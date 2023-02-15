Мужское бесплодие: что это и почему важно его учитывать при сложностях с беременностью?

Потеря способности к зачатию не имеет характерных симптомов. По этой причине мужчины не спешат обращаться к специалистам по вопросам бесплодного брака, предполагая наличие заболеваний у супруги. При этом проблема не может быть исключена, даже если у них уже есть дети и нет жалоб на эректильную функцию. Мы обсудили с врачами, когда пора записываться на консультацию и какое лечение может быть назначено.
Врачи-эксперты:
- Никита Стародубцев, врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Оксана Печенина, врач-гинеколог Центра молекулярной диагностики CMD Котельники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что такое мужское бесплодие?
Мужской фактор бесплодия — это отсутствие сперматозоидов в сперме или снижение их количества, нарушение подвижности, строения, оплодотворяющей способности. Нужно отметить, что последнее может быть и при нормальных показателях количества и подвижности.
Одной из причин, приводящих к снижению способности к зачатию у мужчин, являются инфекционно-воспалительные процессы, при которых повреждаются семявыносящие пути и органы, участвующие в выработке эякулята, такие как — яички, предстательная железа, семенные пузырьки. Весомый ущерб здоровью наносят инфекции, передаваемые половым путем. Микроорганизмы повреждают семявыносящие пути и оказывают токсическое действие на сперматозоиды, в том числе на образование веществ, поддерживающих жизнедеятельность сперматозоидов в женских половых путях. При отсутствии адекватного лечения процесс становится хроническим. Однако это не всегда является причиной бесплодия и требуется дообследование пациента.
Генетические факторы мужского бесплодия проявляются по-разному: от тяжелых заболеваний до бессимптомного носительства. Существуют виды нарушений, влияющих на мужскую фертильность, которые могут послужить причиной патологии беременности или наследственного заболевания у малыша.
Эндокринные заболевания, при которых нарушены продукция гормонов или восприимчивость органов к ним, тоже могут приводить к сложностям с зачатием. Среди них метаболический синдром, ключевым моментом которого является ожирение, и наличие сахарного диабета. Снижение уровня тестостерона определяют и проблемы функции щитовидной железы. Так же бесплодие может возникать после некоторых операций, при диабетической нейропатии, обструкции семявыносящих путей, после приема определенных лекарственных препаратов. В многочисленных исследованиях доказано отрицательное влияние повышения температуры мошонки на сперматогенез. При заболеваниях и состояниях, которые ведут к соответствующему изменению, количество сперматозоидов снижается на срок до 2,5–3 месяцев. Работа в жарких условиях и воздействие теплового излучения негативно сказываются и на оплодотворяющей способности сперматозоидов.
! К повышению температуры репродуктивных органов и описанным последствиям может приводить и малоподвижный образ жизни.
Образование сперматозоидов в организме мужчины — это процесс чувствительный к факторам внешней среды. Он может навсегда прекратиться после воздействия вредных факторов на предприятии, ионизирующих излучений, а также после лечения онкологических заболеваний. Кроме того, снижение качества спермы может происходить просто с возрастом.
Большинство причин бесплодия является показанием для применения методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Как проходит лечение с помощью ВРТ?
Для преодоления мужского фактора бесплодия в репродуктивной медицине используется метод ИКСИ (инъекция сперматозоида в яйцеклетку). Если в эякуляте присутствуют хотя бы единичные сперматозоиды, их можно использовать для ИКСИ, получать эмбрионы и беременность. ИКСИ рекомендуется и при иммунологическом бесплодии. Необходимо помнить, что ИКСИ не является абсолютной панацеей.
В некоторых случаях прибегают к ПИКСИ. Отличие заключается в том, что при ИКСИ эмбриолог отбирает сперматозоиды по внешнему виду, который не всегда точно отражает их потенциал, а при ПИКСИ — по их способности взаимодействовать с гиалуроновой кислотой. В естественных условиях яйцеклетка окружена большим количеством гиалуроновой кислоты, поэтому в оплодотворении могут участвовать только сперматозоиды, способные связаться и растворить ее. Для этого в процессе созревания сперматозоида на его поверхности образуются специальные рецепторы. Их наличие определяет функциональную зрелость сперматозоида и оценивается при методе ПИКСИ.
Если сперматозоидов нет в эякуляте, то проводится диагностическая биопсия яичек, так как сперматозоиды могут отсутствовать в сперме, но присутствовать там. В ряде ситуаций требуется консервативное, либо хирургическое лечение. А для тех, кто решил позаботиться о своем наследии заранее, существует криоконсервация (замораживание) сперматозоидов в целях длительного хранения мужских половых клеток и их последующего использования для зачатия.
Можно ли вылечить мужское бесплодие без ВРТ?
Нормализация питания, восполнение дефицита витаминов и коррекция антиоксидантной системы, на первых этапах поможет избежать этого метода и получить спонтанную беременность. А при отсутствии ожидаемого эффекта в течение 6-8 месяцев, это будет служить качественной подготовкой к ВРТ и снизит риски осложнений.
Такому подходу отвечает так называемый «квартет здоровья», компонентами которого являются:
1) коррекция гипогонадизма (возрастного дефицита половых гормонов) препаратами половых гормонов;
2) применение тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты (универсального антиоксиданта, необходимого кофермента энергетического обмена);
3) прием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, обеспечивающих электрическую стабильность миокарда, регуляцию липидного обмена (антиатеросклеротическое действие) и перекисного окисления липидов, эластичность мембран, процессов деления, апоптоза и репарации эпителиальных тканей, активность стволовых клеток, синтез интерлейкинов, лейкотриенов и простагландинов;
4) устранение дефицита витамина D — недооцененной причины развития и поддержания ожирения и инсулинорезистентности.
Также добавки витамина С значительно улучшают количество и подвижность сперматозоидов, одновременно уменьшая процент деформированных половых клеток. Доказана важная роль и иных антиоксидантов, содержащихся в пище.
Ягоды, зеленый чай, кофе и темный шоколад известны тем, что являются хорошими источниками таких антиоксидантов.
Но! Чрезмерное потребление изолированных антиоксидантов может иметь токсические эффекты и даже не предотвращать, а способствовать окислительному повреждению — это явление получило название «антиоксидантный парадокс».
Подбор терапии и системы питания проводится индивидуально с врачом после комплекса обследований с обязательным промежуточным контролем эффективности.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста.
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