Облажались — признайтесь! Как работает «эффект промаха» и почему неидеальность делает нас симпатичнее

Сказали глупость на совещании, ошиблись в жарком споре или опрокинули на себя суп во время делового обеда? Не спешите придумывать оправдания! Иногда честное «я был неправ» добавляет авторитета больше, чем попытки быть идеальным. А небольшая неловкость и вовсе может расположить к вам окружающих. Как превратить промах в преимущество? Читаем отрывок из книги популярного бизнес-тренера Никиты Непряхина «25 принципов влияния и убеждения. Секретные методы воздействия на людей».
Зрелость, мудрость, лидерство
Ошибки — это естественная часть жизни и, главное, часть любого обучения. Если человек не признает промахи, он лишает себя возможности исправить их и вынести полезные и нужные уроки. Ведь только осознав и признав ошибку, вы можете скорректировать свое поведение, изменить подход и избежать повторения подобного в будущем.
Когда человек открыто признает свои ошибки, окружающие видят в нем честного и ответственного человека. Это гораздо лучше ритуальных извинений, а уж тем более оправданий или игнорирования. Люди гораздо больше уважают тех, кто способен сказать: «Да, я ошибся, но сделал для себя выводы и в следующий раз буду лучше», чем тех, кто пытается уйти от ответственности, дать миллион оправданий или переложить вину на других. Поэтому для меня признание ошибки — это еще и индикатор ответственности, пожалуй, главной черты любого лидера.
Кстати, о лидерах. Многочисленные исследования показывают, что признание ошибок — это характерная черта настоящего лидера. А кто такой настоящий лидер? Это не просто человек, способный вести за собой. Прежде всего это человек, который не боится брать ответственность на себя. Это тот, кто открыт для альтернативных точек зрения, новой информации, кто способен пересматривать свое понимание вещей, если открылись новые данные. Настоящий лидер умеет признавать свои ошибки и делать это достойно, без самоуничижения, оправданий и суеты.
Удивительно, что многие лидеры стран и ведущие политики, публично признавая свои ошибки, не просто не теряли электорат, а, наоборот, получали еще больше доверия и лояльности от аудитории.
- В 1961 г. 35-й президент США Джон Кеннеди признал свою ошибку в военной операции (неудачная высадка американского десанта) в заливе Свиней. После провального вторжения на Кубу Кеннеди взял на себя полную ответственность за него и заявил: «Победа всегда имеет тысячу отцов, а поражение — сирота». После этого случая вместо падения рейтинга Кеннеди стал пользоваться более высоким доверием у американского народа.
- В 2007 г. премьер-министр Японии Абэ Синдзо столкнулся с кризисом, когда выяснилось, что десятки миллионов пенсионных счетов были утеряны из-за бюрократических ошибок. Абэ публично извинился перед гражданами Японии и открыто признал, что правительство не справилось с ситуацией. Хотя его популярность сначала упала, в 2012 г. он триумфально вернулся на пост премьер-министра с рекордной поддержкой.
Признание ошибок делает лидера более убедительным, ответственным и заслуживающим доверия. Кроме того, признание им своей неправоты укрепляет доверие всей команды. Представьте руководителя, который способен признать, что идея кого-то из сотрудников была лучше. Подчиненные уважают такого лидера за честность, справедливость и искренность. Нет, он не расписывается в своей некомпетентности, как можно поначалу подумать. Он демонстрирует своей команде, что учится и развивается так же, как и остальные.
Признание ошибок и убеждение
Теперь перейдем к вопросам убеждения. Оказывается, что признание ошибок помогает и в этом деле. Здесь работают точно такие же правила. Давайте сформулируем 23-й принцип влияния и убеждения: Не бойтесь признаваться, что вы были неправы. Это добавляет вам веса.
Главное, старайтесь сделать это сразу, как только заметили, что ошиблись, будь это бытовой спор, переговорный процесс или публичные выступления. Ведь если вы упретесь и начнете настаивать на своих словах, зная, что неправы, это не прибавит вам авторитета и уверенности, а лишь загонит в тупик. Признав ошибку в одной, например, детали, вы показываете собеседнику или аудитории, что объективны и готовы к правде, а значит, ваши доводы заслуживают большего внимания.
То же самое касается и опровержения аргументов. Если при обсуждении, дискуссии, полемике оппоненты разнесли ваш аргумент в пух и прах, не стоит держаться за него как за последнюю соломинку. Когда собеседник видит, что вы не просто «продавливаете» свою позицию и безапелляционно настаиваете на своем, а готовы к диалогу, готовы признавать чужую правоту, он становится более восприимчивым и договороспособным. Собеседник начинает видеть в вас разумного и рассудительного человека, а не упрямого спорщика.
Важный момент: когда в процессе диалога или полемики вас ловят на неточности, собеседник может ожидать, что вы упретесь. А легкое, спокойное и непринужденное признание ошибки меняет динамику, возвращая вам контроль над разговором. Когда человек ожидает сопротивления, но вместо этого видит признание ошибки, он чаще отвечает взаимностью и становится более склонным принимать ваши доводы. Так что признание ошибки делает аргументы не слабее, а сильнее, если это делать уверенно, достойно и без самобичевания.
Не старайтесь быть идеальным
Не бойтесь ошибаться. Открою вам секрет: никто на самом деле не любит идеальных и совершенных людей.
Вот простое доказательство. В 1966 г. американский социальный психолог Эллиот Аронсон из Техасского университета провел любопытный эксперимент. Испытуемые просматривали запись интеллектуальной викторины, один из участников которой правильно отвечал на вопросы, а в конце случайно пролил кофе. Так вот, именно он завоевал больше симпатии, чем игрок, который и держался безупречно, и ответил на все вопросы правильно (хотя третьего, посредственного участника викторины, кофе, пролитый на костюм, не спас). Такой результат Аронсон назвал эффектом промаха. Ученый объяснил, что небольшие ошибки делают людей более человечными и доступными. Ведь безупречность может создавать ощущение недосягаемости и вызывать отчуждение. Идеальные люди кажутся нам ненастоящими, фальшивыми. Мы инстинктивно не доверяем тем, у кого нет слабостей и минусов. Помните, что ничего так не объединяет людей, чем подобие. Ведь мы тоже совершаем ошибки. «Я никогда не смогу быть таким, значит, он не из моего мира». Вот и получается, что идеальные люди нас могут пугать.
Сейчас еще больше удивлю вас. Некоторые профессиональные ораторы специально «ошибаются» в процессе своего выступления. Зачем? Прежде всего это делает выступающего более «живым», доступным и естественным. Люди больше симпатизируют и доверяют тем, кто кажется похожим на них самих, а не идеальным и безупречным. К тому же если оратор делает незначительную ошибку, исправляет ее и шутит над собой, это создает эффект неформального, дружелюбного общения, сокращающего дистанцию с аудиторией. Кроме того, многие профессиональные спикеры знают, что идеально гладкая речь может показаться неестественной, выученной, механической.
Если уж профессиональные ораторы используют ошибки в качестве специального риторического приема, то нам точно не стоит бояться допустить ошибку. А если мы ее допускаем, то всегда должны быть готовы признать оплошность.
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