Как обсуждать с партнером бывших и личные границы и зачем давать секс-фидбек?

Про то, важно ли называть части тела своими именами (а не милыми прозвищами!), какие игры пробовать и почему комплименты обладают лечебным эффектом — мы поговорили с блогером, автором книги «Новая маскулинность: что такое и зачем она нужна» Анатолием Капустиным, ведущей документальных подкастов Гульназ Рату — героями аудиосериала «Дриматориум», которые строят отношения на расстоянии в реальном времени, и Светланой Полецкой, парным психологом, психотерапевтом.
Правило 1. Быть тактичным
Гульназ: «Если честно, конкретно с этим правилом было довольно легко. Но в нем нужно учитывать два нюанса: тактичность в разговорах о прошлом опыте с другими партнерами и тактичность в наших настоящих отношениях. Если речь о первом, то мы оговариваем, что комфортно знать, а что нет. Например, когда я хочу что-то рассказать, я всегда уточняю: “Интересно ли это?", " Хочешь расскажу?” И, конечно, не сравниваю с другими людьми. Я смотрю на опыт, как на то, что позволяет мне лучше и лучше понимать себя, поэтому говорю с точки зрения того, что мне нравится, а что нет, что я узнала о себе за это время.
Если речь о тактичности в том, чтобы давать обратную связь, то мне кажется, классно выстраивать культуру откровенного разговора в целом. Это проще делать через позитив. Во-первых, в самом начале вы видите больше плюсов, и это самое правильное время, чтобы заложить прочный фундамент. Я люблю делать комплименты, искренне, говорить о том, что мне нравится, что я отметила и так далее. Мужчины часто не ожидают и сначала теряются, когда слышат комплименты в свой адрес, причем не абстрактные, а конкретные. Наверное, это сложно, но можно начать с малого, уверена, что есть много вещей, которые нравятся в партнере (иначе зачем вы вместе..) просто не приходит в голову это озвучивать.
В таком случае, если что-то не так, то это будет куда проще воспринять, если формулировать обратную связь через запрос или свои ощущения. То есть: "Я бы хотела…", "Можешь в следующий раз…", "Мне сложно сосредоточиться, когда…". Это сложно! Особенно впервые, мне кажется, с этим легким напряжением получится справиться только пройдя через один такой раз. То есть, когда ты решаешься попросить о чем-то, ситуация становится лучше, и это как-будто вас сближает еще больше».
Толя: «Это может показаться банальным, но легче всего будет просто спросить партнера как ему/ей будет получать фидбек. Можно просто напрямую спросить как это делать во время, до и после секса. Существует миф, что все должно быть спонтанно, и если что-то надо обсуждать, то это знак, что человек не ваш. Но из моей практики — это фигня. Пока люди, не умеют читать ваши мысли, получать и давать фидбек — ваша ответственность».
Комментарий психолога
Светлана Полецкая
«Желательно, чтобы партнер сам об этом говорил, а вы прислушивались. Часто сложности возникают, когда люди не разговаривают. А если разговаривают, то не слышат друг друга из-за “шума” своих собственных реакций (когда сказанное партнером воспринимается на личный счет) и через фильтр своих собственных интерпретаций. Нужно учиться понимать, где ваши интерпретации, а где то, что партнер реально имел в виду. Учиться разделять и выдерживать и свои эмоциональные реакции и реакции партнера. Выдерживать, не подавлять».
Правило 2. Перестать стыдиться
Гульназ: «У меня лет в 18 незаметно началось расстройство пищевого поведения и нарушилось восприятие собственного тела. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, но оно все еще отзывается. Например, буквально на днях мне приснился сон, что я незаметно для себя поправилась, и я этого не вижу, но даже мои близкие обсуждают это за спиной и комментируют! Я хочу обнять всех девчонок, которые страдают тем же, это тяжело, изматывающе и жестоко. Мне не нравилось мое тело, лицо, подмышки, живот, зубы, нос, пальцы на ногах. Мне помог возраст: удручающий совет, но в какой-то момент я просто устала тратить на это свою жизнь. Это сложный процесс, здесь нужно много любви от близких, от себя, много классных ролевых моделей, создание не токсичного окружения из реальных, красивых людей.
Мне помогло разговаривать с подругами и слушать про их похожий опыт. Ведь обычно думаешь, что у всех все хорошо, а потом слушаешь, о чем люди загоняются — и у тебя взрывается мозг, потому что ты видишь их прекрасными. Еще мне помогло больше снимать себя на видео, и принимать не идеальные фотографии, видеть себя с разных сторон. Видео лучше, потому что фото может просто поймать неудачный ракурс, свет. Я делала видеоподкаст “Ромком”, первые серии мне было очень тяжело на себя смотреть, я ненавидела скриншоты с неудачными кадрами. Но к четвертому эпизоду (учитывая что ты по 100 раз отсматриваешь драфты!) я максимально привыкла к себе. И еще, посмотрев на себя, обратила внимание на осанку и какие-то мелочи и — это тоже помогло. Исцеляюще действуют комплименты партнера, — мне кажется, что без этого было бы куда сложнее. Делайте друг другу комплименты!»
Толя: «Мне очень помогло делать комплименты Гульназ и слушать внимательно как она делает комплименты моему телу, поведению, мыслям. Первая часть помогает искать неочевидные плюсы в партнере. Вторая — помогает принимать себя. Например, я сам никогда не обращал внимание на свои ноги или форму члена, но теперь послушав комплименты понял, что они клевые!»
Комментарий психолога
Светлана Полецкая
«Можно задать себе вопросы: "Почему я стесняюсь того или иного? Какие убеждения стоят за этими чувствами? Что складки на животе, волосы в интимных зонах или просьба партнера погладить себя в определенном месте — это что-то плохое/стыдное? Почему? Меня таким/такой не захотят? Отвергнут?". Можно пробовать думать в сторону объединения с телом в одну команду. Потому что во враждебности (ведь стесняться, это значит думать, что что-то — есть плохое) к телу мы как будто его отделяем от себя, ощущаем как что-то мешающее, чужое, может даже злонамеренное к нам, несоответствующее нашим ожиданиям. Хотя тело это наш единственный друг, который с нами от начала до конца жизни, который каждую секунду проделывает огромную работу, чтобы мы могли жить и делать то, что делаем, который всегда сигнализирует нам, если что-то не так, заставляет нас лежать с температурой, если мы не даем себе вовремя отдохнуть или делаем что-то не заботясь о себе. Позволили бы вы кому-нибудь оскорблять, обижать вашего близкого друга, подшучивать, издеваться над ним? А еще помогает насмотренность — не на отфотошопленных анорексичных моделей в соцсетях, а на обычных людей, которых гораздо больше, — скорее всего, вы найдете, что все очень разные и никто не идеален 24/7».
Правило 3. Называть органы своими именами.
Гульназ: «Какое-то время назад стали появляться секс-блогеры, подкасты про секс, и вообще начала подниматься тема о разговора о сексе. Я помню тезисы, что в русском языке все звучит либо по-медицински, либо не благозвучно. Возможно, но я думаю, что это — вопрос привычки. Я росла в семье медиков, поэтому мое мнение может быть не репрезентативным. Кажется, проще и удобнее не выдумывать новое, а выбирать из “медицинских терминов” те, что нравятся больше и строить описания вокруг них. Например, "влагалище", и правда, фонетически неприятное слово из-за части “ищ”, которая обычно придает увеличительное значение (дом — домище!). А “вульва” — вполне милое, "вагина" — норм, это еще и деревня в Тюменской области (наверное, им не кажется это слово странным). Предлагаю лайфхак! Можно декомпозировать общие названия гениталий и использовать слова, которые еще не скомпрометированы: "клитор", "передняя стенка", "головка" и другие. Но то, что мне категорически не нравится, — это прозвища для гениталий. Я не могу этого постичь».
Толя: «Мне кажется, что стоит перестать называть половые органы разными эвфемизмами вне рамок ролевых игр. Как вы хотите попросить партнера стимулировать уздечку члена чаще, если вы слово "член" сказать не можете? Как вы сможете правильно услышать фидбек партнера и усилить стимуляцию передней стенки влагалища, если от слова "вагина" краснеете?»
Комментарий психолога
Светлана Полецкая
«Так нас воспитывают, дети еще в школе начинают смеяться по поводу всего интимного. Долго разбираться откуда это идет, но факт остается фактом — тема неизбежно значима для большинства людей, а стыда вокруг нее, хоть отбавляй. Думаю, отличным началом было бы поговорить как раз о своих чувствах — о том, что говорить об этом стеснительно, трудно. “Мне сложно говорить об этом, а тебе? Почему?”»
Правило 4. Искать компромисс
Гульназ: «Я не проживала таких радикальных расхождений на практике, мой универсальный совет — разговор. Наверное, я бы попыталась лучше понять, почему именно это нужно партнеру, но точно не стала бы соглашаться, если чувствую значительное непринятие. Думаю, что через какое-то время оно все равно вырвется наружу. Честно, у меня очень плохо с компромиссами. Я обычно пугаюсь, и ищу отходные пути. Понимаю, что это не здорово, но советовать ничего не могу. Сама хочу найти ответ, от которого не буду покрываться холодным потом».
Толя: «Есть очень простой алгоритм:
- Осознать свои желания;
- Взять за них на себя ответственность.
Хочешь? Спроси и предложи. Если не можешь сформулировать свое желание — возьми паузу и подумай, что ты хочешь. Если не готов взять на себя ответственность за желания и предложить их партнеру — отойди, наберись смелости и предложи. Самое плохое, что может случиться, — партнер просто скажет "нет", и вы пойдете дальше».
Комментарий психолога
Светлана Полецкая
«К золотой середине можно прийти, если оба партнера готовы идти на соглашение и при этом им обоим будет хорошо. Если один соглашается, чтобы угодить другому — это часто приводит в итоге к проблемам. К сожалению, есть вещи, которые могут людей разделять, или сообщать какие-то новости об отношениях. Но часто бывает и так, что за якобы различием интересов стоит что-то другое, и тогда можно это прояснить. Зачем преодолевать боль, если интерес партнера для вас неприемлем? Это ведь действительно горько и может означать, что отношения под угрозой».
Правило 5. Не фиксироваться на негативе
Гульназ: «Фокусируйтесь и развивайте то, что вам нравится. Делайте комплименты, спрашивайте, что нравится партнеру. Понимаю, что не всем комфортно обсуждать секс, это и правда уязвимая тема. Но верю, что если часто подмечать хорошее, благодарить, хвалить, то люди расцветают, и это классно влияет на отношения».
Толя: «Мне очень помогла какая-то цитата из интернета, которую я прочитал миллион лет назад, звучит она примерно так “прямо сейчас ты совершенствуешься в том, чем ты прямо сейчас занимаешься”. Из этого очень простой вывод — если ты загоняешься по поводу тела, стесняешься своих эмоций, стесняешься сказать, что секс тебя не устраивает, то в следующий раз тебе будет еще легче загнаться или промолчать. А вот если ты скажешь или задумаешься о хорошем, то в следующий раз повторить это будет проще. Как говорили классики — думай позитивно, стакан всегда наполовину полон».
Комментарий психолога
Светлана Полецкая
«Не фиксироваться на “негативе” можно только приняв то, что “негатив” — это неотъемлемая часть нашей жизни. Без темноты не было бы света. Тогда и убегать от него не надо будет. И переживать его будет легче. Наши чувства и эмоции — это разноцветные карандаши, — нет “плохих” или “хороших” цветов, — они разные и все нужны. И в то же время важно помнить, что любые чувства и эмоции приходят и уходят».
Правило 6. Создавать среду
Гульназ: «Думаю, что мы все страдаем от комплексов, блоков и страхов, поэтому чтобы не бросаться сразу в пугающую откровенность, классно создавать среду в которой комфортно обсуждать предпочтения, пожелания и фантазии. В этом могут помочь, например, карточные игры, очень люблю PurPur. Вопросы там сформулированы довольно бережно, охватывают разные стороны, и если просто так, внезапно, начать разговор бывает сложно, то из-за формата игры, это можно делать гораздо спокойнее. Ведь волнение от озвучивания вопроса забрали на себя карточки.
Я еще люблю отправлять статьи из канала "Лайфхакера" — "Постельный режим". Иногда я даже их не читаю, а просто вижу интересный заголовок и отправляю молча. Могу скинуть статью с тем, что мне хотелось бы попробовать или то, что релевантно для меня. Очень удобно:). То есть вы не ставите точку на том, как выглядит ваш секс, а превращаете это в постоянное исследование и себя, и партнера. Вы как будто просто учитесь вдвоем. К слову об обучении, есть прекрасный сайт OMGYES. Восхищена смелостью женщин, которые приняли участие в этом проекте. Это сайт с мини-уроками о женском удовольствии. Очень наглядно, приятно оформлено, интересно смотреть вместе. И отмечать какие-то моменты».
Толя: «Среда — это очень важно! Доверительное пространство в моих текущих отношения помогло мне открыть те грани, о которых я и не знал. Хочется попробовать секс в полной темноте? Я знаю, что могу это предложить. Хочется заняться им в парке ночью или в уборной комнате бара? Пффф, я просто скажу. Если партнерше не нравится как я стимулирую клитор — она просто скажет об этом, я послушаю, услышу, и секс станет круче. Я просто принял, что любые предложения или комментарии в хороших отношениях не будут направлены против меня, а значит, стоит прислушаться к ним. Ну, и самому быть готовым говорить».
Комментарий психолога
Светлана Полецкая
«Нужно учиться не осуждать, не принимать на личный счет, относиться ко всему с любопытством, исследовательским интересом, без оценок хорошо/плохо, правильно/неправильно».
Правило 7. Не стесняться эмоций
Гульназ: «Очень приятно, когда партнер не боится проявлять эмоции. Это вдохновляет, преумножает ощущение доверия и помогает раскрепощенности. В обратном случае, когда нет никакой обратной связи, гораздо сложнее оставаться вовлеченной. Думаю, многие мужчины стесняются этого и думают, что это подрывает их мужественность. Но я считаю, что это напротив показывает уровень свободы и уверенность в себе».
Толя: «Самое деструктивное, что можно сделать в сексе, — стесняться своих эмоций. Хочешь плакать от счастья — плачь! Хочешь смеяться от радости после оргазма? Дай себе волю. Хочешь шептать на ухо партнеру или партнерше грязные словечки? Сделай это! Никто кроме тебя не ответственный за то, чтоб твой секс был крутым. А молчать и сдерживать эмоции можно на еженедельных двухчасовых рабочих созвонах с непонятной повесткой».
Комментарий психолога
Светлана Полецкая
«Тут советую ходить на терапию! Ну, серьезно, когда человек 25-30-35 лет живет с глубоким убеждением из семьи и окружающего мира и кучей подтверждений о том, что чувства/эмоции — это все неадекватно, их надо сдерживать, подавлять и так далее, — нет волшебных таблеток, чтобы этот паттерн просто взять и поменять. Нужно накапливать регулярный позитивный принимающий опыт, переучивать свои нейроны, — и работа в команде с другими людьми наиболее эффективна. Поэтому групповая терапия — классное решение».
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