«Никогда и ничего не просите»? Психолог объясняет, как культовая фраза Воланда превращает молчание в обиду

Ждёте, что начальник сам заметит ваши подвиги, партнёр без подсказок считает усталость по лицу, а друзья телепатически поймут, когда вас пора спасать? В реальной жизни знаменитое «никогда и ничего не просите» работает так: вместо независимости мы получаем страх отказа, а вместо магического «сами всё дадут» — обиду на тех, кто не сумел прочитать наши мысли. В книге «Спасти Анну Каренину» психолог Елена Новоселова разбирает культовые афоризмы «Мастера и Маргариты» и объясняет, почему честно попросить — куда смелее, чем гордо молчать и как разговор о своих желаниях помогает строить настоящую близость.
«Мастер и Маргарита» и по сей день остается самым популярным из классических русских романов, его образы прочно вошли в массовое сознание и поп-культуру, и очередное поколение читателей узнаёт сегодня из этого текста, что правду говорить легко и приятно, нет худшего порока, чем трусость, а рукописи не горят. Но так как это роман-убежище, роман-иллюзия, то, к сожалению, все эти афоризмы не то чтобы лгут, но дают слишком легкое утешение.
- «Правду говорить легко и приятно»? А как в жизни? Не всегда легко и часто бывает неприятно.
- «Трусость — самый тяжкий порок»? В разных ситуациях любой из нас может испугаться, и сломать можно каждого, потому что иногда нет Воланда, который придет и спасет в трудную минуту.
- «Рукописи не горят»? К сожалению, еще как горят, а также теряются и утрачиваются иным образом. Например, вспомним сожженный второй том «Мертвых душ». Да и роман «Мастер и Маргарита» возродился из пепла вовсе не по мановению волшебной палочки.
Но самый, на мой взгляд, психологически проблематичный афоризм «Мастера и Маргариты» — знаменитая фраза о сильных людях и о способности просить. Он стоит отдельного разговора.
«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!» Эту фразу в романе произносит Воланд, одобряя поведение Маргариты. Мы уже выяснили, что она нередко ведет себя как мазохистка. В кодекс поведения королевы бала также входит утаивание своих желаний.
Советские и постсоветские женщины-читательницы подхватили эту фразу, интроецировали ее (то есть некритически восприняли как руководство к действию). Но не потому, что рассчитывали на честную игру собеседника. Маргарита доверяет Воланду, а женщины, повторяющие эту фразу, имеются в виду нечто другое: «не просите» — чтоб не слышать отказа. Ведь это в высшей степени неприятно. Лучше уж даже не начинать просить. Рассчитывать надо только на себя и свои ресурсы.
Но афоризм этот очень и очень лукавый. Если рассчитываешь только на себя, то не ждешь, что придут и всё дадут. В таком ожидании обычно кроется пассивная агрессия: сами должны догадаться!
Как и положено сатане, который вечно передразнивает Господа, Воланд переворачивает фразу Иисуса из Нагорной проповеди: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Матфей, 7:7–8).
Вот в таком поведении нет ничего пассивного и ничего агрессивного. Наоборот, оно активно: человек честно прикладывает усилия, чтобы получить желаемое. Мы становимся уязвимыми, идем на риск: ведь в ответ мы можем и не получить желаемого. Возможно, нам откажут. Мы показываем свою слабость — и в этом, парадоксально, обретаем силу.
Просьба дает нам и еще кое-что важное: связь с другими. Не магическую, а реальную. Евангелие ведь предельно конкретно: люди просят, молятся, делают попытки улучшить свою жизнь, открываются диалогу с другими. Как раз это и означает рассчитывать на себя и на свои ресурсы, проявлять смелость. Так как мы не умеем читать мысли, стремление высказывать свои желания оказывается продуктивнее, чем молчать и ждать. Ведь если молчать, другие, скорее всего, не догадаются, чего мы хотим. Если, конечно, они не маги и волшебники, как Воланд.
Вот что говорил о просьбе Ф. Е. Василюк, известнейший российский психотерапевт, профессор, Президент Ассоциации понимающей психотерапии: «Просьба — тончайший психологический “организм”, требующий в детстве долгой и тонкой педагогической настройки. В этом организме соединяются в смысловое единство надежда и доверие, смирение и достоинство, честность и самопознание, уважение и вера, внутренняя необходимость и свобода.
Стоит одному из этих “органов” просьбы выйти из строя, и она превращается в свою противоположность. Без надежды человек вовсе не просит; без доверия не просит другого, а испытывает его; без смирения не просит, а требует; без достоинства не просит, а клянчит; без осознания внутренней необходимости просимого, существенности своей нужды не просит, а капризничает; без веры в бескорыстие другого — предлагает сделку; без уважения к его честности — идет на подкуп; без признания его свободы — хитро манипулирует или грубо шантажирует.
Чем больше вдумываешься в психологическую сущность просьбы, тем больше понимаешь, что этот, такой привычный, такой повседневный феномен — есть настоящее чудо, одна из вершин, на которые способна подниматься человеческая душа. В просьбе человек превосходит самого себя и создает один из высших типов отношений с другим».
Так что просить стоит. Потому что смелость — одна из лучших человеческих добродетелей.
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