Мужское бесплодие: что это и почему важно его учитывать при сложностях с беременностью?

Врачи-эксперты:

Никита Стародубцев, врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Оксана Печенина, врач-гинеколог Центра молекулярной диагностики CMD Котельники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Что такое мужское бесплодие?

Мужской фактор бесплодия — это отсутствие сперматозоидов в сперме или снижение их количества, нарушение подвижности, строения, оплодотворяющей способности. Нужно отметить, что последнее может быть и при нормальных показателях количества и подвижности.

Одной из причин, приводящих к снижению способности к зачатию у мужчин, являются инфекционно-воспалительные процессы, при которых повреждаются семявыносящие пути и органы, участвующие в выработке эякулята, такие как — яички, предстательная железа, семенные пузырьки. Весомый ущерб здоровью наносят инфекции, передаваемые половым путем. Микроорганизмы повреждают семявыносящие пути и оказывают токсическое действие на сперматозоиды, в том числе на образование веществ, поддерживающих жизнедеятельность сперматозоидов в женских половых путях. При отсутствии адекватного лечения процесс становится хроническим. Однако это не всегда является причиной бесплодия и требуется дообследование пациента.

Генетические факторы мужского бесплодия проявляются по-разному: от тяжелых заболеваний до бессимптомного носительства. Существуют виды нарушений, влияющих на мужскую фертильность, которые могут послужить причиной патологии беременности или наследственного заболевания у малыша.

Эндокринные заболевания, при которых нарушены продукция гормонов или восприимчивость органов к ним, тоже могут приводить к сложностям с зачатием. Среди них метаболический синдром, ключевым моментом которого является ожирение, и наличие сахарного диабета. Снижение уровня тестостерона определяют и проблемы функции щитовидной железы. Так же бесплодие может возникать после некоторых операций, при диабетической нейропатии, обструкции семявыносящих путей, после приема определенных лекарственных препаратов. В многочисленных исследованиях доказано отрицательное влияние повышения температуры мошонки на сперматогенез. При заболеваниях и состояниях, которые ведут к соответствующему изменению, количество сперматозоидов снижается на срок до 2,5–3 месяцев. Работа в жарких условиях и воздействие теплового излучения негативно сказываются и на оплодотворяющей способности сперматозоидов.

! К повышению температуры репродуктивных органов и описанным последствиям может приводить и малоподвижный образ жизни.

Образование сперматозоидов в организме мужчины — это процесс чувствительный к факторам внешней среды. Он может навсегда прекратиться после воздействия вредных факторов на предприятии, ионизирующих излучений, а также после лечения онкологических заболеваний. Кроме того, снижение качества спермы может происходить просто с возрастом.

Большинство причин бесплодия является показанием для применения методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).