Родители, дети, палатки и психологи: как проект «Смыслолес» выводит семьи из привычного сценария жизни и помогает посмотреть друг на друга по-новому

Что меняется, если на несколько дней выключить привычный ритм?

— Мы все живем в своем колесе: повторяем одни и те же действия, мысли, переживания. В семье это особенно заметно. Утром все расходятся на работу и учебу, вечером возвращаются: «Как дела? Как уроки?» Дети что-то отвечают, мы десять минут с ними поиграли — и все легли спать. Вроде постоянно рядом, но сам формат общения почти не меняется.

Когда людей выдергиваешь в лес, большая часть факторов, которые обычно строят нашу жизнь, на время перестает иметь значение. Уже неважно, что происходит в школе или на работе, нет пробок и знакомого расписания. И на свои привычные способы действовать и общаться становится проще посмотреть со стороны.

Правда, переключение происходит не мгновенно. В первый день люди еще привозят город с собой: суетятся, держатся привычным образом, даже представляются примерно так же — «я менеджер, Андрей». Но после первой ночевки в палатке и первого перехода начинают резко замедляться.

Дальше жизнь складывается из очень простых дел: надуть лодку, погрести, принести воды, поставить палатку, посмотреть на стрекоз, пособирать чернику. Они не забирают все внимание, и постепенно из головы уходит привычный фоновый шум. В том числе тревога про далекое будущее — условное «не будешь учиться, дворником станешь». Здесь про это просто никто не думает, в моменте — неактуально.

Почему именно сплав, а не просто пеший поход?

— «Смыслолес» мы делаем вместе с моим партнером Алексеем Яковлевым. Еще до запуска проекта Леша уже проводил сплавы и хорошо знал эту реку и маршрут, поэтому с них мы и начали. Позже пробовали другие форматы — например, бережный выезд и автоэкспедицию, — но сплав пока остается самым удачным.

С одной стороны, здесь все время что-то происходит: мы движемся, вокруг меняется картинка, и не нужно придумывать, чем себя занять. При этом нагрузка невысокая: маршрут некатегорийный, без порогов, никому не приходится выживать. Если погода хорошая, можно вообще лежать, загорать, а лодочку будет нести по течению.

А еще одна важная штука — одна семья, одна лодка. Несколько часов родитель и ребенок естественным образом проводят рядом: что-то делают вместе, куда-то плывут, проживают один и тот же кусок дня.