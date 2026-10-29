Почему нарциссизм может быть полезен? Как психологическая броня помогает держать удар и отнимает близость

Сигма-икона Патрик Бейтман мог выйти из себя из-за чужой визитки. Как будто не лучший образец стрессоустойчивости! И все-таки международная команда ученых (в том числе из петербургского НИУ ВШЭ!) обнаружила, что грандиозный нарциссизм связан с меньшей тревожностью и большей психологической стойкостью. Неужели самовлюбленность помогает легче переживать неприятности? И чем приходится платить за такое спокойствие? Разбираемся вместе с Анастасией Кибаковой, врачом-психотерапевтом клиники Алви.
Нарциссизм реально помогает справляться со стрессом? Что говорит исследование?
Авторы научной работы изучили данные 4700 участников из России и Китая. Особый интерес представляла «темная триада» — три черты личности с сомнительной репутацией:
- Макиавеллизм — склонность манипулировать людьми ради собственной выгоды.
- Психопатические черты — в том числе эмоциональная холодность и пренебрежение интересами окружающих.
- Нарциссизм — преувеличенное представление о собственной значимости и потребность в признании.
Ученые изучали именно грандиозный нарциссизм — вариант, при котором человек открыто демонстрирует уверенность в собственной исключительности и стремится превосходить других. И если макиавеллизм и психопатические черты оказались связаны с большей тревожностью и меньшей устойчивостью к стрессу, то грандиозный нарциссизм — наоборот.
Возможно дело в mental toughness (психологической стойкости) — способности справляться с давлением, сохранять уверенность, не отказываться от своих целей и видеть в трудностях вызов. Чем сильнее у участников проявлялись грандиозные нарциссические черты, тем выше в среднем были показатели их психологической стойкости.
Звучит отлично! Но записываться в нарциссы ради крепких нервов рано: ученые обнаружили связь, а не доказали, что эта черта личности сама по себе защищает от тревоги и стресса. К тому же далеко не каждый, кого мы привыкли называть нарциссом, обладает именно теми чертами, которые изучали ученые.
Уверенный в себе, грандиозный нарцисс или человек с расстройством личности — в чем разница?
«Он нарцисс!» — так часто говорят о
кринжовом бывшем человеке, который хвастается, ведет себя эгоистично или не слишком внимателен к окружающим. Но отдельные неприятные поступки еще не маркер выраженного нарциссизма, а тем более расстройства личности. Более того, некоторые нарциссические черты в той или иной степени есть практически у каждого. Всем нам хочется добиваться успеха, получать признание и чувствовать, что нас уважают. И в этом нет ничего плохого: такие особенности помогают отстаивать личные границы, ставить амбициозные цели и радоваться своим достижениям. Проблемы начинаются, когда признания хочется так сильно, что уже не получается гибко реагировать на происходящее и ладить с окружающими.
Так где проходит граница?
- Здоровая высокая самооценка
Человек знает свои сильные стороны, но не считает себя безупречным. Он оценивает себя по реальным достижениям, признает слабости, уважает других людей и готов сотрудничать. Критика может его расстроить, но не заставит усомниться в собственной ценности: он способен обдумать замечание и решить, стоит ли что-то менять.
- Грандиозный нарциссизм (вариант проявления черт, не диагноз)
Здесь уверенность во многом зависит от восхищения окружающих. Человеку важно не только добиваться успехов, но и постоянно получать подтверждение собственной исключительности. Это иногда помогает занимать лидерские позиции, но чревато серьезными трудностями в близких отношениях.
- Уязвимый нарциссизм (вариант проявления черт, не диагноз)
Человек с уязвимым нарциссизмом тоже сильно зависит от чужого мнения. Но вместо того чтобы открыто демонстрировать свое превосходство, он чаще сомневается в себе, тревожится и испытывает стыд. При этом болезненно воспринимает критику, склонен к мнительности и депрессивным переживаниям.
- Нарциссическое расстройство личности
Это уже медицинский диагноз, который ставит врач-психиатр. Тут речь не просто о высокой самооценке или неприятном характере. Человек может преувеличивать собственную значимость, фантазировать о безграничном успехе, власти и влиянии, считать себя исключительным, не учитывать чужие чувства и использовать других людей в своих интересах. А главное — такие особенности лежат в основе личности и серьезно мешают жить.
Почему грандиозные нарциссы могут меньше тревожиться?
Одно из возможных объяснений — то, как они защищают свою самооценку. Здесь могут работать два связанных психологических механизма:
- Когнитивные искажения влияют на то, как человек воспринимает и объясняет происходящее. Например, команда успешно закончила большой проект. Все внесли свой вклад, но один участник замечает прежде всего собственные достижения и искренне считает, что без него ничего бы не получилось. Он не обязательно пытается обмануть окружающих — просто оценивает ситуацию в свою пользу, не замечая чужих заслуг.
- Психологические защиты помогают справляться с неприятными чувствами. Например, человеку отказали в повышении. Ему обидно и он начинает обесценивать новую должность: «Да мне и не хотелось, там одна нервотрепка». Так проще пережить отказ и не сталкиваться с мыслью, что другой сотрудник оказался лучше.
Оба механизма (по отдельности или вместе) и правда уменьшают тревогу. Но успокоиться — не значит решить проблему. Если человек всякий раз винит в неудачах окружающих и не признает собственных ошибок, он не работает над собой и своим поведением. В итоге одни и те же проблемы могут повторяться, а качество жизни становится только хуже.
Когда уверенность нарцисса дает трещину
Люди с выраженным грандиозным нарциссизмом могут спокойно переживать неудачи, пока их удается объяснять обстоятельствами или чужими ошибками. Но что произойдет, если кто-то поставит под сомнение не отдельные поступки, а само их представление о собственной исключительности?
Например, руководитель обоснованно раскритикует работу или потенциальный партнер не согласится на отношения. Вместо того чтобы принять замечание или отказ, нарцисс может воспринять это как личное оскорбление. Тогда его привычная невозмутимость сменится злостью: захочется обесценить собеседника или вовсе оборвать общение.
Еще сложнее, когда дело в переменах, которые невозможно отменить: возрастных изменениях, спаде карьеры или потере прежнего статуса. Нарциссу трудно смириться с тем, что его возможности не безграничны. Это даже может привести к серьезному психологическому кризису.
За чей счет такая невозмутимость? Как нарциссические черты влияют на окружающих
Если человеку постоянно нужно чувствовать себя особенным и лучшим, он может ждать от окружающих восхищения и болезненно реагировать, когда его не получает. От этого страдают отношения — причем не только романтические. Вот как это бывает:
- На работе. Если коллега или подчиненный справляется с задачами лучше, нарцисс может увидеть в нем конкурента и даже попытаться помешать его повышению. Из-за такого соперничества в коллективе растет напряжение, сотрудники выгорают, а иногда и увольняются.
- В дружбе. Человеку с выраженным нарциссизмом бывает важнее чувствовать себя лучше друзей, чем радоваться их успехам. Например, приятель рассказывает о повышении, а вместо поздравлений слышит сравнения: у кого должность выше и зарплата больше. Если так происходит постоянно, друзьям уже не хочется делиться хорошими новостями. Постепенно пропадают доверие и близость.
- В романтических отношениях. Нарциссу бывает трудно принимать не только собственные страхи и слабости, но и чужие. Поэтому, когда партнеру плохо, вместо поддержки тот может услышать: «Да ты все преувеличиваешь!». Иногда дело даже доходит до газлайтинга. Это когда близкого раз за разом убеждают, что он все перепутал или придумал, и тот постепенно начинает сомневаться в собственной памяти и восприятии происходящего. А ещё, когда самому нарциссу тяжело, он может поднимать свою самооценку через принижение партнера.
Получается, пытаясь оградить себя от неприятных переживаний, нарцисс может постепенно оттолкнуть близких. А одиночество и разрушенные отношения становятся для него источником стресса.
Но во взрослой жизни этого уже недостаточно. Чтобы строить надёжные близкие отношения, приходится договариваться, учитывать чужие чувства и признавать ошибки. Поэтому черты, которые в юности добавляли шарма, со временем могут стать помехой.
Ладно, не буду нарциссом. Но все еще хочу легко справляться со стрессом. Как?
Универсального рецепта нет, но кое-чему можно научиться. Например, иначе реагировать на собственные неудачи:
- Не делать вид, что ничего не случилось. Если что-то не получилось, нормально расстроиться, разозлиться или разочароваться. Необязательно сразу убеждать себя, что вам все равно.
- Не спешить искать виноватых. Попробуйте честно разобраться, что пошло не так и на что вы действительно могли повлиять. Не нужно брать на себя всю ответственность, но и игнорировать собственные ошибки тоже не стоит.
- Не воспринимать критику как приговор. Замечание к вашей работе или поступку не делает вас плохим человеком. Подумайте, есть ли в нем что-то, что поможет вам в следующий раз поступить иначе.
Если справляться с тревогой и неуверенностью самостоятельно трудно, можно обратиться к психологу или психотерапевту. Правда, быстрого решения никто не гарантирует: причины тревоги у всех разные, поэтому работа над ними может потребовать времени.
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