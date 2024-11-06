Как принять свое тело и начать получать удовольствие от секса (а не думать, как выглядишь)?

Существуют ли методики, чтобы прокачать свой «телесный интеллект»?

Я бы предложила следующие.

Зеркальная экспозиция. Нужно найти для себя время и место, где никто не потревожит, встать перед зеркалом в полный рост, желательно в минимуме одежды или вообще без нее, посмотреть на себя в зеркало и заметить те чувства и мысли, которые приходят в голову.

Если разглядывание собственного тела вызывает стыд, неудобство, дискомфорт или злость, на этих чувствах следует остановиться и проанализировать, как так получилось, что вы воспринимаете себя очень критично и даже испытываете некое отвращение. Наше тело изначально не создавалось для того, чтобы вызывать у всех восхищение. Наше тело — это то, что помогает нам проживать эту жизнь, и поэтому эмоциональное принятие и безоценочность — это очень важный компонент.

После того, как человек смотрит на себя в зеркало, ему нужно начать описывать себя (желательно вслух), избегая оценочных эпитетов. То есть, как только человек смотрит на себя в зеркало и говорит «Я вижу рыхлый, дряблый живот», ему нужно остановиться и переформулировать так, чтобы звучало безоценочно. Не хвалить себя, а именно безоценочно описать.

Такое упражнение, как правило, выполняют в контакте с психотерапевтом, потому что он может дать обратную связь, помочь выстроить безоценочное отношение к телу.

Письмо собственному телу. Напишите собственному телу письмо, начав со слов «мое дорогое тело».

В этом письме нужно выразить все те чувства, которые человек испытывает к собственному телу. Причем желательно замечать все чувства. Обычно я предлагаю писать предложениями, начинающимися со слов:

— «Мне очень радостно, когда ты…» такая здоровая, бодрая, спортивная, помогаешь мне заниматься любимыми делами.

— «Я очень благодарна тебе за…», например, то, что ты помогла мне выносить и родить замечательного ребенка, которого я очень люблю.

— «Мне очень грустно, когда ты…», например, чего-то не можешь

— «Мне бывает стыдно, когда ты…»

— «Я испытываю отвращение, когда ты…»



То есть для начала описать весь спектр эмоциональных состояний, которые вызывает собственное тело.

Дальше это письмо отложить, сделать несколько дыхательных циклов, сконцентрироваться на телесных ощущениях. Затем прочитать письмо и неведущей рукой (если человек правша, то левой, если левша, то правой) написать ответ от собственного тела: «Моя дорогая Маша, я получило твое письмо, и у меня родился такой ответ».

И здесь тоже важно прислушиваться к своим ощущениям, писать то, что приходит в голову, здесь нет правильных или неправильных ответов. После того, как письмо будет написано, сделать паузу на несколько дыхательных циклов и перечитать его. И дальше, возможно, появятся подсказки к тому, что необходимо делать, где тело нуждается в конкретных вещах: в правильном режиме питания, качественном сне и так далее.

Такие письма можно писать себе на протяжении некоторого времени. Это длительная работа. Вообще не существует ни одной методики, которая волшебным образом поможет наладить телесный интеллект за одну итерацию.

Нарисовать силуэт. Попробуйте нарисовать силуэт абстрактного человека. И, сосредоточившись на себе, попробовать наполнить силуэт теми эмоциями, которые вы испытываете сейчас и испытывали ранее, которые вам понятны и знакомы.

Затем для каждого чувства подобрать цвет и место в теле, где оно ощущается. Например, я испытываю агрессию. Мне кажется, что это агрессия такого ярко-красного цвета, и, когда я её испытываю, у меня сжимаются кулаки и напрягается живот. Соответственно, я закрашиваю эти части тела на силуэте. Или я часто испытываю обиду. Она темно-фиолетовая, ощущается как такой острый комок в горле. И в этом месте, в силуэте, мы рисуем обиду. То есть наполняем силуэт своими эмоциями.

Дальше нужно нарисовать второй силуэт — а как нам хочется, чтобы было? Какие чувства хочется испытывать, где их хочется проживать, как? И создать такой силуэт желаемого состояния, который хорошо помогает в гармонизации эмоциональной сферы.

Рисунок половых органов. Четвертая методика, которую можно предложить в рамках исследования сексуального аспекта, — рисунок своих гениталий. Советую начать с того, чтобы поставить зеркало и внимательно рассмотреть, как все выглядит, потому что очень большой проблемой в сексуальности является неприятие своих половых органов.

Многим из нас в детстве внушали, что это неправильная часть тела, она грязная, ее нельзя трогать, она некрасивая. Конечно, это очень фонит при сексуальном контакте. И создание рисунка своих половых органов, и фокус на тех чувствах, которые возникают, и работа с этими чувствами, если они негативные, — это то, что будет помогать в развитии сексуальности.