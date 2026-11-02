Через несколько месяцев она поехала одна в город, где давно хотела побывать. Не к тому мужчине, а к себе. Муж сначала растерялся — за годы брака он привык, что ее желания возникают только в форме семейных проектов, — но согласился остаться с детьми. В поездке ничего кинематографического не произошло. Она не встретила судьбу на мосту, не танцевала под дождем и даже один вечер провела в номере с пищевым отравлением, что, пожалуй, особенно убедительно возвращает человеку реальность. Но она впервые за много лет прожила несколько дней без функции, без необходимости учитывать общий график и без постоянной готовности быть доступной.

Вернувшись, она не перестала думать о другом мужчине мгновенно, однако фантазия заметно ослабла. Не потому, что она разочаровалась в нем, а потому, что забрала из его образа часть собственной жизни. Позже она начала иначе разговаривать с мужем: не просить его «вернуть страсть», словно он единолично хранил ее в запертом сейфе, а говорить о том, какой стала внутри брака — слишком функциональной, предсказуемой, материнской и осторожной. Ей хотелось больше отдельности, игры, конфликтов без немедленного примирения, сексуальных разговоров, спонтанности и права иногда выбирать себя, не объясняя, какую пользу это принесет семье.

Мужу не все понравилось. Он не превратился за одну ночь в Драко Малфоя, что, вероятно, спасло брак и существенно упростило дальнейшее общение. Он ревновал, защищался, говорил, что раньше ее все устраивало, обижался на изменение правил. Но постепенно в отношениях появилось то, чего давно не было: два человека, а не идеально организованная семейная служба. Они стали чаще спорить. Это не всегда было приятно, зато она перестала исчезать в адаптации, а он начал замечать, что жена — не часть инфраструктуры дома.

Фантазия о другом не разрушила их брак, потому что они смогли услышать не только ее буквальное содержание, но и функцию. Она принесла сообщение: женщина внутри отношений больше не чувствует себя живой. Когда сообщение было принято, посланник стал не так необходим.