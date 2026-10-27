«Я лучше знаю, что тебе нужно!» Забота или «причинение добра»: как понять, действительно ли мы помогаем близкому?

О заботе в последнее время стали писать чаще, однако не так часто, как о различных пресловутых способах «стать успешным». Как определить заботу? Как отличить ее от разного рода манипуляций, замаскированных под заботу? Что может быть примером истинной заботы?

Помню, как однажды в холодный дождливый день я сидел в холодной квартире (отопление еще не включили) и жена вдруг принесла горячий чай и блинчики. Я не просил об этом, даже в голову не приходило. Просто она подумала, что в такой промозглый день горячий чай с блинчиками меня согреет и мне станет хорошо. И мне действительно стало хорошо — не только из-за чая, а в первую очередь потому, что рядом есть человек, который заботится обо мне. Конечно, она может в чем-то ошибиться и сделать то, в чем я не нуждаюсь (так как никто не умеет читать мысли), но мне было и до сих пор важно само ее желание сделать для меня мир чуть-чуть лучше.

Когда я спрашивал людей, какие случаи заботы запали им в душу, как правило, они вспоминали очень простые вещи, которые в тот момент были для них неожиданными. Плед на озябшие плечи, теплые ладони, согревающие их окоченевшие руки (очень много воспоминаний было в буквальном смысле связано с теплом), неожиданное предложение друга помочь именно тогда, когда эта помощь нужна. Водитель, остановившийся в гололед на перекрестке и вышедший из автомобиля, чтобы перевести пожилую женщину через дорогу. Придержанная тяжелая дверь в метро, особенно когда человек видит, что ваши руки заняты...

Получается, что забота — это действие, передающее другому человеку (или самому себе) сообщение: «Я вижу, что с тобой происходит или ты в чем-то нуждаешься, и мне не все равно». Другими словами, забота — это действие, определяющееся в первую очередь потребностями и переживаниями того, на кого оно направлено, а не того, кто его выполняет. «Я вижу, что тебе холодно, и мне кажется, что тебе было бы хорошо, укрывшись пледом, выпить горячего чаю». Когда мы говорим про заботу о самом себе, суть та же: есть я-нуждающийся и одновременно я-заботящийся (если мы не стыдимся себя первого, а второй не подавлен внутренним надзирателем).