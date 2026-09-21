«Мам, я не хочу!!!» 5 шагов, которые спасут родителей от детской истерики. Спойлер: кричать в ответ — худшее, что можно сделать

Как пережить детское «не хочу!» и самому не начать кричать в ответ? Вика Верт в книге «Комфортное родительство. Без мифов, предрассудков и бабушкиных советов» говорит о первых годах жизни с ребенком без стремления стать идеальным родителем.Одна из самых узнаваемых сцен — детская истерика и взрослый, которому нужно не потерять голову и как-то с ней справиться. Как действовать, когда уговоры уже не работают, а собственное терпение заканчивается? Разбираем по шагам!
Абсолютно каждые мама и папа хоть раз сталкиваются с детской истерикой и реакцией окружающих. Обычно люди вокруг или сочувствуют, говоря: «Сжалься над ребенком, дай ему, что он хочет», или, наоборот, осуждают и обесценивают: «Фу, нормально воспитать ребенка не можете!»
Минимум лет до шести. Эволюция дала человеку этот инструмент, чтобы он мог выжить. Ребенок использует его, чтобы показать взрослым, что есть проблема и нужна помощь — ведь он пока не умеет общаться словами, и чтобы преодолеть сильные эмоции при фрустрации (невозможности достичь желаемого) — ведь он пока не умеет анализировать ситуацию, рефлексировать или выговариваться лучшей подруге.
Когда мы говорим о детском плаче, речь идет об эмоциях, которые не контролирует их хозяин. А у маленьких детей ежедневно происходят десятки и сотни новых событий. Поэтому эмоции более сильные, а реакции — яркие. Часто мы раздражаемся, когда фокусируемся на поводах для истерики (не дали конфету, заставляют спать), хотя причины намного важнее. При том что их всего несколько, а многие родители о них даже не догадываются.
Истинные причины истерик
- Физиологические особенности. Мозг ребенка незрел. Именно поэтому, если эмоция есть, она занимает всего малыша полностью и накрывает его с головой. И тогда ни уговоры, ни попытки вразумить не работают. Поэтому в такой период родителям требуется больше ресурса, чтобы справиться с детскими эмоциями.
- Внешние факторы и базовые потребности. Также важно, как устроена жизнь ребенка. Вероятность истерики снижается, когда он сытый и отдохнувший. А повышается — если голоден, хочет спать, болеет или заболевает, перенапряжен, перегружен впечатлениями (поездка, садик и т. д.), разлучен с мамой. Учитесь балансировать между этими параметрами, чтобы малыш не уходил в минус по каждому из них.
- Психологические потребности. Потребность во внимании, качественном времени, признании, уважении и чувстве собственной значимости. Взрослым может казаться, что детям это не важно, но это большое заблуждение. Наши малыши находятся в зависимом положении, они очень уязвимы, при этом испытывают огромную привязанность к нам. И именно поэтому особенно нуждаются в подтверждении своей ценности и значимости. [...].
Истерика в самом разгаре, что делать?
Остается только прожить ее с наименьшими потерями. Часто родители используют неэффективные и даже деструктивные стратегии. Например, оставляют ребенка одного или спорят, кричат, стыдят, а порой обесценивают чувства: «Не ной, что ты опять ревешь?», «Да ладно, это ерунда, не расстраивайся». Это не помогает, а только усугубляет ситуацию. Даже если вы сможете таким образом «выключить» истерику, это произойдет не потому, что ребенку стало легче. А потому, что он испугался вас. Почувствовал себя отвергнутым, непонятым и подавил свои эмоции. Здесь и сейчас это может облегчить положение. Но если эти эмоции будут копиться в малыше долго и не получат выхода, то в вашу жизнь придут другие сложности: внезапные вспышки агрессии, нытье, страхи, проблемы со сном и здоровьем.
А теперь главное. Что же делать в самый острый момент? Ниже перечислены шаги, которые вам надо запомнить и выполнять именно в такой последовательности, ничего не пропуская.
1. Оставаться взрослым
Помнить, что крик, агрессия и слезы — это нормальная реакция для ребенка, ему можно. А вот вам — нет. Так что первое, что вам надо сделать, — обратить внимание на себя и при необходимости дать себе поддержку, чтобы не провалиться в собственную истерику. Если видите, что не справляетесь, передайте ребенка другому спокойному взрослому.
2. Слышать друг друга
Наша цель — не заткнуть эмоции поглубже, а дать им выход. Прожить вместе пик чувств, разрешить их и принять. А еще дать инструменты ребенку, чтобы он принимал и проживал эти чувства и научился сам их регулировать.
3. Проговаривать чувства ребенка и присоединяться к ним
Дать понять, что он не один, мама рядом. Вы — команда и справитесь вместе. Нет смысла спрашивать: «Что ты кричишь?» Ребенок не ответит, пока у него нет инструментов для этого. Но вы можете нарабатывать этот навык, объясняя, что с ним происходит. Проговорите его эмоции: «Ты сейчас очень расстроился, что пора уходить с площадки. Это действительно грустно». При этом очень важно войти в невербальный контакт с ребенком. Опускайтесь на один уровень с ребенком, смотрите ему в глаза, попробуйте обнять, если ребенок позволяет. Дальше присоединяемся: «Мне тоже очень понравилось на площадке сегодня. Тем более погода чудесная, я бы сама хотела остаться, но нужно идти домой».
4. Давать время
Истерика не выключается по щелчку. Даже если вы все сделали правильно, ребенку нужно время, чтобы прожить свое горе, бессилие и обиду. И тогда нам остается просто быть рядом. Поверьте, в этот момент вы даете ребенку огромную поддержку тем, что просто разрешаете этим эмоциям быть.
5. Не ждать быстрого результата
Навык проживать тяжелые эмоции приходит постепенно. Ребенок отрабатывает его много лет, и не стоит ждать заметного прогресса с 1–3–5 раза. Малыш постепенно учится держать ложку, ползать, ходить, говорить и читать. Тут так же.
В сложной ситуации — отходите от свидетелей, избегайте накала своих эмоций и контейнируйте эмоции малыша [то есть помогайте ему прожить чувства, оставаясь спокойным — прим. ред.]. Выходите из этого шторма как можно скорее. Принять ситуацию, даже если она пошла не по плану, очень важно. Да, выдержать истерику и остаться спокойным родителем получается не всегда. Если уже случилось плохое, проанализируйте ситуацию, сделайте выводы, подумайте, как можно было отреагировать по-другому. Вечером, когда все успокоились, важно проговорить ситуацию с ребенком. Если ситуация решилась не очень красиво, сделать работу над ошибками. Принести извинения. Обсудить, как можно было решить проблему иначе, договориться о чем-то на будущее.
Обычно у пары «мама и ребенок» самые доверительные отношения. Вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда с папой, бабушкой и няней малыш — лапушка, послушный и спокойный, а с мамой сложный и капризный. Это потому, что с мамой безопасно. У вас самые близкие отношения, самые доверительные. И ребенок может дать все свои чувства маме. Я знаю, как тяжело в эти моменты. Хочется избавиться от этой ответственности. Но самым неудачным решением будет слышать крик ребенка и так же эмоционально реагировать в ответ. Вы для ребенка в ситуации истерик — скала, принятие и безопасность. Важно не опуститься в яркие эмоции вместе с ребенком.
10 лайфхаков, чтобы предотвратить истерику и самому сохранить спокойствие
1. Постарайтесь понять закономерность:
- в какое время происходит истерика
- не голоден ли в этот момент ребенок
- не устал ли он
- в каких местах происходят истерики
- в присутствии каких людей
2. Готовьте ребенка к переменам заранее («Скоро мы будем уходить»).
3. Выбирайте: быть истерике или нет (к примеру, вы в магазине, вам сейчас нужно, чтобы ребенок посидел спокойно, и вы даете ему конфету. Наблюдаете истерику в ресторане или включаете мультики).
4. Разрешите ребенку реагировать так, как он реагирует («Мы сели в машину и должны пристегнуться. Я знаю, тебе это не нравится, я знаю, ты будешь сейчас кричать. Кричи», «Я знаю, тебе не нравится этот ремень, кричи, родной, мама рядом»).
5. Уменьшите свои ожидания и амбиции, пока ребенок не подрастет (часто маленьких детей водят по нескольким секциям, а они просто не готовы к таким нагрузкам).
6. Чем быстрее вам нужно, чтобы ребенок что-то сделал, тем медленнее вам самим надо двигаться. И тем ниже и спокойней должен быть ваш голос (настаивающий, подталкивающий, громкий голос порождает сопротивление).
7. Успокаивайте себя («Все хорошо», «Дыши сейчас глубже, я справлюсь» и т. п.).
8. Пробуйте отвлекающие внимание приемы: пение, хлопанье.
9. Проговорите самому себе вслух мысли о фрустрации: «О, я вижу, это не работает. Да, сейчас нелегко. Хорошо, попробуем по-другому».
10. Мой любимый: истерик в детских магазинах у нас не бывает, потому что даю дочкам телефон, они фотографируют все, что им нравится, и они знают, что это попадет в «вишлист» для родственников или друзей на ближайший день рождения или Новый год.
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