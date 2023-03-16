К чему снится секс? Специалисты расшифровали (без сонника Фрейда!) 7 сценариев

Сценарий № 1. С незнакомцем

Здесь объяснение самое простое. Вероятно, у вас высокое либидо и / или вы не удовлетворяете свои сексуальные потребности полностью. Копаться в этом сне не нужно, лучше вспомнить, что понравилось, а что — нет, — и обсудить это с партнером.

Сценарий № 2. С бывшим

Интерпретация зависит от стадии личных отношений. Вы можете тяжело переживать разрыв или со скрипом привыкать к новому человеку. Тактика зависит от того, как давно вы разошлись с героем сна: если времени прошло мало, то расслабьтесь и дайте себе адаптироваться к изменениям в жизни, а если минуло несколько месяцев или даже лет — лучше проработать это расставание вместе со специалистом.

Сценарий № 3. С боссом или преподавателем

Такие сновидения обычно беспокоят людей, которые в детстве тщетно пытались привлечь к себе внимание взрослых и с тех пор подсознательно мечтают о безусловной любви авторитетной фигуры. В жизни лучше не смешивать интим и субординацию, но если вы подвергаетесь сексуальному давлению на рабочем / учебном месте, то решать вопрос следует с привлечением кадровой службы, организаций по защите прав работников / учащихся или обращаться в суд.

Сценарий № 4. Оральные практики

Чаще всего такой образ связан с табу в голове сновидца. Здесь нужно понять, что именно вызывает отторжение — внешние установки, негативный опыт, отсутствие практики или что-то другое, а также есть ли возможность сделать такой секс более комфортным, «понятным» и приемлемым. Есть несколько способов принятия разных видов секса: обсуждение всех своих страхов с близким человеком или тем, у кого была похожая проблема, «первая проба» с надежными партнером, консультация с психологом и / или врачом (сексологом, гинекологом, урологом).