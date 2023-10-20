Петтинг, купание в росе и зачатие ребенка на муравейнике по-древнерусски: как наши предки устраивали личную жизнь?

Неплатонические отношения были не только в СССР! Нашли 7 самых интересных фактов о неприличном и романтичном в Средние века в книге «Интимная Русь» от этнографов Натальи Серегиной и Надежды Адамович, которые живо и без смущения рассказали про жизнь без Домостроя, грех, любовь и колдовство.
«Естественная» красота
К XVI веку на Руси окончательно сформировалось представление об эталонной женской внешности. Из двух героинь знаменитого фильма Александра Роу «Морозко» настоящая красавица вовсе не бледная Настенька, а Марфушечка с ее ярко-красными кругами на щеках, угольными бровями и белилами на лице. Об этом известно благодаря иностранцам: дипломатам, путешественникам и купцам, побывавшим на Руси. По возвращении они составляли подробные описания загадочной страны и были единогласны, говоря о женщинах: русские дамы очень красивы, очень… Только бы не портили себя пудами косметики.
Благодаря запискам иностранцев можно восстановить модный макияж XVI–XVII веков: выбеленное лицо, красные щеки, брови и ресницы, окрашенные в черный, а иногда в коричневый. Когда густо накрашено было уже все, что только можно, русские женщины придумали чернить то, что сегодня мало кто бы догадался: белки глаз.
Вот вам и естественная красота на Руси. Добавим, что она была обязательной: если какая-то бунтовщица вздумывала не использовать весь набор косметики, чтобы соответствовать эталону прекрасного, а желала сохранить свой природный вид, то женское общество быстро ее усмиряло. Впрочем, сегодня историки и этнографы считают, что все это делали вовсе не для красоты, а для защиты. Например, чтобы уберечь красавицу от сглаза.
Идеальная женская фигура
Привлекательность не ограничивается тем, как выглядит лицо. Женскую красоту оценивают также и по фигуре. Но что такое древнерусская идеальная фигура и как ее добиться? Девушка современной модельной внешности вряд ли бы нашла себе мужа на Руси. Существовала поговорка: «Худую взять — стыдно в люди показать».
Такие представления о красивой фигуре дошли до XIX века практически неизменными. В свадебных песнях Нового времени красавицу описывают так: «без платья толста» и «без подносу высока». А вот идеал фигуры из старинных заговоров: «...плечами плечиста, грудями грудиста, речами речиста, лицом круглолица, на щеках алалица, бровями черна, очами очна».
На помощь беднягам-худышкам приходила колоколообразная одежда, благодаря которой фигура казалась более дородной. Под таким платьем, если выбрать размер побольше, можно было скрыть даже самую узкую талию и прослыть настоящей красавицей. Тут нельзя не вспомнить царевну Забаву из мультфильма «Летучий корабль».
Крайне важной темой был внешний вид женских ног. По древнерусским представлениям, красивые ножки должны быть как «колоды», чтобы выдержать, если девушка решит взять в руки палицу, как богатырша-поляница, либо одной левой поднять или мешок килограммов на восемьдесят, или с десяток детишек. Чтобы соответствовать такому идеалу, девушки на выданье не щеголяли в коротких юбках, а, наоборот, надевали по две-три пары плотных чулок: так ноги казались потолще. Недостающие сантиметры в росте добирали, подкладывая в сапоги солому.
Современная девушка-модель показалась бы нашим прапрапрапрадедушкам непривлекательной. Также им бы очень не понравилась ее ухоженность, ведь на Руси чрезмерная забота о собственной внешности считалась огромным недостатком. Таких женщин называли «злыми женами».
Эталон мужской красоты
Как представляли себе красавца-мужчину на Руси? Как богатыря, который и работать может, и с сильным врагом воевать, и не знает поражения на любовном фронте. Поскольку 95% населения страны составляли сельские жители, то идеал мужской красоты был ориентирован на деревню. Однако эталонная внешность отличается от современных представлений.
Красавец — это мужчина с огромным животом (чем больше, тем красивее) и ногами толстыми, как колоды меда. Дородность была признаком привлекательности, а внушительный живот еще и знаменовал статус. Например, иностранцы писали, что царь специально назначал более плотных мужчин из «числа купцов» и знатных людей присутствовать на публичных мероприятиях, тем самым усиливая значимость и торжественность событий. Конечно, мужчинам приходилось как можно больше есть и меньше двигаться, чтобы достичь такого идеала красоты.
Вторым важным элементом привлекательности была борода. Крестьянский мужик ухаживал за ней и не дал бы постричь. Ходить без бороды могли только дети или подростки. Волосы тоже носили длинные, с прической на прямой пробор. Был интересный ритуал — смазывать жиром бороду и шевелюру, чтобы волосы блестели. Еще их вытирали жирными пальцами на пиршествах — тоже для красоты.
Но все-таки не выдающийся живот и не длинная борода были главными достоинствами древнерусского мужчины. Даже само слово «муж» подразумевает прежде всего то, что человек обладает сексуальной силой. Потеря способности к соитию для мужчины считалась глубочайшей трагедией во все времена. До нас дошло большое количество заговоров и рецептов для восстановления мужской силы.
Как привлечь секс в свою жизнь
Чтобы нравится окружающим, женщины старались выглядеть красивее. Для этого они использовали различные натуральные средства. Например, для здорового румянца рекомендовалось натирать щеки бодягой и принимать вишневый клей.
Для обретения привлекательности использовали также росу, которую собирали в определенные дни. Интересно, что и до настоящего времени в народе сохранилась вера в ее волшебную силу. Например, в приокских селах Рязанщины до восхода солнца, ранним утром, девушки выходили на луг, снимали одежду и «купались» в росе обнаженными, катаясь по траве.
Одним из самых волнующих вопросов для женщин был размер груди. Даже если девушка считалась некрасивой, «неличманистой», она все равно могла рассчитывать на замужество. А вот обладательнице небольшого бюста (таких называли «плоскодонка») сложно было найти жениха. Дошедшие до нас рецепты увеличения груди современному человеку покажутся, мягко говоря, странными. Например, рекомендовалось есть сырое тесто, а в некоторых регионах считали (а где-то и до сих пор считают), что росту грудей способствует капуста. Особую силу имел свежий куриный помет: в течение нескольких недель рекомендовалось мазать им грудь на ночь.
Вечерние посиделки
Если девочек и девушек из высших слоев общества сковывали рамки «теремного» (домостроевского) уклада, то остальное население не знало ограничений. Информация по дохристианскому и домонгольскому времени, к сожалению, полностью отсутствует (за исключением, пожалуй, Повести временных лет, где описываются славянские праздники), однако к XVI веку появляются свидетельства о своеобразном досуге молодежи.
Вот, например, как описывается завершение традиционной гулянки молодежи в Шацком уезде Тамбовской губернии:
«Сплошь и рядом наблюдается ночевка ребят вместе с девицами в тех избах, где происходят посиделки. Обычно под посиделки снимается за определенную плату пятью-десятью девушками в складчину изба у какой-либо вдовы-солдатки, которая и сама не против пофлиртовать. И вот после того как публика наиграется, напляшется, остаются в избе только девушки, снимающие эту избу, и равное число ухаживающих за ними парней. Время уже за полночь, все сообща лезут на полать (если таковая есть), в избе тушится свет, и что творится на полатях — покрыто мраком неизвестности. Но, по моим расспросам, до половых сношений не доходит, а ограничивается тем же щупаньем (т. н. щупанье или массирование ребятами женских грудей считается явлением вполне обычным, а, по замечаниям некоторых местных знатоков, считается, что если парень, ухаживающий за девушкой, не будет ее щупать, то она будет им недовольна), но не только грудей, но и других чувствительных мест…»
Аналогичные обычаи были широко распространены в сельской местности. Например, в Данковском уезде Рязанской губернии молодежь тоже разбивалась на пары и расходилась по темным углам после хороводов и вечеринок.
Как зачать ребенка нужного пола
Наши предки придумывали разные способы влиять на пол ребенка при зачатии. Были среди них весьма оригинальные. Например, помещали под кровать женские или мужские вещи. Для зачатия девочки клали платок, прялку, гребень, серп, а для мальчика — штаны, топор, молоток, нож, пилу. Чтобы родился мальчик, в некоторых губерниях женщине рекомендовалось сразу после близости съесть сырой петушиный гребень.
Вот еще один экстравагантный совет: если семья хочет мальчика, мужу нужно было исполнить свой долг, положив жену… на муравейник. Считалось, что таким образом ребенок не только родится мужского пола, но и получит особую жизненную энергию. Об уж очень энергичных мальчиках так и говорили: «Сделан на муравейнике».
Также требовалось следовать многочисленным запретам и ограничениям, связанным с супружескими отношениями. Например, не разрешалось иметь половой контакт во второй половине беременности, а также, в соответствии с церковными установлениями, в кануны двунадесятых (двенадцать православных праздников после Пасхи) и целого ряда великих праздников, а еще, конечно, в сами праздники, в Великий пост, в кануны среды, пятницы, воскресенья, а на русском Севере — еще и в ночь на субботу. Если кто-то этот запрет не соблюдал, у него мог родиться ребенок с отклонениями во внешности, с болезнями; мог случиться выкидыш или родиться двое вместо одного.
Вот, например, предостережение из XVI века:
«Если [муж] с женою будет в пятницу, или в субботу, или в воскресенье, и если зачнется ребенок, то будет он либо разбойник, либо вор, либо блудник…»
Приметы для беременных
Если ребенка смогли зачать, то как понимали, что выбранный прием сработал или нет? Искали особые признаки. Вариаций было много, они отличались и в разных губерниях.
- Например, некоторые сыпали на голову беременной соль и смотрели, где она зачешется: если сперва схватится за нос — это признак рождения сына, а если за рот — дочери.
- Еще женщине в самом начале беременности предлагали хлеб, и если та его ела с мякиша, значит, вынашивает дочь, а если с горбушки — сына.
- В другом способе беременную усаживали на ровную поверхность и предлагали подняться самой, без помощи. Если та опиралась на правую руку, это значило, что она ждет мальчика, а если на левую — то девочку.
- В Архангельской губернии считали, что если лицо беременной не изменилось, то будет девочка. А если схудала, сошла с лица и временами все лицо покрывается пятнами, говорили — родится сын.
- Некоторые приметы дошли до сегодняшнего дня: надо смотреть на форму живота. Если он продолговатый и напоминает огурец — женщина ждет мальчика. Если живот по форме округлый и похож на дыню — будет дочь.
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