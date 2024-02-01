Главные вопросы об анальном сексе. Всем будет приятно? Где искать точку K (нет, не G)? Что выбрать между «наездницей» и «догги-стайл»?

Не живите стереотипами

Анальный секс — просто еще один доступный вид удовольствия для обоих партнеров. Однако тема эта очень табуирована и пропитана негативными установками. Но если развеять мифы, то станет очевидно, что ничего непристойного и грязного в такой практике нет. Наоборот, она доставляет новые физические ощущения и эмоции.

Анальный секс — неестественный процесс?

У каждого из нас есть установки в своей голове. И часто то, что не вписывается в их картину мира, люди отвергают со словами: «Природой так не задумано». А на самом деле анальным сексом занимаются даже животные, например, гориллы, орангутанги и некоторые виды макак. Что интересно, доминирующий партнер не всегда орудует половым органом — иногда используются и пальцы.

Это грязно (во всех смыслах слова)?

Каждый вправе самостоятельно решать, что грязно, а что нет. Но получать истинное удовольствие от секса чаще мешают именно стереотипы и индивидуальное отрицательное отношение. Хотя, конечно, гигиену никто не отменял.

Будет больно?

Неприятные ощущения могут появляться в процессе от незнания и от неправильной подготовки.

Опасно для здоровья?

В мире не проводилось ни одного исследования, которое бы доказывало вред данной практики, наоборот множество организаций по охране здоровья, сексологов и врачей считают ее нормальной и безопасной, если нет индивидуальных противопоказаний, вроде геморроя и ИППП. А по статистике знаменитого Института Кинси по изучению секса, гендера и репродукции 44% мужчин и 36% женщин занимаются анальным сексом регулярно. Так что если придерживаться всех ниже описанных пунктов, то получать пара будет только удовольствие, и никакого вреда.

Берегите здоровье

Очень важно предохраняться барьерным методом, то есть использовать презервативы.

Анальная флора агрессивна, и бактерии могут проникнуть в уретру, вызвав уретрит, простатит, цистит и даже эректильную дисфункцию. Поэтому контрацепция обязательна, без возможности торга, во имя здоровья и безопасности (и снижения риска ЗППП) обоих партнеров. В идеале выбирать особо прочные презервативы, так как при анальном сексе трение гораздо более сильное, чем при вагинальном, а значит и нагрузки на презерватив выше. Подойдут, в частности, Unilatex Extra Strong, Ganzo Strong, My Size или Sagami.

! Если практики меняются в процессе (допустим, от анальной до вагинальной, а потом к оральной), то необходимо менять презерватив при каждом переходе.

Для анального секса есть специальные лубриканты, без которых никак нельзя.

В анальном отверстии не выделяется собственная естественная смазка, а это повышает риск микроразрывов и травм. Чтобы этого не допустить и применяются лубриканты (например, PJUR Analyse me! или SWISS NAVY premium anal lubricant). Как правило, в их составе содержатся заживляющие компоненты и релаксанты, обеспечивающие комфортное проникновение члена. Существуют силиконовые, водные и гибридные смазки, здесь уже все зависит от предпочтений. Ограничений по выбору нет, можно использовать любую по консистенции из вышеупомянутых.

Не стоит выбирать лубриканты с анестетиком или какие-либо обезболивающие мази. Боль — сигнал того, что что-то идет не так, и если использовать анестетик, велик шанс не заметить в процессе дискомфорт, который потом даст о себе знать.

А вот для игрушек из силикона следует взять водный лубрикант, так как силиконовый просто испортит их.