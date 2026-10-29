Почему нарциссизм может быть полезен? Как психологическая броня помогает держать удар и отнимает близость

Уверенный в себе, грандиозный нарцисс или человек с расстройством личности — в чем разница?

«Он нарцисс!» — так часто говорят о кринжовом бывшем человеке, который хвастается, ведет себя эгоистично или не слишком внимателен к окружающим. Но отдельные неприятные поступки еще не маркер выраженного нарциссизма, а тем более расстройства личности. Более того, некоторые нарциссические черты в той или иной степени есть практически у каждого. Всем нам хочется добиваться успеха, получать признание и чувствовать, что нас уважают. И в этом нет ничего плохого: такие особенности помогают отстаивать личные границы, ставить амбициозные цели и радоваться своим достижениям. Проблемы начинаются, когда признания хочется так сильно, что уже не получается гибко реагировать на происходящее и ладить с окружающими.

Так где проходит граница?

Здоровая высокая самооценка

Человек знает свои сильные стороны, но не считает себя безупречным. Он оценивает себя по реальным достижениям, признает слабости, уважает других людей и готов сотрудничать. Критика может его расстроить, но не заставит усомниться в собственной ценности: он способен обдумать замечание и решить, стоит ли что-то менять.

Грандиозный нарциссизм (вариант проявления черт, не диагноз)

Здесь уверенность во многом зависит от восхищения окружающих. Человеку важно не только добиваться успехов, но и постоянно получать подтверждение собственной исключительности. Это иногда помогает занимать лидерские позиции, но чревато серьезными трудностями в близких отношениях.

Уязвимый нарциссизм (вариант проявления черт, не диагноз)

Человек с уязвимым нарциссизмом тоже сильно зависит от чужого мнения. Но вместо того чтобы открыто демонстрировать свое превосходство, он чаще сомневается в себе, тревожится и испытывает стыд. При этом болезненно воспринимает критику, склонен к мнительности и депрессивным переживаниям.

Нарциссическое расстройство личности

Это уже медицинский диагноз, который ставит врач-психиатр. Тут речь не просто о высокой самооценке или неприятном характере. Человек может преувеличивать собственную значимость, фантазировать о безграничном успехе, власти и влиянии, считать себя исключительным, не учитывать чужие чувства и использовать других людей в своих интересах. А главное — такие особенности лежат в основе личности и серьезно мешают жить.