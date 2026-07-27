«Никогда и ничего не просите»? Психолог объясняет, как культовая фраза Воланда превращает молчание в обиду

«Мастер и Маргарита» и по сей день остается самым популярным из классических русских романов, его образы прочно вошли в массовое сознание и поп-культуру, и очередное поколение читателей узнаёт сегодня из этого текста, что правду говорить легко и приятно, нет худшего порока, чем трусость, а рукописи не горят. Но так как это роман-убежище, роман-иллюзия, то, к сожалению, все эти афоризмы не то чтобы лгут, но дают слишком легкое утешение.

«Правду говорить легко и приятно»? А как в жизни? Не всегда легко и часто бывает неприятно.

«Трусость — самый тяжкий порок»? В разных ситуациях любой из нас может испугаться, и сломать можно каждого, потому что иногда нет Воланда, который придет и спасет в трудную минуту.

«Рукописи не горят»? К сожалению, еще как горят, а также теряются и утрачиваются иным образом. Например, вспомним сожженный второй том «Мертвых душ». Да и роман «Мастер и Маргарита» возродился из пепла вовсе не по мановению волшебной палочки.

Но самый, на мой взгляд, психологически проблематичный афоризм «Мастера и Маргариты» — знаменитая фраза о сильных людях и о способности просить. Он стоит отдельного разговора.

«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!» Эту фразу в романе произносит Воланд, одобряя поведение Маргариты. Мы уже выяснили, что она нередко ведет себя как мазохистка. В кодекс поведения королевы бала также входит утаивание своих желаний.

Советские и постсоветские женщины-читательницы подхватили эту фразу, интроецировали ее (то есть некритически восприняли как руководство к действию). Но не потому, что рассчитывали на честную игру собеседника. Маргарита доверяет Воланду, а женщины, повторяющие эту фразу, имеются в виду нечто другое: «не просите» — чтоб не слышать отказа. Ведь это в высшей степени неприятно. Лучше уж даже не начинать просить. Рассчитывать надо только на себя и свои ресурсы.

Но афоризм этот очень и очень лукавый. Если рассчитываешь только на себя, то не ждешь, что придут и всё дадут. В таком ожидании обычно кроется пассивная агрессия: сами должны догадаться!