к своему организму.

Средний возраст наступления менопаузы составляет 51–52 года, но первые сигналы иногда звучат и за 10 лет до этого. Потому нужно следить, появляются ли (и с какой регулярностью) такие предвестники менопаузы, как:

Резкие перепады настроения; Нарушения сна; Приливы жара, потливость и скачки температуры тела.

«Волшебной таблетки», способной отсрочить менопаузу на годы, не существует. Однако грамотная рутина способна значительно смягчить ее последствия.