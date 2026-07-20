«Отстань!» и «Я тебя ненавижу»: как реагировать, если ребенок огрызается и игнорирует просьбы. Вот 5 спасительных фраз

Ребенок лежит в телефоне, пока вы убираете квартиру. В другой раз не реагирует на просьбу, а после повтора раздраженно бросает: «Да понял я!». А на любой отказ выдает контрольное: «Я тебя ненавижу». Как тут не сорваться — даже если вы, кажется, уже все прочитали об осознанном родительстве? В книге «Волшебство маминых слов» детский психиатр Джи На Янг объясняет, почему нас так триггерят собственные дети и как усталость, тревога и желание все контролировать превращают обычный разговор в семейную драму. Вот, как реагировать и что отвечать ребенку, чтобы не устроить семейный апокалипсис.
1. Знаю, что ты отдыхаешь, но извини, мне нужна твоя помощь
Дома нужно многое прибрать, мама и папа заняты уборкой, а ребенок лежит на диване и копается в своем смартфоне. В такие моменты детям часто говорят: «Эй, почему ты такой эгоист? Ты что, не видишь, что все заняты?»
Если вам нужна помощь, лучше просто попросите о ней. Не стоит без необходимости навешивать на ребенка ярлык «эгоист». Родители думают, что дети знают об их загруженности и им не нужно это объяснять. Они обижаются и даже раздражаются на ребенка, который знает, но не помогает. Возможно, в их голове даже возникает мысль: «Как он может балдеть, когда я так занят?» Но когда родители ведут себя подобным образом, дети очень расстраиваются. Дети считают, что родители знают о них все, даже без объяснений с их стороны.
В такие моменты скажите: «Можешь помочь с этим?», или можно сначала спросить: «Ты все сделал, что должен был? Осталось что-то еще сделать?» У ребенка тоже могут быть свои обстоятельства. Он может ответить: «Я хочу отдохнуть». Но вам нужно, чтобы он помог. Тогда просто будьте честны, скажите.
Прочитайте вслух: «Знаю, что ты отдыхаешь, но извини, мне нужна твоя помощь».
Мы склонны думать, что близкие нам люди все знают, даже если мы ничего не говорим. Становится обидно, если они этого не понимают. Такое возможно в случае со взрослыми, но не с детьми. Ребенок знает, что его родители — взрослые люди. Но если родитель, который должен быть во взрослой позиции, вдруг начинает говорить с позиции ребенка, это вызывает смятение и чувство несправедливости.
2. Сегодня было очень тяжело
Ребенок, придя из школы, говорит: «Ох, тяжело. Хочу отдохнуть». Родителям же он кажется беззаботным ребенком, который живет размеренной жизнью и при этом не очень хорошо учится. И обычно на подобное заявление родители реагируют так: «Что ты такого сделал, что тебе нужно отдохнуть? Ты сделал домашнее задание?» И вспоминают про «обязанности». В этом случае ребенок запросто может сказать: «Мне что, уже ничего сказать нельзя?», отвернуться и уйти в свою комнату. Будет здорово, если вы скажете таким образом.
Прочитайте вслух: «Сегодня было очень тяжело! Что именно тебе было труднее всего?»
Если ребенок начинает жаловаться, говоря: «О, сегодня учитель раздражал нас даже после окончания урока», то просто согласитесь с ним: «Ваш учитель зашел слишком далеко. Вы, ребята, должно быть, действительно раздражены». Если вы скажете что-то вроде: «Учитель делает это, чтобы заставить вас учиться. Почему вы не слушаете его?», то ребенок замолчит и не будет больше ничего рассказывать. Говорить что-то вроде: «Маме гораздо труднее! Если ты говоришь, что это сложно, что ты собираешься делать дальше?» — по-детски. Если дочка говорит, что у нее трудные времена, скажите ей: «Ох, у моей доченьки сегодня был трудный день. Бывают такие тяжелые дни. Ты — молодец!»
Когда родители говорят так, ребенок чувствует, что он дома и ему там спокойно и комфортно. Он сможет расслабиться после тяжелого дня. Если ребенок говорит, что ему трудно или сложно, значит, это действительно так. И если он говорит, что что-то для него слишком соленое, значит, для него это действительно соленое. Просто согласитесь с ним: «Трудно», «Сложно», «Для тебя это соленое». Не стоит спрашивать: «Что может быть трудно?» или «Что может быть сложно?», или «Это совсем не соленое. Ты не различаешь вкусы?» Просто признайте и примите его мнение. Это и есть уважение.
3. Мама сейчас не готова говорить
Когда родители читают нотации ребенку в целях обучения и видят, что дети злятся, они тоже могут начать злиться. Что делать в такой ситуации? Прежде всего, нужно признать, что вы злитесь. Но одного признания недостаточно. У ребенка могут быть собственные причины для такого поведения. Вам же стоит задуматься: почему вы злитесь, когда видите такое поведение ребенка? Не следует разговаривать с ребенком в таком состоянии. Позвольте себе немного успокоиться. Достаточно подождать всего 15 секунд. Полезно сделать глубокий вдох или посчитать от 1 до 30. Также неплохой способ отвлечься — это послушать песню. Если злость сильна, можно пойти прогуляться. Найдите способ постепенно успокоить свою злость, не позволяя себе взрываться как бомбе. Если никакие методы не помогают успокоиться, лучше отложить разговор на потом. А ребенку скажите так.
Прочитайте вслух: «Я не думаю, что сейчас готова говорить. Давай поговорим об этом чуть позже».
4. Если понял, хорошо
Бывают случаи, когда ребенок резко отвечает родителям: «Я же сказал, что понял!» В этот момент просто игнорируйте это. Подростки обычно не отвечают послушно: «Да, я понимаю». Ответ «Да понял я, понял» на самом деле равносилен «Да». Когда ваш ребенок говорит: «Я говорю, что понял, я понял», не принимайте это на свой счет и не задайтесь вопросом: «Почему он так разговаривает со мной?»
И не провоцируйте ребенка, говоря ему: «Разве ребенок, который понимает, ведет себя так?» Лучше просто примите это: «Раз он понял, теперь будет стараться еще больше», и двигайтесь дальше. В словах подростков «Я понял» есть глубокий смысл. Говоря это, они подавляют в себе желание восстать против родителей. Не следует трогать их в этот момент. Наоборот, вы должны быть благодарны. Даже если они говорят с раздражением: «Говорю, я понял», ответьте таким образом.
Прочитайте вслух: «Если понял, хорошо!»
Ученик второго класса средней школы, которого родители заставили прийти ко мне на прием, сидел на стуле, извиваясь. Он постоянно ворчал: «Черт побери». Мама нервничала, переводя взгляд то на меня, то на ребенка. Папа посмотрел на ребенка с презрением и громко сказал: «Эй, сядь прямо. Сиди прямо!» Я попросила их просто оставить его в покое, а ребенку сказала: «Да, возможно, тебе не хочется приходить сюда. Ничего страшного, ты можешь сесть, как тебе удобно. Это не помешает выразить твои истинные чувства». Ребенок сел, выпрямив спину. Подростки более чувствительны к способу выражения мыслей, чем к содержанию слов. Чем жестче родители разговаривают с ними, тем меньше вероятность, что они их слушают. Если родители говорят с ними ласково, дети будут немного больше прислушиваться к ним.
5. Я понимаю, что ты ненавидишь, когда мама не делает то, о чем ты просишь
Ребенок может сказать, что ненавидит маму, потому что она вчера не сделала то, о чем он ее просил. В этот момент спросите его: «О, ты ненавидишь, когда просишь меня что-то сделать, а я этого не делаю?» Если ребенок скажет да, спросите его еще раз: «Я понимаю. Но что ты чувствуешь в этот момент, когда ненавидишь меня?» Дети часто отвечают, что им грустно. Затем помогите ребенку прояснить его чувства: «Ты грустишь, потому что мама не сделала, как ты просил».
Состояние ребенка, который говорит, что ненавидит маму, на самом деле связано с грустью, а не с ненавистью или злобой. Конечно, есть дети, которые отвечают, что они злятся. В этот момент скажите что-то вроде: «Ты расстроен, потому что мама не сделала так, как ты просил».
Прочитайте вслух: «Я знаю, что ты ненавидишь, когда просишь меня что-то сделать, а я этого не делаю».
Если вы можете выполнить то, что просит ваш ребенок, сделайте это и скажите: «О, это мама может сделать». А если вы этого сделать не можете, скажите: «Мама очень любит тебя, но это я сделать не смогу». Ребенок снова скажет: «Я ненавижу тебя, мама!» Но на этом надо остановиться. Даже если он закатывает истерику или говорит: «Я ненавижу тебя», вы ничего не сможете поделать с тем, что сделать нельзя. В это время ничего не говорите ребенку, не ругайте его. Просто скажите: «Нет», и точка.
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