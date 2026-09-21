«Мам, я не хочу!!!» 5 шагов, которые спасут родителей от детской истерики. Спойлер: кричать в ответ — худшее, что можно сделать

Истерика в самом разгаре, что делать?

Остается только прожить ее с наименьшими потерями. Часто родители используют неэффективные и даже деструктивные стратегии. Например, оставляют ребенка одного или спорят, кричат, стыдят, а порой обесценивают чувства: «Не ной, что ты опять ревешь?», «Да ладно, это ерунда, не расстраивайся». Это не помогает, а только усугубляет ситуацию. Даже если вы сможете таким образом «выключить» истерику, это произойдет не потому, что ребенку стало легче. А потому, что он испугался вас. Почувствовал себя отвергнутым, непонятым и подавил свои эмоции. Здесь и сейчас это может облегчить положение. Но если эти эмоции будут копиться в малыше долго и не получат выхода, то в вашу жизнь придут другие сложности: внезапные вспышки агрессии, нытье, страхи, проблемы со сном и здоровьем.

А теперь главное. Что же делать в самый острый момент? Ниже перечислены шаги, которые вам надо запомнить и выполнять именно в такой последовательности, ничего не пропуская.

1. Оставаться взрослым

Помнить, что крик, агрессия и слезы — это нормальная реакция для ребенка, ему можно. А вот вам — нет. Так что первое, что вам надо сделать, — обратить внимание на себя и при необходимости дать себе поддержку, чтобы не провалиться в собственную истерику. Если видите, что не справляетесь, передайте ребенка другому спокойному взрослому.

2. Слышать друг друга

Наша цель — не заткнуть эмоции поглубже, а дать им выход. Прожить вместе пик чувств, разрешить их и принять. А еще дать инструменты ребенку, чтобы он принимал и проживал эти чувства и научился сам их регулировать.

3. Проговаривать чувства ребенка и присоединяться к ним

Дать понять, что он не один, мама рядом. Вы — команда и справитесь вместе. Нет смысла спрашивать: «Что ты кричишь?» Ребенок не ответит, пока у него нет инструментов для этого. Но вы можете нарабатывать этот навык, объясняя, что с ним происходит. Проговорите его эмоции: «Ты сейчас очень расстроился, что пора уходить с площадки. Это действительно грустно». При этом очень важно войти в невербальный контакт с ребенком. Опускайтесь на один уровень с ребенком, смотрите ему в глаза, попробуйте обнять, если ребенок позволяет. Дальше присоединяемся: «Мне тоже очень понравилось на площадке сегодня. Тем более погода чудесная, я бы сама хотела остаться, но нужно идти домой».