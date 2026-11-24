Он поставил точку вместо сердечка — и ваш внутренний следователь уже открыл дело: что случилось, кто виноват и когда партнер успел охладеть? В книге «Не умеющие любить» писательница и исследовательница темы деструктивных отношений Анна Богинская разбирает, как выглядит близость, в которой не приходится постоянно считывать сигналы и гадать, все ли между вами по-прежнему хорошо.
1. «Хорошо, когда хорошо»
Вы не испытываете дискомфорта ни по какому поводу, нет внутреннего напряжения или желания понравиться, в вашей голове не возникает мысли: «Мне нужно стараться» или «Надо быть в образе», и у вас нет никаких признаков избытка адреналина (потеря веса, бессонница, учащенное сердцебиение, потеющие ладони, головные боли, тошнота, постоянные навязчивые мысли об ухажере, невозможность сосредоточиться на работе или учебе и пр.).
2. Отсутствие «необитаемого острова»
«Необитаемый остров» — это психологический термин, характеризующий состояние, в котором пара растворяется друг в друге, полностью сливается, а вся остальная жизнь теряет смысл. Работа, хобби, друзья, родители — все отступает на второй план, и двое влюбленных живут словно в безлюдном мире. В здоровых отношениях конфетно-букетный период не подразумевает острова. Ваши друзья, увлечения, хобби остаются неизменными, и у каждого из партнеров есть личное время и пространство.
3. Уважение
Уважать в своих действиях, а не только на словах — значит соблюдать границы друг друга и не делать того, чего не хотел бы получить в ответ. В здоровых отношениях партнер уважает ваших друзей, родителей, бизнес, жизненный путь и восприятие мира. Он ни в коем случае не разрушает, а, наоборот, хочет созидать и улучшать все перечисленное. Уважение между партнерами помогает находить выход из конфликтных ситуаций и не позволяет переходить на личности.
4. Доверие
Доверять так, словно за плечами нет негативного опыта, пока не появились причины не доверять. Именно поэтому я рекомендую вступать в отношения, освободившись от тяжести прошлого опыта, проработав страхи, травмы с помощью техник. Доверие — показатель того, что негативный опыт прошлого перестал влиять на ваше настоящее и будущее.
5. Забота
Знаете, я часто наблюдаю, как женщины, вступая в отношения, включают режим «Хозяйка», а находясь в монаде, даже ужин себе не приготовят и на стол точно не накроют. Так, по-быстрому запихнут в себя бутерброд на ходу. А раз отношения, то 33 блюда и сервиз из 16 предметов. Такое поведение — верный признак программы «Любовь нужно заслужить». Отношения начинают напрягать, когда ты перестаешь быть собой. Из этого наблюдения можно сделать важный вывод: в отношениях нужно вести себя так же, как и наедине с собой. Но напомню, что истинно любящий себя, временно пребывая в одиночестве, всегда о себе заботится.
6. Сексуальное влечение
На мой взгляд, это обязательная составляющая созидательных отношений. Добавлю лишь, что темперамент должен совпадать. В сексе можно работать над любым аспектом, кроме темперамента. Если вам близость нужна ежедневно, а вашему партнеру раз в месяц, разница в темпераментах неминуемо приведет к кризису, а впоследствии к изменам.
7. Конфликты и ссоры
Многие ошибочно полагают, что в созидательных отношениях нет ссор и конфликтов. Они есть, и это нормально. Ненормально, когда ссоры беспричинны и ежедневны. Ссора не значит расставание — это всего лишь сглаживание углов и различий. Пройдя ссору, вы получаете возможность достичь договоренности и сделать отношения лучше.
8. Договоренности
В силу накопленного опыта и воспитания люди могут иметь очень разное представление о том, как должна взаимодействовать пара в быту, сфере финансов и глобальных ценностей, таких как дети, семья, брак. В связи с этим запомните: ваш мужчина не ясновидящий, чтобы знать ваши ожидания, точно так же, как и вы. Навык говорить друг с другом без претензий и договариваться — основа длительных отношений. А когда договоренности достигнуты, их важно соблюдать.
9. Общие цели и ценности
Они сохраняют отношения надолго, поэтому я посвятила ценностям отдельную главу. Например, если для вас важна верность, вы обречете себя на множество кругов ада, вступив в отношения с тем, для кого физической верности не существует. Точно так же, если ваши ценности — семья и дети, а партнер по своей природе холостяк, совместное будущее невозможно. Именно поэтому общие цели и ценности лучше обсуждать в начале отношений, а потом — минимум раз в три года. Это необходимо, потому что люди меняются, и их приоритеты в том числе. Не мешает напоминать друг другу, куда вы идете и что для вас главное.
10. Совместный досуг
Если женщина проводит вечера, общаясь по телефону с подружками, а мужчина — с друзьями на футболе, значит, они неинтересны друг другу. Желание проводить досуг вместе — показатель здоровых отношений.
11. Улучшение жизни
Ваша жизнь должна становиться лучше. Это самый верный признак созидательных отношений. Энергия бьет ключом, проекты реализуются, карьера движется, вы лучше выглядите и лучше себя чувствуете. Такой симбиоз с партнером сигнализирует о том, что ваши отношения — для жизни, а не вместо нее.
И запомните: никогда не надевайте розовые очки в начале отношений. Их надо надевать, когда отношения перешли на серьезный уровень (вы съехались, поженились), а до этого важно быть максимально реалистичным. Ведь в конфетно-букетный период все стараются казаться лучше, чем они есть. Основное правило гласит: «Люди — это не слова, это всегда действия». Не слушайте, что человек говорит, — смотрите на его поступки, и не только в отношении вас, но и в отношении бывших партнеров. Многие женщины наивно думают: «Это он с ней так поступал, а со мной будет по-другому». Статистика, основанная на письмах моих читателей, показывает: как обращался с другой, так будет обращаться и с вами. Человек может измениться, но такие случаи — исключение, а не правило. Правило скорее таково: если он изменял бывшей, то будет неверен и вам; бросил жену с детьми и не помогает — вероятность такого поведения в отношении вас крайне высока; не поддержал прежнюю возлюбленную во время кризиса — готовьтесь к тому же.
Начиная отношения после травмирующего опыта, важно учесть: некоторые страхи способны возвращаться даже после проработки, если возникают похожие обстоятельства (так называемый триггер). Например, вы звоните, а он не берет трубку. Особенно впечатлительные барышни из-за страха повторения негативного опыта легко повесят на мужчину ярлык: «Опять манипулятор», хотя избранник, может быть, просто занят. А женщина со страхом измены нарисует в воображении «картину маслом». Если вы ловите себя на мыслях, которые посещали вас в прошлых отношениях, немедленно проработайте свой страх с помощью специальной техники. Динамические страхи, словно приведение умерших отношений, способны спугнуть отношения живые, настоящие.
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