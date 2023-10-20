Петтинг, купание в росе и зачатие ребенка на муравейнике по-древнерусски: как наши предки устраивали личную жизнь?

«Естественная» красота

К XVI веку на Руси окончательно сформировалось представление об эталонной женской внешности. Из двух героинь знаменитого фильма Александра Роу «Морозко» настоящая красавица вовсе не бледная Настенька, а Марфушечка с ее ярко-красными кругами на щеках, угольными бровями и белилами на лице. Об этом известно благодаря иностранцам: дипломатам, путешественникам и купцам, побывавшим на Руси. По возвращении они составляли подробные описания загадочной страны и были единогласны, говоря о женщинах: русские дамы очень красивы, очень… Только бы не портили себя пудами косметики.

Благодаря запискам иностранцев можно восстановить модный макияж XVI–XVII веков: выбеленное лицо, красные щеки, брови и ресницы, окрашенные в черный, а иногда в коричневый. Когда густо накрашено было уже все, что только можно, русские женщины придумали чернить то, что сегодня мало кто бы догадался: белки глаз.

Вот вам и естественная красота на Руси. Добавим, что она была обязательной: если какая-то бунтовщица вздумывала не использовать весь набор косметики, чтобы соответствовать эталону прекрасного, а желала сохранить свой природный вид, то женское общество быстро ее усмиряло. Впрочем, сегодня историки и этнографы считают, что все это делали вовсе не для красоты, а для защиты. Например, чтобы уберечь красавицу от сглаза.

Идеальная женская фигура

Привлекательность не ограничивается тем, как выглядит лицо. Женскую красоту оценивают также и по фигуре. Но что такое древнерусская идеальная фигура и как ее добиться? Девушка современной модельной внешности вряд ли бы нашла себе мужа на Руси. Существовала поговорка: «Худую взять — стыдно в люди показать».

Такие представления о красивой фигуре дошли до XIX века практически неизменными. В свадебных песнях Нового времени красавицу описывают так: «без платья толста» и «без подносу высока». А вот идеал фигуры из старинных заговоров: «...плечами плечиста, грудями грудиста, речами речиста, лицом круглолица, на щеках алалица, бровями черна, очами очна».

На помощь беднягам-худышкам приходила колоколообразная одежда, благодаря которой фигура казалась более дородной. Под таким платьем, если выбрать размер побольше, можно было скрыть даже самую узкую талию и прослыть настоящей красавицей. Тут нельзя не вспомнить царевну Забаву из мультфильма «Летучий корабль».

Крайне важной темой был внешний вид женских ног. По древнерусским представлениям, красивые ножки должны быть как «колоды», чтобы выдержать, если девушка решит взять в руки палицу, как богатырша-поляница, либо одной левой поднять или мешок килограммов на восемьдесят, или с десяток детишек. Чтобы соответствовать такому идеалу, девушки на выданье не щеголяли в коротких юбках, а, наоборот, надевали по две-три пары плотных чулок: так ноги казались потолще. Недостающие сантиметры в росте добирали, подкладывая в сапоги солому.

Современная девушка-модель показалась бы нашим прапрапрапрадедушкам непривлекательной. Также им бы очень не понравилась ее ухоженность, ведь на Руси чрезмерная забота о собственной внешности считалась огромным недостатком. Таких женщин называли «злыми женами».