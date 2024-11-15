Недрочабрь: почему отказ от мастурбации бессмысленен с медицинской точки зрения, но полезен — с социальной?

Доктор, это точно не опасно?

Мастурбация не сказывается на вашем здоровье, не лишает невинности. Если мастурбация не влияет на качество жизни —любите себя на здоровье! Под влиянием на качество жизни я имею ввиду следующее:

если человек не может работать, быть социально активным, заниматься бытовыми делами;

когда мастурбация носит навязчивый характер;

когда партнерскому сексу (при наличии партнера, согласного на секс) человек все равно предпочитает мастурбацию.

— это уже звоночки к тому, что соло-секс идет во вред и скорее всего необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Некоторые специалисты советуют воздерживаться от мастурбации с целью улучшения качества партнерского секса. Я не отношусь к числу подобных, а даже наоборот — против воздержаний. Нужно понимать, что мастурбация не является заменой партнерского секса. Полноценный половой акт является не только механическим действием, но и эмоционально- и энергозатратным способом коммуникации взрослых людей. Опять же, конечная цель секса — не всегда оргазм, в то время как мастурбация практически во всех случаях — именно про него.

Что же касается базовой безопасности, я не рекомендую использовать для мастурбации предметы, которые предназначены для еды. Сейчас на рынке огромный ассортимент игрушек, и каждый может выбрать себе по вкусу. А если в этом есть сложности, то всегда можно обратиться к специалисту. Так же обязательно нужно использовать лубрикант, чтобы профилактировать повреждение слизистой.

Внимание! Не используйте детское масло, пищевое масло, крем и так далее. Также не стоит заниматься самоублажением, если есть повреждения или раны в области гениталий. Если соблюдать этот небольшой ряд требований, то мастурбация будет нести не вред, а только приятные ощущения.

Есть ли мастурбации место в партнерских отношениях?

Мастурбация — отличный выход, когда у партнеров разная половая конституция, когда по какой-то причине одному из них нельзя/не хочется заниматься сексом, в то время как второму это необходимо.

Если ваш партнер удовлетворяет себя сам, то просто порадуйтесь за него и дайте возможность иметь свое личное пространство. Но если из-за мастурбации одного из партнеров, либо у человека не находящегося в отношениях, начинает страдать сфера рабочей и бытовой деятельности, сфера партнерского секса, то это уже повод обратится к врачу.