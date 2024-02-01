Главные вопросы об анальном сексе. Всем будет приятно? Где искать точку K (нет, не G)? Что выбрать между «наездницей» и «догги-стайл»?

Ликбез без шейминга и мифов от Надежды Ильиной, психолога, сексолога, секс-коуча центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге.
Не живите стереотипами
Анальный секс — просто еще один доступный вид удовольствия для обоих партнеров. Однако тема эта очень табуирована и пропитана негативными установками. Но если развеять мифы, то станет очевидно, что ничего непристойного и грязного в такой практике нет. Наоборот, она доставляет новые физические ощущения и эмоции.
Анальный секс — неестественный процесс?
У каждого из нас есть установки в своей голове. И часто то, что не вписывается в их картину мира, люди отвергают со словами: «Природой так не задумано». А на самом деле анальным сексом занимаются даже животные, например, гориллы, орангутанги и некоторые виды макак. Что интересно, доминирующий партнер не всегда орудует половым органом — иногда используются и пальцы.
Это грязно (во всех смыслах слова)?
Каждый вправе самостоятельно решать, что грязно, а что нет. Но получать истинное удовольствие от секса чаще мешают именно стереотипы и индивидуальное отрицательное отношение. Хотя, конечно, гигиену никто не отменял.
Будет больно?
Неприятные ощущения могут появляться в процессе от незнания и от неправильной подготовки.
Опасно для здоровья?
В мире не проводилось ни одного исследования, которое бы доказывало вред данной практики, наоборот множество организаций по охране здоровья, сексологов и врачей считают ее нормальной и безопасной, если нет индивидуальных противопоказаний, вроде геморроя и ИППП. А по статистике знаменитого Института Кинси по изучению секса, гендера и репродукции 44% мужчин и 36% женщин занимаются анальным сексом регулярно. Так что если придерживаться всех ниже описанных пунктов, то получать пара будет только удовольствие, и никакого вреда.
Берегите здоровье
- Очень важно предохраняться барьерным методом, то есть использовать презервативы.
Анальная флора агрессивна, и бактерии могут проникнуть в уретру, вызвав уретрит, простатит, цистит и даже эректильную дисфункцию. Поэтому контрацепция обязательна, без возможности торга, во имя здоровья и безопасности (и снижения риска ЗППП) обоих партнеров. В идеале выбирать особо прочные презервативы, так как при анальном сексе трение гораздо более сильное, чем при вагинальном, а значит и нагрузки на презерватив выше. Подойдут, в частности, Unilatex Extra Strong, Ganzo Strong, My Size или Sagami.
! Если практики меняются в процессе (допустим, от анальной до вагинальной, а потом к оральной), то необходимо менять презерватив при каждом переходе.
- Для анального секса есть специальные лубриканты, без которых никак нельзя.
В анальном отверстии не выделяется собственная естественная смазка, а это повышает риск микроразрывов и травм. Чтобы этого не допустить и применяются лубриканты (например, PJUR Analyse me! или SWISS NAVY premium anal lubricant). Как правило, в их составе содержатся заживляющие компоненты и релаксанты, обеспечивающие комфортное проникновение члена. Существуют силиконовые, водные и гибридные смазки, здесь уже все зависит от предпочтений. Ограничений по выбору нет, можно использовать любую по консистенции из вышеупомянутых.
А вот для игрушек из силикона следует взять водный лубрикант, так как силиконовый просто испортит их.
- Анальный секс не должен быть спонтанным.
Он требует предварительной работы. Анальные пробки с вибрацией, елочки-цепочки отлично помогают телу подготовиться, за счет того, что расширяют сфинктер. Начать «тренировку» лучше за пару дней до секса с партнером, используя девайс (не пальцы!) один раз в день по 15-20 минут.
Кстати, существует мнение, что надо придерживаться определенной строгой диеты, а то и вовсе не употреблять пищу накануне. На мой взгляд, это вызывает огромное психологическое напряжение у женщины и никак не помогает расслабиться. Достаточно сходить в туалет за несколько часов до секса и использовать анальный душ (если выбрать модель с фигурным наконечником, то приятные ощущения могут появиться уже на этом этапе!). Он неглубоко очищает прямую кишку и отличается от клизмы меньшим объемом груши для жидкости.
- Качественное возбуждение, погружающая атмосфера помогут настроиться на получение максимального удовольствия в процессе.
На стадии прелюдии хорошим решением станет вибрационная пробка. Зона проникновения максимально подготовится, а возбуждение будет нарастать еще больше.
- Важна тактика.
Для первого опыта лучше выбирать позы, в которых партнерша сможет сама контролировать темп и глубину проникновения — «наездницу» или «ложки» (та самая, боком). Они хороши еще и тем, что у женщины будет доступ к головке клитора, и она сможет стимулировать себя дополнительно, получая еще большее наслаждение. «Догги-стайл» и «миссионерская» тоже отлично подойдут, но только без грубых и резких движений, фрикции должны быть не на всю глубину члена, максимум — на 10-12 сантиметров.
- Анальным сексом можно заниматься 1 раз в 10-14 дней.
За это время мышцы ануса полностью восстановятся, и такая частота не будет негативно отражаться на женском здоровье.
Приятно будет обоим
У мужчин анальный секс занимает одну из первых строчек в рейтинге сексуальных фантазий. Во-первых, из-за узости доступа член стимулируется по-другому, а за счет внешнего сфинктера партнерши обеспечивается более сильный (в отличие от вагинального контакта) обхват. Во-вторых, огромную роль играет психологический аспект вседозволенности и доминации.
Что же касается женщин, то анус имеет огромное количество нервных окончаний и хорошо откликается на любую стимуляцию, будь то пальцы, язык, игрушки или член. Также сгусток нервных окончаний расположен между задней стенкой влагалища и анальным отверстием (на глубине примерно 3-5 см), параллельно зоне G — эта область называется зона K, и оргазм от ее стимуляции может быть невероятно сильным (интересный нюанс: пробудить его намного проще, чем вагинальный). Кстати, легче достичь этого в соло-сексе, без партнера, ведь пропадает стеснение, а тело и голова максимально расслабляются. Для начала можно исследовать себя с использованием игрушек, чтобы привыкнуть к новым ощущениям и научить свой мозг тому, что анальные ласки — это приятно.
Если вы понимаете в процессе, что вам не хотелось бы продолжать, то конечно же, нужно сразу сказать об этом партнеру и закончить, ни в коем случае не нужно терпеть боль, неприятные ощущения или любой дискомфорт. Отсутствие удовольствия как физического, так и психологического — единственный красный флаг. И помните, что любой секс — это про максимальную близость и доверие. Если подходить к практике осознанно, с заботой о себе и партнере, то она станет перчинкой в постели. :)
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