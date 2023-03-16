К чему снится секс? Специалисты расшифровали (без сонника Фрейда!) 7 сценариев

Если вы во сне сладострастничали с незнакомцем, а на фоне росла банановая пальма — это нормально! Наше подсознание может оперировать понятными ему одному символами, которые при этом все-таки связаны с реальностью. Разобрались, что делать с эротическими образами во снах и к кому обращаться (и обращаться ли?), на примере самых распространенных сценариев.
Врачи-эксперты:
- Фрэн Уолфиш, детский и семейный психотерапевт (Dr. Frances Walfish, PsyD)
- Джанет Брито, психолог, сексопатолог (Dr. Janet Brito, PhD, PSY)
- Тимоти Легг, психолог, сотрудник службы психиатрической помощи (Dr. Timothy Legg, PhD, PsyD)
Правила перевода
То, что вы увидели во сне, не обязательно (и чаще всего не нужно) трактовать буквально. Анализировать лучше таким образом: разделить сон на смысловые части, то есть начало, середину и конец, и оценить свои чувства по отношению к каждой из них. Что вы испытывали? Страх, любопытство, возбуждение, отвращение? Когда определена эмоция, можно начинать расшифровку того образа, который ее вызвал.
Сценарий № 1. С незнакомцем
Здесь объяснение самое простое. Вероятно, у вас высокое либидо и / или вы не удовлетворяете свои сексуальные потребности полностью. Копаться в этом сне не нужно, лучше вспомнить, что понравилось, а что — нет, — и обсудить это с партнером.
Сценарий № 2. С бывшим
Интерпретация зависит от стадии личных отношений. Вы можете тяжело переживать разрыв или со скрипом привыкать к новому человеку. Тактика зависит от того, как давно вы разошлись с героем сна: если времени прошло мало, то расслабьтесь и дайте себе адаптироваться к изменениям в жизни, а если минуло несколько месяцев или даже лет — лучше проработать это расставание вместе со специалистом.
Сценарий № 3. С боссом или преподавателем
Такие сновидения обычно беспокоят людей, которые в детстве тщетно пытались привлечь к себе внимание взрослых и с тех пор подсознательно мечтают о безусловной любви авторитетной фигуры. В жизни лучше не смешивать интим и субординацию, но если вы подвергаетесь сексуальному давлению на рабочем / учебном месте, то решать вопрос следует с привлечением кадровой службы, организаций по защите прав работников / учащихся или обращаться в суд.
Сценарий № 4. Оральные практики
Чаще всего такой образ связан с табу в голове сновидца. Здесь нужно понять, что именно вызывает отторжение — внешние установки, негативный опыт, отсутствие практики или что-то другое, а также есть ли возможность сделать такой секс более комфортным, «понятным» и приемлемым. Есть несколько способов принятия разных видов секса: обсуждение всех своих страхов с близким человеком или тем, у кого была похожая проблема, «первая проба» с надежными партнером, консультация с психологом и / или врачом (сексологом, гинекологом, урологом).
Сценарий № 5. БДСМ
Для тех, кого культурная волна «50 оттенков серого» успешно миновала, уточним. БДСМ (англ. BDSM или Bondage & Discipline Domination & Submission Sadism & Masochism) — это жестко регламентированная с точки зрения безопасности сексуальная практика, основанная на парных ролевых принципах неволи и дисциплины, доминирования и подчинения, садизма и мазохизма. У сна с таким сюжетом есть несколько самых распространенных смыслов. Первый — вы все еще переживаете, что кто-то из ваших родителей или старших родственников был слишком властным. Второй — вы ощущаете давление со стороны партнера. Третий — вам хочется все контролировать или, наоборот, передать инициативу в чужие руки. Четвертый — очевидно, вам просто интересен БДСМ-секс как эксперимент.
Работать с такими снами нужно в двух направлениях. Если вы ощущаете, что паттерн «власть-подчинение» действует на вас тяжело, то обратитесь к психологу, чтобы разобраться с проблемой, а если сон связан с обычным любопытством, то предложите партнеру попробовать что-то из этой техники и обсудите, кому и что хотелось бы привнести в вашу интимную жизнь.
Сценарий № 6. Секс в определенной обстановке или с использованием разных предметов
Некоторые люди действительно возбуждаются при виде вещей, которые вызывают эротические ассоциации (вот о чем вы подумали сейчас, представив кран или душевую лейку?). Это чувствительная точка их воображения, точно такая же как, например, образ любимого героя фильма.
В этом нет ничего извращенного или неестественного, если это не причиняет вред вам или другому человеку. Чтобы безвредно воплотить фантазию в жизнь и сделать ощущения острее, используйте секс-игрушки такой же формы, что и будоражащие вас предметы, подбирайте для занятий любовью соответствующие декорации и не отрицайте свои предпочтения. Не всех же впечатляют классические и ничуть от этого не теряющие, кровать, одеяло, горизонтальное положение и закрытая от кошки дверь!
Сценарий № 7. Грязные разговорчики
Как правило, сон символизирует крик о помощи и освобождении человека от постоянных правил и ограничений. Ему хочется больше проявляться, чувствовать себя расслабленно и спокойно. В данном случае нужно искать способы отпускать себя и делать то, что хочется, вне постели (одеваться, краситься, танцевать, рисовать как угодно), и в ней самой. Если партнер не против и это не причиняет ему неудобство, то можно практиковать dirty talk наяву.
Советы на будущее: как лучше понять свое тело
- Заведите дневник.
Чтобы отмечать настроение, чувства, мысли и их закономерности — лучше это записывать. Так 3-4 сна спустя вы сможете сделать предварительный вывод, что в них общего, и подумать, как с этим работать.
- Просканируйте тело
Для этого нужно отключить все гаджеты, выйти из социальных сетей и глубоко подышать. Когда мозг и тело сбросят напряжение, появится возможность проанализировать, что происходит в организме, и какие чувства вы при этом испытываете.
И речь не про самоудовлетворение. Можете даже не трогать себя, а только мысленно отмечать, где скопились напряжение и усталость, какая часть тела восприимчива ко всему происходящему, и какую область вы совсем не чувствуете.
- Не стесняйтесь
Это значит, что вам нужно поступать честно и разумно как с собой, так и со своим партнером. Не бойтесь обсуждать и воплощать свои мысли и фантазии, предлагать что-то новое и при этом четко обозначать личные границы.
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