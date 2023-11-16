Как секс, интриги, генетика и «мемы» сделали из обезьяны человека?

Теории развития интеллекта

Однако существовали и куда более популярные гипотезы — все так или иначе использующие идею положительной обратной связи, потому что без этого никак не объяснить увеличение мозга в три раза на одном не слишком длинном эволюционном забеге. Одна из них — «теория культурного драйва», согласно которой эта петля обратной связи возникла между мозгом и культурой. Этой теории придерживался, в частности, Эдвард Уилсон, уже появлявшийся здесь как автор понятия эусоциальности. Мозг создает культуру, которая требует увеличения мозга, который, увеличившись, усложняет эту культуру еще больше, так что без большого мозга в ней уже совсем ничего не поймешь.

Возможно, культурный драйв не следует ставить в один ряд с «макиавеллилиевским интеллектом» и другими частными гипотезами. Дело в том, что гипотеза культурного драйва потенциально может объединить множество подобных частных идей. Она никоим образом не противоречит таким идеям, как «социальный мозг», «макиавеллиевский интеллект», «мозг для внутригрупповой кооперации», «мозг для производства каменных орудий» или «мозг для привлечения половых партнеров». На самом деле идея культурного драйва способна включить в себя сколь угодно широкий круг подобных гипотез. Ведь самоподдерживающаяся коэволюция мозга и культуры может быть основана на самых разных культурно наследуемых знаниях, навыках и способах поведения, лишь бы они были полезными (повышали дарвиновскую приспособленность) и не слишком простыми, чтобы необходимость их усваивать вела к отбору на улучшение когнитивных функций. — Прим. науч. ред).

Интересная модификация этой гипотезы принадлежит английскому нейропсихологу Николасу Хамфри: по его мнению, цепную реакцию могли запустить сама человеческая социальность и рост численности групп — надо же как-то запомнить всех сородичей и ни с кем не поссориться. На этой основе в конце 1980-х годов сложилась теория, известная под провокационным названием «макиавеллиевский интеллект»: здесь интеллект требовался уже не просто для поддержания вежливых разговоров с соплеменниками, но и для коварных психологических манипуляций, лицемерия и интриганства.

Наконец, появилась гипотеза, наименее лестная для человека разумного. Ее предложил Ричард Александер, скромный профессор зоологии, сорок лет преподававший в Мичиганском университете, а затем вышедший на пенсию и занявшийся разведением лошадей. Согласно этой гипотезе, причина лавинообразного развития мозга — своего рода гонка вооружений в борьбе разных групп гоминид. Другими словами, разум нес войны, а воины оттачивали разум. Эта идея не стяжала такой популярности, как предыдущие, но, возможно, напрасно: во многих случаях интуиция профессора Александера приносила блестящие плоды. Так, еще в 1970-х он буквально выдумал из головы эусоциальное млекопитающее — грызуна, живущего колониями во главе с плодовитой самкой. А через некоторое время оказалось, что голый землекоп действительно существует и ведет себя в точном соответствии с предсказаниями Александера. Может быть, с нашими предками он тоже все угадал правильно?

Надо сказать, что в тонких различиях этих моделей разбираются разве что эволюционные психологи, а для широкой публики грани между этими идеями размыты, и часто их объединяют под наиболее провокационным из названий — «теории макиавеллиевского интеллекта». Объединяет их то, что разум в них развивается под действием усложняющегося общества, а развившись, сам ведет к дальнейшему усложнению этого общества. Миллер нигде не опроверг эту картину, однако добавил к ней половой отбор, отчего картина сразу засияла новыми красками.

Согласно Миллеру, половой отбор может способствовать развитию разума сразу во всех своих ипостасях. Мозг — прекрасный индикатор приспособленности, поскольку чутко откликается на любое генетическое неблагополучие. Если половой отбор вступит на путь «честной рекламы», разум — идеальный рекламирующий признак, потому что еще ни одному болвану не удавалось притвориться остроумным, не будучи таковым. Мозг годится и как гандикап, и не только потому, что потребляет огромное количество энергии, но, возможно, и потому, что слишком много задумываться об абстрактных предметах неполезно для житейского успеха.

Наконец, нельзя исключать и более или менее длительных периодов человеческой истории, когда половой отбор действительно начинал работать в режиме «фишеровского убегания». О том, как половой отбор может закреплять просоциальные признаки, речь шла в прошлой главе, где таким признаком (по мнению Кеннеди и Павличев) оказалось умение доставлять женщине удовольствие в сексе. Но разум уж точно полезнее оргазма, если вам надо вписаться в социум и занять в нем заметное положение.

Книга Миллера — 736 страниц чистого интеллектуального удовольствия, и не надо думать, что вместо нее можно прочитать наши жалкие несколько абзацев. Однако она была написана почти четверть века назад, и с тех пор было получено прискорбно мало доказательств правильности изложенных в ней идей. Вот один небольшой пример. В 2017 году Алекс де Казьен из Нью-Йоркского университета прониклась идеями Миллера и попыталась найти им подтверждение. Если развитие мозга в эволюционной линии человека управлялось половым отбором, то, возможно, у ныне живущих приматов существует какая-то связь между размером мозга и их половыми практиками? Например, у тех, кто предается промискуитету, половой отбор должен играть более заметную роль, а значит, и мозг (то есть ум) станет больше.

Кстати, не надо думать, что моногамность вообще не оставляет места для полового отбора (за опровержением этого мнения опять же адресую читателей к книге Миллера), однако чем больше партнерш у успешного самца, тем отбор, конечно, сильнее. Алекс и ее соавторы исследовали 140 видов приматов. Зоологи фиксировали, насколько велики их группы, верны ли самка и самец друг другу, насколько часто занимаются сексом и сколько весят их мозги.

Ни малейшей корреляции между размером мозга и склонностью к разврату исследователи не обнаружили.

Размер мозга надежно коррелировал лишь с одним фактором: едят ли обезьяны листья или плоды. Искать фрукты сложнее, чем просто лопать ботву: надо обследовать территории, составлять мысленные карты местности и т. п. Однако во фруктах гораздо больше калорий, которые можно потратить на работу большого мозга.

Критики сразу сказали, что фруктовая диета не причина, а следствие: к ней перешли те приматы, которые уже развили свой мозг, будь то благодаря жизни в больших и сложных социальных группах или опять же из-за полового отбора. К логике авторов есть и другая претензия: давно известно, что признаки, развивающиеся под действием полового отбора, обычно строго видоспецифичны (ведь биологический вид — это просто и есть те особи, которые не прочь спариться друг с другом, а с посторонними отказываются). Обнаружить половой отбор на основе статистики разных видов, возможно, вообще проблематично. Как бы то ни было, была предпринята еще одна попытка обосновать красивые гипотезы конца ХХ века о происхождении разума, она дала результат — была открыта новая закономерность. Однако красивые гипотезы так и остались предположениями, и не более того.