Недрочабрь: почему отказ от мастурбации бессмысленен с медицинской точки зрения, но полезен — с социальной?

«Когда вы прочтете все эти труды, перед вами откроется истина: воздержание, воздержание, воздержание» — сказали бы мы про наш новый материал о самоудовлетворении и его ограничении, но не скажем. Истина в другом: умеренная мастурбация не просто не причиняет вред, она в принципе полезна для разных аспектов здоровья. Но! Некоторые соцвопросы контроль рукоблудства гипотетически может решить. Рассказываем подробнее.
Отказ от рукоблудства: мнение врача
По просьбе редакции Собака.ru своим комментарием поделилась Валерия Генералова, врач-психиатр, сексолог Lahta Clinic.
Я часто слышу вопрос «Валерия, мне сказали, что нельзя мастурбировать, так как это сказывается на моих проблемах в парных отношениях. Как вы считаете, можно? А если можно, то сколько?». Можно, и нужно! Каждый делает это, как он хочет, и — важно — сколько он хочет! Ничего вредного и грешного в природе мастурбации нет.
Мастурбация обладает огромным количеством положительных моментов, и она важна на разных этапах развития нашего биологического и психического развития. В детском возрасте — позволяет изучать свое тело, далее — от мастурбации зависит адекватность формирования эрогенных зон. Вы знали, что многие люди неправильно мастурбируют? Да, и такое бывает, так что утверждение «Сексу не надо учить, сами всему научаться» совсем не верно. Конечно, человек не придет к сексологу с запросом «Доктор, научите меня мастурбировать», это было бы как минимум странно. Скорее всего он скажет: «У меня проблемы в сексе, я не могу кончить, но при этом в соло я всегда заканчиваю».
А еще мастурбация — не плохой способ справиться со стрессом. В подростковом периоде часто бывает, что при напряженной обстановке дома, ребенок то и дело начинает уединяться. Мастурбация позволяет развивать чувствительность, и самое главное — получать удовольствие. Так уж вышло, что человеку нравится делать себе приятно. Разными способами, конечно, но цель в итоге одна.
Доктор, это точно не опасно?
Мастурбация не сказывается на вашем здоровье, не лишает невинности. Если мастурбация не влияет на качество жизни —любите себя на здоровье! Под влиянием на качество жизни я имею ввиду следующее:
- если человек не может работать, быть социально активным, заниматься бытовыми делами;
- когда мастурбация носит навязчивый характер;
- когда партнерскому сексу (при наличии партнера, согласного на секс) человек все равно предпочитает мастурбацию.
— это уже звоночки к тому, что соло-секс идет во вред и скорее всего необходимо обратиться за профессиональной помощью.
Некоторые специалисты советуют воздерживаться от мастурбации с целью улучшения качества партнерского секса. Я не отношусь к числу подобных, а даже наоборот — против воздержаний. Нужно понимать, что мастурбация не является заменой партнерского секса. Полноценный половой акт является не только механическим действием, но и эмоционально- и энергозатратным способом коммуникации взрослых людей. Опять же, конечная цель секса — не всегда оргазм, в то время как мастурбация практически во всех случаях — именно про него.
Что же касается базовой безопасности, я не рекомендую использовать для мастурбации предметы, которые предназначены для еды. Сейчас на рынке огромный ассортимент игрушек, и каждый может выбрать себе по вкусу. А если в этом есть сложности, то всегда можно обратиться к специалисту. Так же обязательно нужно использовать лубрикант, чтобы профилактировать повреждение слизистой.
Внимание! Не используйте детское масло, пищевое масло, крем и так далее. Также не стоит заниматься самоублажением, если есть повреждения или раны в области гениталий. Если соблюдать этот небольшой ряд требований, то мастурбация будет нести не вред, а только приятные ощущения.
Есть ли мастурбации место в партнерских отношениях?
Мастурбация — отличный выход, когда у партнеров разная половая конституция, когда по какой-то причине одному из них нельзя/не хочется заниматься сексом, в то время как второму это необходимо.
Если ваш партнер удовлетворяет себя сам, то просто порадуйтесь за него и дайте возможность иметь свое личное пространство. Но если из-за мастурбации одного из партнеров, либо у человека не находящегося в отношениях, начинает страдать сфера рабочей и бытовой деятельности, сфера партнерского секса, то это уже повод обратится к врачу.
Ребенок мастурбирует: как реагировать родителям?
Когда ребенок трогает себя, в том числе и в области гениталий, он не делает это для снятия сексуального напряжения, у него нет никакого эротического подтекста. Он понятия не имеет об интимности мастурбации. Ребенок изучает не только этот мир, но и свое тело.
Выходит так, что ребенок потрогал себя, почувствовал: «Ага! А это приятно!» и, что логично, начал повторять понравившиеся действия. Взрослые, разве вы не стремитесь повторить то, что вам кажется приятным? Чихнуть 4 раза подряд, почесаться, после того, как пришлось долго терпеть, поковырять в носу или ухе?
Но есть момент, который требует настороженности со стороны родителей. А именно — ребенок использует мастурбацию в качестве способа успокоится, избавиться от тревоги. Особенно распространен этот паттерн, если дома или в коллективе (детский сад, школа) имеются проблемы с преподавателями или сверстниками. Самоудовлетворение превращается в способ уйти от постоянной напряженной и конфликтной атмосферы.
Если вы застали ребенка за мастурбацией, то не нужно начинать его ругать, пристыжать, угрожать, прерывать! Но и восхвалять и устраивать праздник тоже не лучшая идея. Все это ведет к к нарушениям психосексуального развития, здорового осознания своего пола, развития эрогенных зон и, как следствие, к будущим проблемам в сексуальном плане. Просто оставьте ребенка наедине с собой.
А когда настанет подходящее время, объясните ему, что касаться своих половых органов и получать удовольствие — нормально, но делать это можно, только когда никто не видит, и только чистыми руками. Кроме того, расскажите, зачем интимные зоны нужно прикрывать одеждой и кому можно показывать. Очень важно дать понять ребенку, что доступ к его гениталиям могут иметь только родители или врач, и обязательно с его разрешения! Пусть он знает как называются его половые органы, для того, чтобы без стеснения сказать, где у него болит и где его нельзя трогать. Нужно понимать, что секспросвет — это не про рассказы о позах в сексе и не демонстрация секс-игрушек. Это в первую очередь про безопасность.
Если мастурбация полезна, то почему тогда в соцсетях из года в год вирусится недрочабрь (и что это)?
А вот, к чему привел собственный ресерч редакции Собака.ru. В 2011 году в словаре Urban Dictionary появилось определение No Nut November (дословно: без орехов в ноябре, содержательно: без эякуляции в ноябре) — челленджа, по условиям которого мужчинам нельзя кончать в течение месяца. Никакой мастурбации и секса, единственное исключение — непреднамеренная эякуляция в результате эротических снов.
Ничего возвышенного это движение изначально не предполагало. Плодило мемы о сложностях воздержания и иронизировало схожестью над Movember — акцией отказа мужчин от бритья в течение всего ноября (сэкономленные на покупке пены и бритв средства направляются на исследования способов борьбы с раком простаты).
Однако по мере роста популярности No Nut November (любезно переименованного Рунетом в «Недрочабрь») стали появляться самые разные и невероятные сообщения о пользе отказа от мастурбации. Пользователи и спикеры без медицинского образования делились, что стали буквально «умнее, сильнее и быстрее» (и вообще обрели силу джедаев) после 30 дней без рукоблудства, а также утверждали, что отказ от эякуляции повышает уровень тестостерона (нет!), руководствуясь ненадежными исследованиями с очень ограниченными данными.
По сути, интерес к тренду можно объяснить простой формулой: секс + юмор всегда привлекают внимание.
Тем не менее, были выдвинуты предположения, что отказ от частого соло может помочь:
- Улучшить отношения с партнером;
- Расширить свои социальные горизонты (появится время на занятия другими делами, кроме ручного труда);
- Снизить информационную и психологическую нагрузку на людей, у которых по ряду медицинских причин есть проблемы с сексуальной функцией;
- Преодолеть порнозависимость и наконец-то пошатнуть этически и юридически спорную индустрию контента для взрослых (пока это несбыточно совершенно, в ноябре порносайты не замечают снижения трафика!).
Все эти гипотезы имеют право на существование, однако важно заметить, что настоящую зависимость довольно сложно преодолеть, отказавшись от аддиктивного поведения (которое и формирует все проблемы, с которыми, как утверждается, борется ограничение мастурбации). Все-таки лучшим решением становится визит к психотерапевту, психиатру, сексологу.
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