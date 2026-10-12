Последний разговор может быть токсичным! Как безопасно уйти от абьюзера, оборвать контакт и защититься от преследований?

Инстинкт самосохранения подсказывает, что молчание — лучшая тактика. Зависимость в опасных отношениях не односторонняя. Авторы насилия также нуждаются в эмоциональной подпитке, внимании, ощущении контроля. Многие из них боятся одиночества, пустоты, потому и создают иллюзию, что выжившим отношения нужны больше. Некоторым для самоидентификации нужна постоянная обратная связь, подтверждение значимости. Опасные партнеры нарциссического спектра заимствуют идентичность у разных людей. Их личность может представлять собой лоскутное одеяло типажей, манер, фраз, образов. Также они присваивают уникальность партнера, ставят себя в центр чужой жизни. Если нет другого источника, расставание для них — катастрофа.

«Он постоянно мне изменял почти в открытую, но когда я уходила, он делал и говорил все что угодно, только бы я вернулась. Я была ему особо не нужна, но он не мог допустить, чтобы я оказалась с кем-то еще».

Однако далеко не все деструктивные партнеры — преследователи. Многие из них осознают границы правового поля, требования закона, но могут сорвать отступление умелыми манипуляциями, вызвать чувство вины и заставить колебаться.

«Я буквально закусила губу и молча собиралась. Готовила еду, прибирала, все как обычно. Когда готовишь побег из тюрьмы, не надо об этом сообщать начальнику и его охранникам — свекрови, его товарищам и прочим людям».