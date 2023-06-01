Оргазм уже не будет прежним! Секс-робот станет повседневным гаджетом? VR-очки заменят любовь – отвечает эксперт

Современные эротические гаджеты, VR-очки и чаты с искусственным интеллектом — это новые возможности для плотских утех или неумолимое будущее, которые вытеснит привычные отношения? Изменилось ли значение секса в XXI веке и что нас ждет дальше — обсудили с секс-просветительницей, PR-визионеркой сегмента adult, Еленой Галецкой.
Для чего людям секс?
Назначение секса — получение удовольствия: оно не менялось и остается прежним на протяжении всех периодов существования человечества. Даже в пуританские эпохи люди занимались сексом в первую очередь для достижения данной цели. Продолжение рода могло быть декларируемой государством или религией причиной социально одобряемого полового акта, но если мы внимательнее изучим историю сексуальности, то увидим, что и в Средневековье, и в викторианской Англии люди занимались сексом, а не просто «делали детей».
Источник: Сексологическая энциклопедия
Секс — тренд или необходимость ?
Сейчас прослеживается определенная тенденция в пробуждении у современных исследователей интереса к асексуальности (отсутствию полового влечения — Прим. ред.). Рассматривая личность в отрыве от полового влечения (и всех связанных с ним биологических, психофизиологических и эмоциональных реакций), можно лучше понять, какое все-таки значение для конкретного человека имеют секс и либидо. А поскольку в последнее время большая часть общества перестала быть сосредоточена просто на выживании, и появилась возможность относиться к себе внимательнее — люди стали более критично подходить к общепринятым парадигмам сексуальности и понимать, что далеко не всегда те установки, которые транслируются в обществе, им подходят.
Что под этим подразумевается? То, что люди начинают понимать: секс никогда не был необходимостью — это не физиологическая потребность. Однако обратная этому утверждению парадигма, которую исследовательница Анджела Чен называет «обязательной сексуальностью» (compulsory sexuality), является одной из основополагающих в современном обществе. Она лежит в основе работы многих массмедиа и маркетинговых стратегий. Поэтому мы привыкли думать, что заниматься сексом надо обязательно, а если человек секса не хочет, то он болен (хотя это не так!).
Какие технологии сейчас есть для удовлетворения сексуальных потребностей?
Их достаточно много, и они отличаются между собой прежде всего по задачам, которые решают. Поэтому, скорее всего, ни одна из них не станет всеобъемлющей, а останется в пределах своей целевой аудитории.
- Теледильдоника
Закрывает потребность в сексе на расстоянии при помощи гаджетов. Технически это выглядит так: есть система девайсов, в которую могут входить, например, мастурбатор и вибратор. Женщина мастурбирует вибратором, сигналы от сенсоров поступают на мастурбатор, который имитирует для мужчины ощущения.
- Девайсы, управляемые с помощью приложения
Добавляют новизны в отношения и, опять же, используются для преодоления дистанции между людьми. Можно предоставить доступ к своей игрушке партнеру вне зависимости от того, насколько далеко люди друг от друга находятся — так один будет управлять игрушкой, например, менять частоту и интенсивность вибраций, а другой — получать удовольствие от девайса.
- VR-очки
Позволяют усилить возбуждение, почувствовать себя героем эротического фильма, так как во время такого киносеанса создается ощущение, что все увиденное происходит рядом с вами. Это не совсем инновация — одной из первых в сфере интима виртуальную среду создала профессор Университета Портсмута Труди Барбер еще в начале 1990-х годов.
- Секс-роботы
Были разработаны специально для сексуального взаимодействия с человеком. Однако реальное использование роботов остается очень дискуссионным вопросом и с технической, и с моральной точек зрения. Не думаю, что такая практика будет распространена в будущем (разве что останется в разряде фетишей).
- Чаты с искусственным интеллектом
Используются для секс-переписки. Широта мысли, словоохотливость и изобретательность здесь зависят от того, насколько хорошо искусственный интеллект обучен, а ощущение присутствия реального партнера — от особенностей восприятия использующего чат человека.
Итак, можно ли секс чем-то заменить?
Важный вопрос — зачем? Если мотивы, побуждающие человека к сексу, изначально ничего общего с удовольствием не имели (в частности, люди с тревожным типом привязанности часто занимаются сексом для того, чтобы подтвердить свою значимость для партнера), то, конечно, можно заменить секс другим действием, которое для этих целей подойдет гораздо лучше. Например, хорошим разговором с партнером или совместным походом к психотерапевту.
Кстати, сейчас все больше девушек предпочитают получить удовольствие с секс-игрушкой, чем искать партнера на одну ночь или просто поддерживать некомфортные им отношения только ради секса. На мой взгляд, это очень правильный и разумный подход.
Как будет меняться отношение к сексу в ближайшем будущем?
Скорее всего, оно изменится в сторону большей осознанности, когда во главе угла находятся безопасность и обоюдное удовольствие. То есть это не про технические достижения, а про образование и более этичное отношение к себе и к партнеру.
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