Как секс, интриги, генетика и «мемы» сделали из обезьяны человека?

Что с древности и до наших дней стимулирует мозг развиваться? Инстинкт выживания, культурная мотивация, социальное одобрение высокого IQ или неплатонические желания? О причинах эволюции разума рассуждает научный журналист, кандидат биологических наук Алексей Алексенко в книге «Секс с учеными. Половое размножение и другие загадки биологии» от издательства «Альпина Паблишер».
Разум и половой отбор
В 2022 году вышла на русском языке книга Джеффри Миллера «Соблазняющий разум» (The Mating Mind), поставив своего рода грустный рекорд: срок, отделяющий перевод от оригинального издания, достиг впечатляющих двадцати двух лет (Книга Ричарда Докинза «Эгоистичный ген» прорывалась к российскому читателю существенно дольше, но причиной тому были идеологические ограничения, существовавшие в СССР, то есть популяризаторов и издателей за это упрекать бессмысленно).
Ничего более причудливого, чем человеческий разум, пока во Вселенной не обнаружено. Любые теории о происхождении человека теряют всякий смысл, если не объясняют появление этого свойства. Миллер в своей книге перечисляет три обстоятельства, делающие человеческий разум нерешенной загадкой эволюции.
Во-первых, почему он появился только у человека? Способность к полету полезна, и вот крылья независимо появляются у насекомых, птерозавров, птиц и рукокрылых. Умение быстро плавать полезно, и вот ихтиозавры и дельфины становятся формой тела похожи на рыб. Если разум есть только у нас, может быть, он не так уж нужен для выживания?
Во-вторых, почему все то время (от 2,5 млн до 0,3 млн лет назад), пока мозг человека стремительно рос, наши предки делали унылые каменные рубила, вместо того чтобы сразу кинуться создавать цивилизацию? Похоже, по-настоящему использовать мозг люди начали лишь 10 000 лет назад, а значит, до этого момента у них имелся весьма дорогостоящий, но мало используемый орган.
В-третьих, даже если разум крайне полезен для выживания, некоторые его аспекты вызывают вопросы. Мне совершенно не хочется портить кому-то удовольствие от книги Джеффри Миллера и пересказывать весь ход его мысли, да это и невозможно сделать в одной главе. Поэтому сразу к делу: быстрое развитие, казалось бы, бессмысленного признака заставляет предположить, что в человеческой эволюции что-то «пошло вразнос», то есть угодило в петлю положительной обратной связи. Об одной такой петле мы много рассуждали, и она называется «фишеровское убегание» (теория биолога Рональда Фишера, которая объясняет парадокс эволюции признаков, не связанных с выживанием и естественным отбором, например, брачных украшений, у самцов определенного вида — Прим. ред.)
Надо сказать, что сам Джеффри Миллер в начале 1990-х неоднократно выступал в том духе, что именно «убегание» — единственно возможное объяснение эволюции разума, и даже отстаивал данный тезис в своей диссертации. Из-за этого у тех, кто так и не удосужился прочитать его книгу, могло сложиться ложное представление, будто «Соблазняющий разум» именно об этом. На самом деле теперь Миллер признает, что нельзя уж настолько упрощать проблему. В чем он, однако, не сомневается, так это в том, что наш разум — продукт полового отбора.
На самом деле в этой идее нет большой новизны: неспроста же Дарвин дал своей книге название «Происхождение человека и половой отбор» (интересно, что примерно две трети этой книги посвящены половому отбору у животных без всякого упоминания об эволюции человека). Джеффри Миллер видит в этом некую хитрость Дарвина: он якобы упаковал в одну книгу идею эволюции человека — сенсацию для широкой публики — и недооцененную теорию полового отбора, чтобы как-то привлечь внимание к последней.
Однако возможно, что все было проще: Дарвин обладал огромной интуицией, и связь становления человека разумного с половым отбором могла показаться ему очевидной, хотя для детальной аргументации данных явно не хватало. Последователи Дарвина пошли еще дальше, объявив следствием полового отбора человеческую культуру и искусство, — в конце XIX века это вполне могли вычитать у Герберта Спенсера умные гимназисты из романов Гарина-Михайловского. Но и Спенсеру для аргументации своих идей не хватило сущей малости — хоть какого-то представления о том, как на самом деле работает эволюция. И в XX веке, когда все эти разговоры стало возможно перевести на язык генов и давлений отбора, велосипед пришлось изобретать заново. К 1970-м идея о том, что развитие интеллекта в эволюции человека как-то связано с «фишеровским убеганием», носилась в воздухе, и Миллер явно взял ее не с потолка.
Теории развития интеллекта
Однако существовали и куда более популярные гипотезы — все так или иначе использующие идею положительной обратной связи, потому что без этого никак не объяснить увеличение мозга в три раза на одном не слишком длинном эволюционном забеге. Одна из них — «теория культурного драйва», согласно которой эта петля обратной связи возникла между мозгом и культурой. Этой теории придерживался, в частности, Эдвард Уилсон, уже появлявшийся здесь как автор понятия эусоциальности. Мозг создает культуру, которая требует увеличения мозга, который, увеличившись, усложняет эту культуру еще больше, так что без большого мозга в ней уже совсем ничего не поймешь.
Интересная модификация этой гипотезы принадлежит английскому нейропсихологу Николасу Хамфри: по его мнению, цепную реакцию могли запустить сама человеческая социальность и рост численности групп — надо же как-то запомнить всех сородичей и ни с кем не поссориться. На этой основе в конце 1980-х годов сложилась теория, известная под провокационным названием «макиавеллиевский интеллект»: здесь интеллект требовался уже не просто для поддержания вежливых разговоров с соплеменниками, но и для коварных психологических манипуляций, лицемерия и интриганства.
Наконец, появилась гипотеза, наименее лестная для человека разумного. Ее предложил Ричард Александер, скромный профессор зоологии, сорок лет преподававший в Мичиганском университете, а затем вышедший на пенсию и занявшийся разведением лошадей. Согласно этой гипотезе, причина лавинообразного развития мозга — своего рода гонка вооружений в борьбе разных групп гоминид. Другими словами, разум нес войны, а воины оттачивали разум. Эта идея не стяжала такой популярности, как предыдущие, но, возможно, напрасно: во многих случаях интуиция профессора Александера приносила блестящие плоды. Так, еще в 1970-х он буквально выдумал из головы эусоциальное млекопитающее — грызуна, живущего колониями во главе с плодовитой самкой. А через некоторое время оказалось, что голый землекоп действительно существует и ведет себя в точном соответствии с предсказаниями Александера. Может быть, с нашими предками он тоже все угадал правильно?
Надо сказать, что в тонких различиях этих моделей разбираются разве что эволюционные психологи, а для широкой публики грани между этими идеями размыты, и часто их объединяют под наиболее провокационным из названий — «теории макиавеллиевского интеллекта». Объединяет их то, что разум в них развивается под действием усложняющегося общества, а развившись, сам ведет к дальнейшему усложнению этого общества. Миллер нигде не опроверг эту картину, однако добавил к ней половой отбор, отчего картина сразу засияла новыми красками.
Согласно Миллеру, половой отбор может способствовать развитию разума сразу во всех своих ипостасях. Мозг — прекрасный индикатор приспособленности, поскольку чутко откликается на любое генетическое неблагополучие. Если половой отбор вступит на путь «честной рекламы», разум — идеальный рекламирующий признак, потому что еще ни одному болвану не удавалось притвориться остроумным, не будучи таковым. Мозг годится и как гандикап, и не только потому, что потребляет огромное количество энергии, но, возможно, и потому, что слишком много задумываться об абстрактных предметах неполезно для житейского успеха.
Наконец, нельзя исключать и более или менее длительных периодов человеческой истории, когда половой отбор действительно начинал работать в режиме «фишеровского убегания». О том, как половой отбор может закреплять просоциальные признаки, речь шла в прошлой главе, где таким признаком (по мнению Кеннеди и Павличев) оказалось умение доставлять женщине удовольствие в сексе. Но разум уж точно полезнее оргазма, если вам надо вписаться в социум и занять в нем заметное положение.
Книга Миллера — 736 страниц чистого интеллектуального удовольствия, и не надо думать, что вместо нее можно прочитать наши жалкие несколько абзацев. Однако она была написана почти четверть века назад, и с тех пор было получено прискорбно мало доказательств правильности изложенных в ней идей. Вот один небольшой пример. В 2017 году Алекс де Казьен из Нью-Йоркского университета прониклась идеями Миллера и попыталась найти им подтверждение. Если развитие мозга в эволюционной линии человека управлялось половым отбором, то, возможно, у ныне живущих приматов существует какая-то связь между размером мозга и их половыми практиками? Например, у тех, кто предается промискуитету, половой отбор должен играть более заметную роль, а значит, и мозг (то есть ум) станет больше.
Кстати, не надо думать, что моногамность вообще не оставляет места для полового отбора (за опровержением этого мнения опять же адресую читателей к книге Миллера), однако чем больше партнерш у успешного самца, тем отбор, конечно, сильнее. Алекс и ее соавторы исследовали 140 видов приматов. Зоологи фиксировали, насколько велики их группы, верны ли самка и самец друг другу, насколько часто занимаются сексом и сколько весят их мозги.
Размер мозга надежно коррелировал лишь с одним фактором: едят ли обезьяны листья или плоды. Искать фрукты сложнее, чем просто лопать ботву: надо обследовать территории, составлять мысленные карты местности и т. п. Однако во фруктах гораздо больше калорий, которые можно потратить на работу большого мозга.
Критики сразу сказали, что фруктовая диета не причина, а следствие: к ней перешли те приматы, которые уже развили свой мозг, будь то благодаря жизни в больших и сложных социальных группах или опять же из-за полового отбора. К логике авторов есть и другая претензия: давно известно, что признаки, развивающиеся под действием полового отбора, обычно строго видоспецифичны (ведь биологический вид — это просто и есть те особи, которые не прочь спариться друг с другом, а с посторонними отказываются). Обнаружить половой отбор на основе статистики разных видов, возможно, вообще проблематично. Как бы то ни было, была предпринята еще одна попытка обосновать красивые гипотезы конца ХХ века о происхождении разума, она дала результат — была открыта новая закономерность. Однако красивые гипотезы так и остались предположениями, и не более того.
Умные сексуальные стратегии
Итак, найти в природе подтверждение связи между разумом и сексом пока не получилось. Однако можно поискать их другим способом, как это привыкли делать популяционные генетики, — построив компьютерную модель. Примечательная работа на эту тему была опубликована еще в 2006 году. Один из ее авторов — Сергей Гаврилец, некогда работавший в МГУ, но затем перебравшийся в Теннесси, и эту статью упоминает Александр Марков в своей книге об эволюции человека. Название статьи — «Динамика макиавеллиевского интеллекта» — может вводить в заблуждение, отсылая к одноименной гипотезе Бирна и Уитена (о том, что разум нужен нам, чтобы интриговать и обманывать, завязывать союзы и добиваться высокого положения в обществе). Однако в работе Сергея Гаврильца и Аарона Воуза главным действующим лицом является половой отбор.
Согласно их модели, самцы (с помощью своего мозга) выдумывают стратегии, или мемы, позволяющие им завоевать сердца противоположного пола. Такими стратегиями могут быть, к примеру, умения построить хижину или развести огонь, исполнить интересный танец или спеть балладу из жизни древних богов. Но чтобы не путать читателя, я здесь буду говорить не о «стратегиях», а о «шутках» — известном и надежном способе привлечь женское внимание. Итак, самцы придумывают шутки. Одну из таких шуток, кстати, описывает знаменитая исследовательница приматов Джейн Гудолл. В некоем сообществе шимпанзе один из самцов украл у зоологов две пустые канистры и начал стучать ими друг о друга, создавая невероятный шум. Его ранг среди прочих самцов мгновенно вырос до небес. Многие пытались повторить его шутку (она очень нравилась самкам), но у них не получалось — видимо, не хватало мозгов.
Итак, самцы в модели Гаврильца и Воуза придумывают шутки. Как и в случае с нашим шимпанзе, это происходит случайно, однако, чтобы перенять чужую шутку, уже нужно немного ума. Шутки могут быть более или менее сложные, и простые шутки запомнить проще — их в ту же самую голову помещается больше. В самом начале развития нашей воображаемой популяции ситуация с умом печальная: шутки придумываются и тут же пропадают зря, потому что никто не в состоянии запомнить ни одной. Однако согласно модели ум способен спонтанно увеличиваться на одну ступеньку в результате мутации. Опять же, вначале эти мутации отбором не поддерживаются: шутки придумываются не очень часто, и вполне вероятно, что носитель одной единицы разума и удачливый шутник так никогда и не встретятся. А сам по себе ум в модели рассматривается как слабовредный признак: ресурсы он потребляет, а толку от него нет. Но затем наступает перелом. Некто, чей разум уже вырос в результате мутации на одно деление, внезапно узнает пару удачных мемчиков. Он демонстрирует их самкам и оставляет большое потомство.
Надо сказать, что модель Гаврильца и Воуза можно обвинить в сексизме: для самок обладание умом не дает ровным счетом никакого преимущества, они лишь оценивают шутки самцов и выбирают лучшие. Это, конечно, упрощение, потому что ген ума будет распространяться и среди самок и, наверное, повышать их избирательность в отношении самых умных самцов. Однако и тех условий, которые были заложены в модель, оказалось достаточно, чтобы популяция начала стремительно умнеть. А чем больше умных, тем активнее запоминаются и распространяются мемы, тем больше этих мемов вокруг, тем больше возможностей у умного самца ими блеснуть и тем полезнее становится разум. Это та самая петля положительной обратной связи, которую ищут ученые в истории эволюции интеллекта, потому что иначе его взрывной рост никак не объяснить. Но вот вопрос, который должен представлять для современного человечества особый интерес: а как долго будет продолжаться эта цепная реакция поумнения? Тут симуляция Гаврильца и Воуза делает интересный поворот. Когда некоторые самцы поумнеют до достаточного уровня, они смогут запоминать уже довольно сложные мемы — из тех, что занимают сразу всю голову, вроде теоретической физики или шахмат, а на всякую чепуху не остается времени и места. Поначалу это не страшно, даже хорошо. Но когда шуток вокруг становится слишком много, они начинают конкурировать друг с другом за место в головах самцов.
Вспомним Докинза: мемы ведь тоже могут дифференциально размножаться, а значит, эволюционировать. Разумеется, в этом соревновании побеждают самые незатейливые приколы: их, при прочих равных условиях, больше помещается в голову.
Простых шуток становится все больше, они заполняют собой всё, и в такой среде некоего достигнутого уровня ума становится вполне достаточно. Дальнейшее поумнение уже не приносит умнику никаких дивидендов (мы еще помним, что сам по себе ум в этой компьютерной симуляции — слабовредный признак). Между тем с каждым поколением шутки становятся все проще.
И тут в модели Гаврильца и Воуза наступает медленная, но уверенная интеллектуальная деградация. Поумнение компьютерной популяции продолжалось на протяжении 10 000 поколений — это, в случае людей, соответствует примерно полумиллиону лет. Вступили ли мы в фазу деградации? Об этом прямо сейчас озабоченно совещаются антропологи. В 2021 году поступили сообщения, что за последние 3000 лет средний размер мозга человека вроде бы слегка уменьшился, а в 2022-м эти выводы были пересмотрены: нет, не уменьшился, однако совершенно точно не растет последние 30, а возможно, и 300 тысячелетий. Разумеется, самым никчемным аргументом в этой дискуссии было бы обращение к результатам компьютерных симуляций: слишком уж много было в них заложено совершенно произвольных предпосылок. Кроме того, прямая связь между физическим размером мозга и его «объемом» в том смысле, в каком его учитывала модель Гаврильца и Воуза, ничем не подтверждается.
У нас просто нет других возможностей закончить этот рассказ, кроме открытого финала. Гипотезы о происхождении человеческого разума, выдвинутые в конце XX века, слишком изящны и остроумны, слишком многое объясняют, в том числе и в современном человеческом обществе, чтобы можно было их просто сбросить со счетов. Но в науке принято гипотезы обосновывать, а с этим пока вышла заминка. Миллер в своей книге возлагал большие надежды на расшифровку человеческих геномов (проект «Геном человека» тогда лишь вышел на рубежи первых успехов). С тех пор геномов расшифровано множество, в них даже научились находить следы отбора в определенных локусах. Пока, однако, никто не придумал, как из анализа последовательностей ДНК у разных особей сделать выводы о том, какие именно факторы отбора действовали в прошлом на тот или иной ген. Например, был ли там замешан половой отбор и «фишеровское убегание». Но, возможно, ученые еще придумают потрясающе остроумный способ, как это сделать. Вроде бы не так уж стремительно мы глупеем, чтобы совсем потерять надежду.
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