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Психология

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«Мам, я не хочу!!!» 5 шагов, которые спасут родителей от детской истерики. Спойлер: кричать в ответ — худшее, что можно сделать

Как пережить детское «не хочу!» и самому не начать кричать в ответ? Вика Верт в книге «Комфортное родительство. Без мифов, предрассудков и бабушкиных советов» говорит о первых годах жизни с ребенком без стремления стать идеальным родителем.Одна из самых узнаваемых сцен — детская истерика и взрослый, которому нужно не потерять голову и как-то с ней справиться. Как действовать, когда уговоры уже не работают, а собственное терпение заканчивается? Разбираем по шагам!

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Абсолютно каждые мама и папа хоть раз сталкиваются с детской истерикой и реакцией окружающих. Обычно люди вокруг или сочувствуют, говоря: «Сжалься над ребенком, дай ему, что он хочет», или, наоборот, осуждают и обесценивают: «Фу, нормально воспитать ребенка не можете!»

Первое и главное, что вам надо усвоить, плач — это нормально.

Минимум лет до шести. Эволюция дала человеку этот инструмент, чтобы он мог выжить. Ребенок использует его, чтобы показать взрослым, что есть проблема и нужна помощь — ведь он пока не умеет общаться словами, и чтобы преодолеть сильные эмоции при фрустрации (невозможности достичь желаемого) — ведь он пока не умеет анализировать ситуацию, рефлексировать или выговариваться лучшей подруге.

Когда мы говорим о детском плаче, речь идет об эмоциях, которые не контролирует их хозяин. А у маленьких детей ежедневно происходят десятки и сотни новых событий. Поэтому эмоции более сильные, а реакции — яркие. Часто мы раздражаемся, когда фокусируемся на поводах для истерики (не дали конфету, заставляют спать), хотя причины намного важнее. При том что их всего несколько, а многие родители о них даже не догадываются.

 

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Истинные причины истерик

  • Физиологические особенности. Мозг ребенка незрел. Именно поэтому, если эмоция есть, она занимает всего малыша полностью и накрывает его с головой. И тогда ни уговоры, ни попытки вразумить не работают. Поэтому в такой период родителям требуется больше ресурса, чтобы справиться с детскими эмоциями.
  • Внешние факторы и базовые потребности. Также важно, как устроена жизнь ребенка. Вероятность истерики снижается, когда он сытый и отдохнувший. А повышается — если голоден, хочет спать, болеет или заболевает, перенапряжен, перегружен впечатлениями (поездка, садик и т. д.), разлучен с мамой. Учитесь балансировать между этими параметрами, чтобы малыш не уходил в минус по каждому из них.
  • Психологические потребности. Потребность во внимании, качественном времени, признании, уважении и чувстве собственной значимости. Взрослым может казаться, что детям это не важно, но это большое заблуждение. Наши малыши находятся в зависимом положении, они очень уязвимы, при этом испытывают огромную привязанность к нам. И именно поэтому особенно нуждаются в подтверждении своей ценности и значимости. [...].
Диляра Керимбаева, Собака.ru

Истерика в самом разгаре, что делать?

Остается только прожить ее с наименьшими потерями. Часто родители используют неэффективные и даже деструктивные стратегии. Например, оставляют ребенка одного или спорят, кричат, стыдят, а порой обесценивают чувства: «Не ной, что ты опять ревешь?», «Да ладно, это ерунда, не расстраивайся». Это не помогает, а только усугубляет ситуацию. Даже если вы сможете таким образом «выключить» истерику, это произойдет не потому, что ребенку стало легче. А потому, что он испугался вас. Почувствовал себя отвергнутым, непонятым и подавил свои эмоции. Здесь и сейчас это может облегчить положение. Но если эти эмоции будут копиться в малыше долго и не получат выхода, то в вашу жизнь придут другие сложности: внезапные вспышки агрессии, нытье, страхи, проблемы со сном и здоровьем.

А теперь главное. Что же делать в самый острый момент? Ниже перечислены шаги, которые вам надо запомнить и выполнять именно в такой последовательности, ничего не пропуская.

1. Оставаться взрослым

Помнить, что крик, агрессия и слезы — это нормальная реакция для ребенка, ему можно. А вот вам — нет. Так что первое, что вам надо сделать, — обратить внимание на себя и при необходимости дать себе поддержку, чтобы не провалиться в собственную истерику. Если видите, что не справляетесь, передайте ребенка другому спокойному взрослому.

2. Слышать друг друга

Наша цель — не заткнуть эмоции поглубже, а дать им выход. Прожить вместе пик чувств, разрешить их и принять. А еще дать инструменты ребенку, чтобы он принимал и проживал эти чувства и научился сам их регулировать.

3. Проговаривать чувства ребенка и присоединяться к ним

Дать понять, что он не один, мама рядом. Вы — команда и справитесь вместе. Нет смысла спрашивать: «Что ты кричишь?» Ребенок не ответит, пока у него нет инструментов для этого. Но вы можете нарабатывать этот навык, объясняя, что с ним происходит. Проговорите его эмоции: «Ты сейчас очень расстроился, что пора уходить с площадки. Это действительно грустно». При этом очень важно войти в невербальный контакт с ребенком. Опускайтесь на один уровень с ребенком, смотрите ему в глаза, попробуйте обнять, если ребенок позволяет. Дальше присоединяемся: «Мне тоже очень понравилось на площадке сегодня. Тем более погода чудесная, я бы сама хотела остаться, но нужно идти домой».

Диляра Керимбаева, Собака.ru

4. Давать время

Истерика не выключается по щелчку. Даже если вы все сделали правильно, ребенку нужно время, чтобы прожить свое горе, бессилие и обиду. И тогда нам остается просто быть рядом. Поверьте, в этот момент вы даете ребенку огромную поддержку тем, что просто разрешаете этим эмоциям быть.

5. Не ждать быстрого результата

Навык проживать тяжелые эмоции приходит постепенно. Ребенок отрабатывает его много лет, и не стоит ждать заметного прогресса с 1–3–5 раза. Малыш постепенно учится держать ложку, ползать, ходить, говорить и читать. Тут так же.

В сложной ситуации — отходите от свидетелей, избегайте накала своих эмоций и контейнируйте эмоции малыша [то есть помогайте ему прожить чувства, оставаясь спокойным — прим. ред.]. Выходите из этого шторма как можно скорее. Принять ситуацию, даже если она пошла не по плану, очень важно. Да, выдержать истерику и остаться спокойным родителем получается не всегда. Если уже случилось плохое, проанализируйте ситуацию, сделайте выводы, подумайте, как можно было отреагировать по-другому. Вечером, когда все успокоились, важно проговорить ситуацию с ребенком. Если ситуация решилась не очень красиво, сделать работу над ошибками. Принести извинения. Обсудить, как можно было решить проблему иначе, договориться о чем-то на будущее.

Обычно у пары «мама и ребенок» самые доверительные отношения. Вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда с папой, бабушкой и няней малыш — лапушка, послушный и спокойный, а с мамой сложный и капризный. Это потому, что с мамой безопасно. У вас самые близкие отношения, самые доверительные. И ребенок может дать все свои чувства маме. Я знаю, как тяжело в эти моменты. Хочется избавиться от этой ответственности. Но самым неудачным решением будет слышать крик ребенка и так же эмоционально реагировать в ответ. Вы для ребенка в ситуации истерик — скала, принятие и безопасность. Важно не опуститься в яркие эмоции вместе с ребенком.

Издательство БОМБОРА

10 лайфхаков, чтобы предотвратить истерику и самому сохранить спокойствие

1. Постарайтесь понять закономерность:

  • в какое время происходит истерика
  • не голоден ли в этот момент ребенок
  • не устал ли он
  • в каких местах происходят истерики
  • в присутствии каких людей

2. Готовьте ребенка к переменам заранее («Скоро мы будем уходить»).

3. Выбирайте: быть истерике или нет (к примеру, вы в магазине, вам сейчас нужно, чтобы ребенок посидел спокойно, и вы даете ему конфету. Наблюдаете истерику в ресторане или включаете мультики).

4. Разрешите ребенку реагировать так, как он реагирует («Мы сели в машину и должны пристегнуться. Я знаю, тебе это не нравится, я знаю, ты будешь сейчас кричать. Кричи», «Я знаю, тебе не нравится этот ремень, кричи, родной, мама рядом»).

5. Уменьшите свои ожидания и амбиции, пока ребенок не подрастет (часто маленьких детей водят по нескольким секциям, а они просто не готовы к таким нагрузкам).

6. Чем быстрее вам нужно, чтобы ребенок что-то сделал, тем медленнее вам самим надо двигаться. И тем ниже и спокойней должен быть ваш голос (настаивающий, подталкивающий, громкий голос порождает сопротивление).

7. Успокаивайте себя («Все хорошо», «Дыши сейчас глубже, я справлюсь» и т. п.).

8. Пробуйте отвлекающие внимание приемы: пение, хлопанье.

9. Проговорите самому себе вслух мысли о фрустрации: «О, я вижу, это не работает. Да, сейчас нелегко. Хорошо, попробуем по-другому».

10. Мой любимый: истерик в детских магазинах у нас не бывает, потому что даю дочкам телефон, они фотографируют все, что им нравится, и они знают, что это попадет в «вишлист» для родственников или друзей на ближайший день рождения или Новый год.

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