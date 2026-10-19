Облажались — признайтесь! Как работает «эффект промаха» и почему неидеальность делает нас симпатичнее

Зрелость, мудрость, лидерство

Ошибки — это естественная часть жизни и, главное, часть любого обучения. Если человек не признает промахи, он лишает себя возможности исправить их и вынести полезные и нужные уроки. Ведь только осознав и признав ошибку, вы можете скорректировать свое поведение, изменить подход и избежать повторения подобного в будущем.

Когда человек открыто признает свои ошибки, окружающие видят в нем честного и ответственного человека. Это гораздо лучше ритуальных извинений, а уж тем более оправданий или игнорирования. Люди гораздо больше уважают тех, кто способен сказать: «Да, я ошибся, но сделал для себя выводы и в следующий раз буду лучше», чем тех, кто пытается уйти от ответственности, дать миллион оправданий или переложить вину на других. Поэтому для меня признание ошибки — это еще и индикатор ответственности, пожалуй, главной черты любого лидера.

Кстати, о лидерах. Многочисленные исследования показывают, что признание ошибок — это характерная черта настоящего лидера. А кто такой настоящий лидер? Это не просто человек, способный вести за собой. Прежде всего это человек, который не боится брать ответственность на себя. Это тот, кто открыт для альтернативных точек зрения, новой информации, кто способен пересматривать свое понимание вещей, если открылись новые данные. Настоящий лидер умеет признавать свои ошибки и делать это достойно, без самоуничижения, оправданий и суеты.