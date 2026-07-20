«Отстань!» и «Я тебя ненавижу»: как реагировать, если ребенок огрызается и игнорирует просьбы. Вот 5 спасительных фраз

1. Знаю, что ты отдыхаешь, но извини, мне нужна твоя помощь

Дома нужно многое прибрать, мама и папа заняты уборкой, а ребенок лежит на диване и копается в своем смартфоне. В такие моменты детям часто говорят: «Эй, почему ты такой эгоист? Ты что, не видишь, что все заняты?»

Если вам нужна помощь, лучше просто попросите о ней. Не стоит без необходимости навешивать на ребенка ярлык «эгоист». Родители думают, что дети знают об их загруженности и им не нужно это объяснять. Они обижаются и даже раздражаются на ребенка, который знает, но не помогает. Возможно, в их голове даже возникает мысль: «Как он может балдеть, когда я так занят?» Но когда родители ведут себя подобным образом, дети очень расстраиваются. Дети считают, что родители знают о них все, даже без объяснений с их стороны.

В такие моменты скажите: «Можешь помочь с этим?», или можно сначала спросить: «Ты все сделал, что должен был? Осталось что-то еще сделать?» У ребенка тоже могут быть свои обстоятельства. Он может ответить: «Я хочу отдохнуть». Но вам нужно, чтобы он помог. Тогда просто будьте честны, скажите.

Прочитайте вслух: «Знаю, что ты отдыхаешь, но извини, мне нужна твоя помощь».

Мы склонны думать, что близкие нам люди все знают, даже если мы ничего не говорим. Становится обидно, если они этого не понимают. Такое возможно в случае со взрослыми, но не с детьми. Ребенок знает, что его родители — взрослые люди. Но если родитель, который должен быть во взрослой позиции, вдруг начинает говорить с позиции ребенка, это вызывает смятение и чувство несправедливости.