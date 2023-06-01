Оргазм уже не будет прежним! Секс-робот станет повседневным гаджетом? VR-очки заменят любовь – отвечает эксперт

Какие технологии сейчас есть для удовлетворения сексуальных потребностей?

Их достаточно много, и они отличаются между собой прежде всего по задачам, которые решают. Поэтому, скорее всего, ни одна из них не станет всеобъемлющей, а останется в пределах своей целевой аудитории.

Теледильдоника

Закрывает потребность в сексе на расстоянии при помощи гаджетов. Технически это выглядит так: есть система девайсов, в которую могут входить, например, мастурбатор и вибратор. Женщина мастурбирует вибратором, сигналы от сенсоров поступают на мастурбатор, который имитирует для мужчины ощущения.

Девайсы, управляемые с помощью приложения

Добавляют новизны в отношения и, опять же, используются для преодоления дистанции между людьми. Можно предоставить доступ к своей игрушке партнеру вне зависимости от того, насколько далеко люди друг от друга находятся — так один будет управлять игрушкой, например, менять частоту и интенсивность вибраций, а другой — получать удовольствие от девайса.

VR-очки

Позволяют усилить возбуждение, почувствовать себя героем эротического фильма, так как во время такого киносеанса создается ощущение, что все увиденное происходит рядом с вами. Это не совсем инновация — одной из первых в сфере интима виртуальную среду создала профессор Университета Портсмута Труди Барбер еще в начале 1990-х годов.

Секс-роботы

Были разработаны специально для сексуального взаимодействия с человеком. Однако реальное использование роботов остается очень дискуссионным вопросом и с технической, и с моральной точек зрения. Не думаю, что такая практика будет распространена в будущем (разве что останется в разряде фетишей).

Люди в принципе не очень склонны заниматься сексом с тем, что как бы имитирует живое, но им не является.

Чаты с искусственным интеллектом

Используются для секс-переписки. Широта мысли, словоохотливость и изобретательность здесь зависят от того, насколько хорошо искусственный интеллект обучен, а ощущение присутствия реального партнера — от особенностей восприятия использующего чат человека.

Итак, можно ли секс чем-то заменить?

Важный вопрос — зачем? Если мотивы, побуждающие человека к сексу, изначально ничего общего с удовольствием не имели (в частности, люди с тревожным типом привязанности часто занимаются сексом для того, чтобы подтвердить свою значимость для партнера), то, конечно, можно заменить секс другим действием, которое для этих целей подойдет гораздо лучше. Например, хорошим разговором с партнером или совместным походом к психотерапевту.

Кстати, сейчас все больше девушек предпочитают получить удовольствие с секс-игрушкой, чем искать партнера на одну ночь или просто поддерживать некомфортные им отношения только ради секса. На мой взгляд, это очень правильный и разумный подход.

Как будет меняться отношение к сексу в ближайшем будущем?

Скорее всего, оно изменится в сторону большей осознанности, когда во главе угла находятся безопасность и обоюдное удовольствие. То есть это не про технические достижения, а про образование и более этичное отношение к себе и к партнеру.

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