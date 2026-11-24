1. «Хорошо, когда хорошо»

Вы не испытываете дискомфорта ни по какому поводу, нет внутреннего напряжения или желания понравиться, в вашей голове не возникает мысли: «Мне нужно стараться» или «Надо быть в образе», и у вас нет никаких признаков избытка адреналина (потеря веса, бессонница, учащенное сердцебиение, потеющие ладони, головные боли, тошнота, постоянные навязчивые мысли об ухажере, невозможность сосредоточиться на работе или учебе и пр.).

2. Отсутствие «необитаемого острова»

«Необитаемый остров» — это психологический термин, характеризующий состояние, в котором пара растворяется друг в друге, полностью сливается, а вся остальная жизнь теряет смысл. Работа, хобби, друзья, родители — все отступает на второй план, и двое влюбленных живут словно в безлюдном мире. В здоровых отношениях конфетно-букетный период не подразумевает острова. Ваши друзья, увлечения, хобби остаются неизменными, и у каждого из партнеров есть личное время и пространство.

3. Уважение

Уважать в своих действиях, а не только на словах — значит соблюдать границы друг друга и не делать того, чего не хотел бы получить в ответ. В здоровых отношениях партнер уважает ваших друзей, родителей, бизнес, жизненный путь и восприятие мира. Он ни в коем случае не разрушает, а, наоборот, хочет созидать и улучшать все перечисленное. Уважение между партнерами помогает находить выход из конфликтных ситуаций и не позволяет переходить на личности.