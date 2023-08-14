Как обсуждать с партнером бывших и личные границы и зачем давать секс-фидбек?

Правило 1. Быть тактичным

Гульназ: «Если честно, конкретно с этим правилом было довольно легко. Но в нем нужно учитывать два нюанса: тактичность в разговорах о прошлом опыте с другими партнерами и тактичность в наших настоящих отношениях. Если речь о первом, то мы оговариваем, что комфортно знать, а что нет. Например, когда я хочу что-то рассказать, я всегда уточняю: “Интересно ли это?", " Хочешь расскажу?” И, конечно, не сравниваю с другими людьми. Я смотрю на опыт, как на то, что позволяет мне лучше и лучше понимать себя, поэтому говорю с точки зрения того, что мне нравится, а что нет, что я узнала о себе за это время.

Если речь о тактичности в том, чтобы давать обратную связь, то мне кажется, классно выстраивать культуру откровенного разговора в целом. Это проще делать через позитив. Во-первых, в самом начале вы видите больше плюсов, и это самое правильное время, чтобы заложить прочный фундамент. Я люблю делать комплименты, искренне, говорить о том, что мне нравится, что я отметила и так далее. Мужчины часто не ожидают и сначала теряются, когда слышат комплименты в свой адрес, причем не абстрактные, а конкретные. Наверное, это сложно, но можно начать с малого, уверена, что есть много вещей, которые нравятся в партнере (иначе зачем вы вместе..) просто не приходит в голову это озвучивать.

Вы не ставите точку на том, как выглядит ваш секс, а превращаете это в постоянное исследование и себя, и партнера.

В таком случае, если что-то не так, то это будет куда проще воспринять, если формулировать обратную связь через запрос или свои ощущения. То есть: "Я бы хотела…", "Можешь в следующий раз…", "Мне сложно сосредоточиться, когда…". Это сложно! Особенно впервые, мне кажется, с этим легким напряжением получится справиться только пройдя через один такой раз. То есть, когда ты решаешься попросить о чем-то, ситуация становится лучше, и это как-будто вас сближает еще больше».

Толя: «Это может показаться банальным, но легче всего будет просто спросить партнера как ему/ей будет получать фидбек. Можно просто напрямую спросить как это делать во время, до и после секса. Существует миф, что все должно быть спонтанно, и если что-то надо обсуждать, то это знак, что человек не ваш. Но из моей практики — это фигня. Пока люди, не умеют читать ваши мысли, получать и давать фидбек — ваша ответственность».

Комментарий психолога Светлана Полецкая «Желательно, чтобы партнер сам об этом говорил, а вы прислушивались. Часто сложности возникают, когда люди не разговаривают. А если разговаривают, то не слышат друг друга из-за “шума” своих собственных реакций (когда сказанное партнером воспринимается на личный счет) и через фильтр своих собственных интерпретаций. Нужно учиться понимать, где ваши интерпретации, а где то, что партнер реально имел в виду. Учиться разделять и выдерживать и свои эмоциональные реакции и реакции партнера. Выдерживать, не подавлять».

Правило 2. Перестать стыдиться

Гульназ: «У меня лет в 18 незаметно началось расстройство пищевого поведения и нарушилось восприятие собственного тела. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, но оно все еще отзывается. Например, буквально на днях мне приснился сон, что я незаметно для себя поправилась, и я этого не вижу, но даже мои близкие обсуждают это за спиной и комментируют! Я хочу обнять всех девчонок, которые страдают тем же, это тяжело, изматывающе и жестоко. Мне не нравилось мое тело, лицо, подмышки, живот, зубы, нос, пальцы на ногах. Мне помог возраст: удручающий совет, но в какой-то момент я просто устала тратить на это свою жизнь. Это сложный процесс, здесь нужно много любви от близких, от себя, много классных ролевых моделей, создание не токсичного окружения из реальных, красивых людей.

Мне помогло разговаривать с подругами и слушать про их похожий опыт. Ведь обычно думаешь, что у всех все хорошо, а потом слушаешь, о чем люди загоняются — и у тебя взрывается мозг, потому что ты видишь их прекрасными. Еще мне помогло больше снимать себя на видео, и принимать не идеальные фотографии, видеть себя с разных сторон. Видео лучше, потому что фото может просто поймать неудачный ракурс, свет. Я делала видеоподкаст “Ромком”, первые серии мне было очень тяжело на себя смотреть, я ненавидела скриншоты с неудачными кадрами. Но к четвертому эпизоду (учитывая что ты по 100 раз отсматриваешь драфты!) я максимально привыкла к себе. И еще, посмотрев на себя, обратила внимание на осанку и какие-то мелочи и — это тоже помогло. Исцеляюще действуют комплименты партнера, — мне кажется, что без этого было бы куда сложнее. Делайте друг другу комплименты!»

Толя: «Мне очень помогло делать комплименты Гульназ и слушать внимательно как она делает комплименты моему телу, поведению, мыслям. Первая часть помогает искать неочевидные плюсы в партнере. Вторая — помогает принимать себя. Например, я сам никогда не обращал внимание на свои ноги или форму члена, но теперь послушав комплименты понял, что они клевые!»