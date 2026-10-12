Последний разговор может быть токсичным! Как безопасно уйти от абьюзера, оборвать контакт и защититься от преследований?

Поставить точку в опасных отношениях и не поддаться на манипуляции бывшего. Как? Ответы — в книге «После насилия» психотерапевта Ольги Таусиновой. Автор изучала травму домашнего насилия в исследовании с участием 80 женщин, а теперь делится их историями. Среди них — опыт тех, кому удалось разорвать токсичный контакт и вернуть себе спокойную жизнь.
Инстинкт самосохранения подсказывает, что молчание — лучшая тактика. Зависимость в опасных отношениях не односторонняя. Авторы насилия также нуждаются в эмоциональной подпитке, внимании, ощущении контроля. Многие из них боятся одиночества, пустоты, потому и создают иллюзию, что выжившим отношения нужны больше. Некоторым для самоидентификации нужна постоянная обратная связь, подтверждение значимости. Опасные партнеры нарциссического спектра заимствуют идентичность у разных людей. Их личность может представлять собой лоскутное одеяло типажей, манер, фраз, образов. Также они присваивают уникальность партнера, ставят себя в центр чужой жизни. Если нет другого источника, расставание для них — катастрофа.
«Он постоянно мне изменял почти в открытую, но когда я уходила, он делал и говорил все что угодно, только бы я вернулась. Я была ему особо не нужна, но он не мог допустить, чтобы я оказалась с кем-то еще».
Однако далеко не все деструктивные партнеры — преследователи. Многие из них осознают границы правового поля, требования закона, но могут сорвать отступление умелыми манипуляциями, вызвать чувство вины и заставить колебаться.
«Я буквально закусила губу и молча собиралась. Готовила еду, прибирала, все как обычно. Когда готовишь побег из тюрьмы, не надо об этом сообщать начальнику и его охранникам — свекрови, его товарищам и прочим людям».
Любые диалоги после расставания излишни. У каждой выжившей за плечами десятки, если не сотни попыток договориться. Все они оказались безрезультатны. После ухода достаточно лаконичного смс, записки. Короткое сообщение нужно для того, чтобы партнер не подал в розыск, а также как указание на то, что в коммуникации нет заинтересованности. Последнее письмо должно быть максимально коротким и четким, не иметь двойных смыслов и трактовок. Не давать зацепок, поводов для дискуссий и шансов.
Так, например, сформулировали прощальное сообщение наши участницы:
- «Ухожу. По всем вопросам свяжется юрист».
- «Отношения закончены, писать и искать меня не надо».
- «Не могу продолжать общение, оно разрушительно, причинило огромный ущерб. Уважай мое решение и мое право быть одной».
После отправки сообщений нужно обезопасить и виртуальное пространство, заблокировать контакт во всех мессенджерах, соцсетях. Режим тишины обеспечивает спокойствие, защищает от ретравматизации. Блокировки помогают не сорваться в минуты острой ностальгии. Открытый доступ к мессенджерам автор насилия может воспринимать как приглашение, трактовать уход как временную паузу. Незнакомые номера и страницы, с которых могут поступать сообщения, легче блокировать. Все организационные и юридические вопросы легко решаются через посредников.
Женщинам, которые уезжают в кризисные центры, также лучше не подвергать опасности окружающих, отключить телефон. Широкую огласку получили случаи, когда родственники увозили женщин из шелтеров, угрожая сотрудникам и другим участницам программ. Одна из выживших нашей группы вспоминает о том, как соседка в кризисном центре сообщила бывшему мужу свой адрес. Она относительно спокойно разговаривала с ним через окно, но сам визит мужчины стал стрессом для всех, вызвал чувство незащищенности. Иногда разумно первое время не сообщать новый адрес даже близким. Автор насилия может убедить любого в своей правоте, уговорить раскрыть контакты. Достаточно кратко обрисовать ситуацию для родных, не называя конкретных локаций.
Как правило, молчание на этой стадии естественно. Женщины находятся в таком состоянии, что не испытывают желания выходить на связь с человеком, причинившим много боли. Многие по-настоящему боятся звонков и сообщений, любых попыток вернуть их обратно.
- «Я его заблокировала, но все равно у меня первую неделю была такая паника, что я телефон положила под иконы и молилась, чтобы все было тихо».
- «Сменила сим-карту, удалила все страницы. Но все равно не могла успокоиться. Купила новый телефон, потому что старый мне напоминал о нем».
- «Знаю, что это нехорошо, нельзя желать такого ни одной женщине, но тогда я очень хотела, чтобы он отвлекся на кого-то из своего гарема и оставил меня в покое».
Одна из наших участниц настолько боялась преследований, что досконально изучила юридическую информацию и разместила в своем блоге серию постов о сталкинге со ссылками на статьи Уголовного кодекса, написала о нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконном удержании человека против его воли. Ее бывший партнер раньше заходил в ее блог, обсуждал с ней статьи. Она так и не узнала, читал ли он посты на этот раз, но ни одного сообщения или звонка после ухода не поступило, хотя в прошлые расставания он активно возвращал нашу участницу. Другая девушка понимала, что блокировка не остановит бывшего партнера от просмотра страниц, и выкладывала фотографии с отцом и двумя братьями, показывая, что она под защитой.
Есть определенная категория жестоких людей, которые опасаются открытых конфликтов, публичности, проблем с законом. Смелые за дверями квартир, в условиях безнаказанности, они отступают, если чувствуют, что на стороне женщины закон, правоохранительные органы, семья и друзья. На уровне инстинктов они считывают непоколебимую уверенность, готовность защищать свои права.
Мы берем здесь крайние случаи. Далеко не всегда события настолько драматичны. Большинству женщин удается уйти мирно, соблюдая технику безопасности. Главное ее правило — никогда, ни при каких обстоятельствах после ухода не оставаться с автором насилия наедине. Не должно быть никаких разговоров и встреч в машинах, в доме, выходов к подъезду, бесед на скамейках в парке. Нет такого сообщения, которое нельзя было бы передать через третьих лиц. Ни одна вещь, забытая в шкафу, не оправдывает риска для жизни. Вещи можно забрать шумной компанией подруг с мужьями, попросить помочь соседей, вызвать грузчиков. Встречи с детьми организовать через родственников, определить порядок общения с детьми в суде. Последние разговоры, прощания, желание посмотреть в глаза могут привести к трагическим последствиям. Конечно, здесь мы говорим о долгом пути ухода, к которому женщина готовится. Часто ситуация осложнена совместной жилплощадью и отказом мужчины покидать ее. В этом случае важно не делать ничего в одиночку. Юристы, полиция, друзья — никого совершенно не стыдно просить о помощи.
Когда контакты аккуратно прекращены, оказывается, что страх рисовал худшие сценарии. Многих ждет по-настоящему счастливая жизнь, которая на контрасте обретает особые краски.
- «Я уехала в нищую жизнь из большого дома, где все полностью оплачено, но это свобода».
- «Наслаждаюсь каждым шагом, каждой минутой без него».
- «Ложусь спать и сплю спокойно. Ни сожалений, ни вины».
- «Он мне даже кофе пить не разрешал, сейчас я иду, покупаю стаканчик, сажусь на скамейку, смотрю на город».
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