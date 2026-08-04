Диагноз: «ноцебо». Как тревожные прогнозы и минимальные отклонения от нормы заставляют нас чувствовать себя хуже?

Злое слово, пренебрежительное замечание — и в обычной жизни это может разрушить многое. Но когда речь идет о жизни и смерти, когда на кону стоит собственное здоровье, такие слова приобретают несоизмеримо большее значение. Скептический взгляд врача, уничижительная оценка прогноза — и вот уже надежда рухнула, а душевное равновесие пациента под угрозой. Столь же разрушительной может быть и собственная установка на худшее. Так, нейробиологи из Гамбурга изучили факторы, влияющие на силу ноцебо-эффекта. Под этим термином понимают явление, при котором побочные эффекты или иные неприятные последствия возникают лишь потому, что человек твердо убежден во вредности некоего продукта или действия и уверен, что ему станет хуже. Негативные ожидания определяют степень страдания.

Эксперименты показали: добровольцы, считающие мобильные телефоны вредными для здоровья, начинают испытывать головную боль, шум в ушах и головокружение, даже если к их уху приложен всего лишь муляж телефона. И в клинических исследованиях пациенты снова и снова жалуются на побочные эффекты и прерывают лечение, хотя находятся в группе плацебо и принимают лишь сахарные пилюли. Группа исследователей под руководством Александры Тиннерманн предложила 49 добровольцам мазь от зуда, которая на самом деле не содержала никакого действующего вещества. При этом испытуемых заверили, что мазь помогает, но, к сожалению, может также повысить чувствительность к боли. Одной части пациентов сказали, что они получат довольно дорогой бальзам, который к тому же был упакован в качественную коробочку. Других участников лечили якобы дешевым продуктом из простого тюбика. Те, кому досталась «дорогая» мазь, впоследствии сильнее жаловались на болезненные тепловые раздражители. Со временем ноцебо-эффект становился все более выраженным.

«Дорогостоящее лечение усиливает ожидания, причем это работает в обе стороны», — пишут авторы. Возможная польза от лечения или обследования переоценивается точно так же, как и возможный вред. Продуктам с более высокой ценой приписывают более сильное действие — а значит, и более серьезные побочные эффекты. Кроме того, исследователям удалось показать, в каких именно зонах мозга ожидание активирует восприятие боли и какие сигнальные пути при этом задействованы.

Для клинической практики и общения с пациентами выводы исследований плацебо и ноцебо имеют огромное значение. Так, известно, что у добровольцев, участвующих в испытаниях, жалобы усиливаются, как только им сообщают о прекращении приема препарата, — даже если до этого они получали лишь пустышку, не содержащую реального действующего вещества.