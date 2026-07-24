Петербург — город гениев и безумцев? Психиатры «Пряжки» — о целительной силе искусства и границах ментальной нормы

Но мы помним, что в час заседание кафедры — значит, экскурсия окончена, пора побеседовать по душам (и умам) с людьми, которые организовали в «Пряжке» целительные занятия прекрасным: гончарным мастерством, войлоковалянием, традиционной куклой, бисероплетением, декупажем, пейп- артом!

Завязка разговора о родстве искусства и психиатрии напрашивается сама: на входной группе имя Виктора Кандинского — основоположника российской психиатрии, дальнего кузена художника Василия Кандинского. Символично!

Андрей: Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца — воплощение, как сейчас модно говорить, арт + сайнс. Старейшая психиатрическая больница города, объект культурного наследия (шедевр архитектора Л.И Шарлеманя) и место, по историческим меркам, абсолютно верное своему предназначению: первоначально здесь располагался исправительный дом, но уже в 1843 году в нем разместилось отделение для душевнобольных, преобразованное в 1865-м во временную лечебницу. В 1872 году весь комплекс зданий был передан под психиатрические нужды и получил имя святителя Николая Чудотворца. И в послереволюционное время больница продолжала оказывать психиатрическую помощь (названия, по понятным причинам, менялись, но суть оставалась).

Объяснение одно — нельзя было переформатировать учреждение на передовой науки.

Андрей: С первых дней своей работы наша «Пряжка» была клинической базой для медицинских вузов — Императорской военно-медицинской академии, Высших женских медицинских курсов. И эта традиция не прерывалась даже в тяжелые годы Гражданской войны и блокады. Больница была клинической базой для 1-го Ленинградского медицинского института и Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей, Государственного института медицинских знаний и Военно-морской медицинской Академии. В больнице консультировали отцы-основатели российской психиатрии: первый глава петербургской научной школы психиатрии И.М. Балинский, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления В.М. Бехтерев и его соратник, специалист в области лечения травм А.В.Гервер, лечащий врач Ленина — В.П. Осипов

И сегодня мы — один из крупнейших научно-образовательных центров психиатрии в Петербурге. На базе больницы располагаются кафедры университета им. И.И. Мечникова и НМИЦ им. В. А. Алмазова, здесь проходят практику ординаторы исследовательского центра имени В. М. Бехтерева.

Крутые врачи-психиатры, кажется, скоро (или уже) стали на вес калифорния-282 (дороже золота x 20!). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ментальным расстройством страдает примерно каждый седьмой человек в мире, то есть всего 1,1 миллиард людей. Ничего себе цифры! Первые места по распространенности держат тревожные расстройства — они встречаются более, чем у 350 миллионов человек, на втором месте депрессия — 280+ миллионов.

Андрей: Не все так страшно. Во-первых, есть доказательные методы социальной реабилитации, психотерапии, фармаколечения (не антидепрессантами едиными, сюда еще входят и ноотропы, улучшающие функции мозга, и успокоительные, и многое другое. — Прим. ред.). Во-вторых, развиваются сильные вспомогательные инструменты. И одна из первых методик здесь — арт-терапия.